चमचाभर तांदुळाचा वापर करून घरीच तयार करा ‘मॅजिकल क्रीम’, सुरकुत्या- पिगमेंटशन कायमचे होईल गायब

वय वाढल्यानंतर त्वचेसंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवू लागतात. चेहऱ्यावर सुरकुत्या येणे तर कधी वांग, पिंपल्स आणि मुरूम येऊन त्वचेचे नुकसान होते. त्वचेची गुणवत्ता खराब झाल्यानंतर ती सुधारण्यासाठी खूप जास्त प्रयत्न करावे लागतात. जंक फूड खाणे, व्यायाम न करणे, लठ्ठपणा, मधुमेह किंवा शरीरात वाढलेल्या उच्च कोलेस्टरॉलमुळे त्वचेवर पिंपल्स आणि काळे डाग येतात. चुकीच्या सवयींचा त्वचेवर वाईट परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे त्वचेची खूप जास्त काळजी घ्यावी. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स आणि वांग, पिगमेंटेशन कमी करण्यासाठी महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. पण वारंवार केमिकल युक्त स्किन केअर प्रॉडक्ट आणि वेगवेगळ्या स्किन ट्रीटमेंट केल्यामुळे त्वचा काहीशी खराब होऊन जाते. उतार वयात त्वचेसंबंधित समस्या जाणवू लागल्यानंतर कोणत्याही केमिकल ट्रीटमेंट करण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)
कोणत्याही वेदनेशिवाय सहज निघून येतील शरीरावरील अनावश्यक केस! वाटीभर साखर आणि लिंबाच्या रसापासून बनवा घरगुती वॅक्स
प्रत्येकाला आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि टवटवीत हवी असते. पण वय वाढल्यानंतर चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या आणि बारीक रेषा सौंदर्य नष्ट करून टाकतात. सूर्याच्या अतिनील किरणांमुळे त्वचेचे नुकसान होते. त्यामुळे त्वचेसंबंधित समस्या वाढू लागल्यानंतर कायमच केमिकल ट्रीटमेंट आणि स्किन केअर प्रॉडक्ट वापरण्याऐवजी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला चमचाभर तांदळाचा वापर करून मॅजिकल क्रीम बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हे क्रीम त्वचा आतून हायड्रेट करते आणि त्वचेच्या समस्यांपासून आराम मिळवून देते. पार्लरमध्ये केलेल्या महागड्या ट्रीटमेंट काहीकाळच त्वचेवर ग्लो आणतात. पण पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते.
तांदळाचा वापर केवळ भात बनवण्यासाठी नाहीतर त्वचेसाठी सुद्धा केला जातो. यामध्ये असलेले अँटी- एजिंग घटक त्वचेसाठी खूप जास्त फायदेशीर आहेत. तांदळापासून बनवलेली फेस क्रीम त्वचा हायड्रेट ठेवते आणि चेहऱ्यावरील डाग घालवण्यासाठी मदत करते. चेहऱ्यावरील हरवलेली चमक पुन्हा परत मिळवण्यासाठी कोणत्याही स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी तांदळाच्या क्रीमचा वापर करावा. यामुळे त्वचा अधिक सुंदर दिसते. तांदळाच्या पाण्याचा वापर टोनर किंवा फेस सीरम म्हणून सुद्धा केला जातो. यामुळे कोरडी त्वचा चमकदार दिसते.
उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो
तांदळापासून क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ, अळशीच्या बिया, गुलाब पाणी, विटामिन ई कॅप्सूल आणि कोरफडीचा गर इत्यादी साहित्य लागेल. क्रीम बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात तांदूळ आणि अळशी बिया घालून मिक्स करा. त्यानंतर त्यात पाणी टाकून उकळी काढून घ्या. पाण्याला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून तयार केलेले जेल वाटीमध्ये काढून घ्या. त्यानंतर त्यात गुलाब पाणी, विटामिन ई कॅप्सूल आणि कोरफडीचा गर टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घ्या. मिक्स करून झाल्यानंतर तयार केलेली क्रीम काचेच्या बाटलीमध्ये भरून ठेवा. रात्री झोपताना नियमित चेहऱ्यावर तांदळापासून बनवलेली फेस क्रीम लावल्यास त्वचा अतिशय सुंदर आणि चमकदार होईल.