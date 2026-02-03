Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

ICC समोर पाकिस्तानचे झाले तोंड बंद! भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकून पाक उत्तर देण्याच्या मनस्थितीत नाही का?

पाकिस्तानने न येण्याची घोषणा केल्यानंतर, आयसीसीने स्पष्टीकरण मागितले. असे दिसते की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सध्या उत्तर देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत ते शांतपणे खेळत आहे.

Updated On: Feb 03, 2026 | 10:08 AM
पाकिस्तानने आयसीसीला उत्तर दिले नाही: २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकापूर्वी, पाकिस्तान सरकारने जाहीर केले आहे की त्यांचा संघ भारताविरुद्ध खेळणार नाही. दोन्ही देशांमधील सामना १५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी कोलंबो येथे होणार आहे. पाकिस्तानने न येण्याची घोषणा केल्यानंतर, आयसीसीने स्पष्टीकरण मागितले. असे दिसते की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सध्या उत्तर देण्याच्या मनःस्थितीत नाही. भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत ते शांतपणे खेळत आहे.

पाकिस्तान आयसीसीला उत्तर देणार नाही का?

पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या घोषणेनंतर आयसीसीने एक निवेदन जारी केले. त्यांनी स्पष्ट केले की ते पीसीबीकडून अधिकृत प्रतिसाद मागत आहेत. आयसीसीने या विषयावर एकमत होण्यासाठी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाशीही चर्चा केली आहे. तथापि, पीसीबी प्रतिसाद देण्याची शक्यता कमी आहे. एका सूत्राने एनडीटीव्हीला सांगितले की, “भारताविरुद्धच्या टी-२० विश्वचषक सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याबाबत पाकिस्तान आयसीसीला ईमेल पाठवणार नाही.”

जर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने आयसीसीला अधिकृतपणे माहिती दिली नाही, तर भारत-पाकिस्तान सामना सुरूच राहील. येत्या काही दिवसांत बहिष्काराच्या वादात अडकण्याची शक्यता आहे. आयसीसीला गोष्टी दुरुस्त करायच्या आहेत हे स्पष्ट आहे, परंतु पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या नाटकाचा अधिक आनंद घेत असल्याचे दिसते. जर पीसीबीने प्रतिसाद दिला नाही, तर आयसीसीला पुढील पावले उचलणे अत्यंत कठीण होईल.

पाकिस्तानने सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची घोषणा केली असेल, पण टीम इंडिया २०२६ च्या टी२० विश्वचषकासाठी कोलंबोला जात आहे. खरं तर, जर एखाद्या संघाला वॉकओव्हर हवा असेल तर त्यांना मैदानावरच राहावे लागेल. जर पाकिस्तानप्रमाणे भारत मैदानात उतरला नाही तर दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण मिळेल. जर टीम इंडियाने हजेरी लावली आणि पाकिस्तानने हजेरी लावली नाही तर ते हरवलेले मानले जाईल, ज्यामुळे टीम इंडियाला दोन गुण मिळतील. म्हणून, भारतीय संघ कोलंबोला जाईल.

वृत्तसंस्था आयएएनएसशी बोलताना कनेरिया म्हणाले, “भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचे पाकिस्तानकडे कोणतेही कारण नाही. पाकिस्तानने बांगलादेशला पाठिंबा दिला आहे, जो आधीच स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पाकिस्तानच्या या निर्णयामुळे असा संदेश जाईल की पाकिस्तान संघ भारताचा सामना करण्यास घाबरतो आणि म्हणूनच त्यांनी खेळण्यास नकार दिला आहे.”

Published On: Feb 03, 2026 | 09:30 AM

