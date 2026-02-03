Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Prepare A Magical Cream At Home Using A Spoonful Of Rice Wrinkle Pigmentation Will Disappear Forever

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या घालवण्यासाठी तांदळाचा वापर करून बनवलेली क्रीम लावावी. ही मॅजिकल क्रीम त्वचा अतिशय गोरीपान आणि चमकदार करेल. जाणून घ्या सविस्तर.

Updated On: Feb 03, 2026 | 09:49 AM
चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा 'मॅजिकल क्रीम', सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा 'मॅजिकल क्रीम', सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

Follow Us:
Follow Us:

वय वाढल्यानंतर त्वचेसंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणे तर कधी वांग, पिंपल्स आणि मुरूम येऊन त्वचेचे नुकसान होते. त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. जंक फूड खाणे, व्यायाम न करणे, लठ्ठपणा, मधुमेह किंवा शरीरात वाढलेल्या उच्च कोलेस्टरॉलमुळे त्वचेवर पिंपल्स आणि काळे डाग येतात. चुकीच्या सवयींचा त्वचेवर वाईट परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे त्वचेची खूप जास्त काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि वांग, पिगमेंटेशन कमी करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअर प्रॉडक्ट आणि वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट केल्यामुळे त्वचा काहीशी खराब होऊन जाते. उतार वयात त्वचेसंबंधित समस्या जाणवू लागल्यानंतर कोणत्याही केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

प्रत्येकाला आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि टवटवीत हवी असते. पण वय वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि बारीक रेषा सौंदर्य नष्ट करून टाकतात. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचेचे नुकसान होते. त्यामुळे त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच केमिकल ट्रीटमेंट आणि स्किन केअर प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला चमचाभर तांदळाचा वापर करून मॅजिकल क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे क्रीम त्वचा आतून हायड्रेट करते आणि त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवून देते. पार्लरमध्ये केलेल्या महागड्या ट्रीटमेंट काहीकाळच त्वचेवर ग्लो आणतात. पण पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते.

तांदळाचा वापर केवळ भात बनवण्यासाठी नाहीतर त्वचेसाठी सुद्धा केला जातो. यामध्ये असलेले अँटी- एजिंग घटक त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. तांदळापासून बनवलेली फेस क्रीम त्वचा हायड्रेट ठेवते आणि चेहऱ्यावरील डाग घालवण्यासाठी मदत करते. चेहऱ्यावरील हरवलेली चमक पुन्हा परत मिळवण्यासाठी कोणत्याही स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी तांदळाच्या क्रीमचा वापर करावा. यामुळे त्वचा अधिक सुंदर दिसते. तांदळाच्या पाण्याचा वापर टोनर किंवा फेस सीरम म्हणून सुद्धा केला जातो. यामुळे कोरडी त्वचा चमकदार दिसते.

उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

तांदळापासून क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ, अळशीच्या बिया, गुलाब पाणी, विटामिन ई कॅप्सूल आणि कोरफडीचा गर इत्यादी साहित्य लागेल. क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात तांदूळ आणि अळशी बिया घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात पाणी टाकून उकळी काढून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेले जेल वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यात गुलाब पाणी, विटामिन ई कॅप्सूल आणि कोरफडीचा गर टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. मिक्स करून झाल्यानंतर तयार केलेली क्रीम काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा. रात्री झोपताना नियमित चेहऱ्यावर तांदळापासून बनवलेली फेस क्रीम लावल्यास त्वचा अतिशय सुंदर आणि चमकदार होईल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Prepare a magical cream at home using a spoonful of rice wrinkle pigmentation will disappear forever

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 03, 2026 | 09:49 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स
1

कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी
2

चेहऱ्यावरील सुरकुत्या कायमच्या होतील गायब! एक चमचा तुपाचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर, त्वचा होईल तेजस्वी

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट
3

व्यायाम -डाएट करून वजन कमी होत नसेल तर आहारात करा ‘या’ पदार्थांचा समावेश, महिनाभरात व्हाल स्लिम आणि फिट

सफेद कपड्यांवरील डाग दूर करण्यासाठी या 6 घरगुती ट्रिक्सचा वापर करा; शून्य रुपयांत हट्टी डाग होतील छूमंतर
4

सफेद कपड्यांवरील डाग दूर करण्यासाठी या 6 घरगुती ट्रिक्सचा वापर करा; शून्य रुपयांत हट्टी डाग होतील छूमंतर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

Feb 03, 2026 | 09:49 AM
शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

शाहिद कपूरच्या O’Romeo ला मोठा झटका! चित्रपटाच्या प्रदर्शना आधीच टांगती तलवार; नेमकं काय आहे प्रकरणं?

Feb 03, 2026 | 09:43 AM
भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान 

भारतातील ‘त्या’ डॉक्टर ज्यांनी पुरुषप्रधान काळात गाजवले वैद्यकीय क्षेत्र; आज प्रत्येक महिलांसाठी आहेत प्रेरणास्थान 

Feb 03, 2026 | 09:40 AM
Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

Recipe : हेल्दी खायचंय तर घरी बनवा ‘अंकुरलेल्या मुगाची चाट’, चवही लागेल भारी

Feb 03, 2026 | 09:37 AM
ICC समोर पाकिस्तानचे झाले तोंड बंद! भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकून पाक उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत नाही का?

ICC समोर पाकिस्तानचे झाले तोंड बंद! भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकून पाक उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत नाही का?

Feb 03, 2026 | 09:30 AM
Pune Mayoral Election 2026: कोण होणार पुण्याचा महापौर? ‘या’ तीन नावांची चर्चा

Pune Mayoral Election 2026: कोण होणार पुण्याचा महापौर? ‘या’ तीन नावांची चर्चा

Feb 03, 2026 | 09:29 AM
Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…

Nanded Crime: सरपंचपदासाठी जन्मदात्या बापानेच केली चिमुकलीची हत्या; खरेदी करण्यासाठी जातो म्हणत चिमुकलीला नेलं नंतर…

Feb 03, 2026 | 09:26 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Parbhani: “धनंजय मुंडे यांना मंत्रीपद मिळालेच पाहिजे” – नवनाथ वाघमारे

Feb 02, 2026 | 06:35 PM
Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Sujat Ambedkar On NCP : “दोन्ही राष्ट्रवादी एकत्र पण…”सुजात आंबेडकरांची प्रतिक्रिया

Feb 02, 2026 | 06:26 PM
Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Kolhapur : भाजपची जिल्हा परिषद निवडणुकांची तयारी जोरात, जाहीरनामा प्रसिद्ध

Feb 02, 2026 | 06:14 PM
Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Jalna : “आकड्यांपलीकडे जाऊन सर्वसामान्यांना दिलासा देणारा अर्थसंकल्प” – बबनराव लोणीकर

Feb 02, 2026 | 04:38 PM
Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Ratnagiri : शेती, सहकार आणि साहित्याचा संगम; चिपळूणमध्ये ऐतिहासिक मराठी साहित्य संमेलन

Feb 02, 2026 | 04:27 PM
Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Mumbai : डिंपल मेहता नकोत? मग रुबीना फिरोज चालतात का? -नरेंद्र मेहता

Feb 02, 2026 | 04:21 PM
माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

माणगाव तर्फे वरेडी गटात भाजप ठरणार निर्णायक, ‘एकला चलो रे’ भूमिकेमुळे भाजपच्या प्रचाराला वेग

Feb 02, 2026 | 03:19 PM