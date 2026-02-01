Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Budget 2026: यावर्षी तुटणार 75 वर्षांची परंपरा, वित्त मंत्र्यांचे Speech Format बदलणार

२०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात ७५ वर्षांची परंपरा मोडली जाऊ शकते, कारण अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणाचे स्वरूप बदलू शकते. यावेळी अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग ब वर अधिक लक्ष केंद्रित करतील.

Updated On: Feb 01, 2026 | 09:32 AM
यावर्षी मोडली जाणार ७५ वर्षांची भाषणाची परंपरा (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)

यावर्षी मोडली जाणार ७५ वर्षांची भाषणाची परंपरा (फोटो सौजन्य - iStock/Social Media)

  • यावर्षी चक्क बदलणार वित्तीय मंत्र्यांचे भाषण
  • भाग ब वर दिला जाणार भर 
  • म्हणजे नक्की काय समजून घ्या 
२०२६ चा केंद्रीय अर्थसंकल्प अनेक प्रकारे वेगळा आणि विशेष असणार आहे. रविवार, १ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सादर होणारा हा अर्थसंकल्प स्वातंत्र्यापासून अस्तित्वात असलेली जवळजवळ ७५ वर्षांची परंपरा मोडू शकतो. सरकारी सूत्रांनुसार, अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांच्या भाषणाचे स्वरूप बदलणार आहे. यावेळी, त्या भाग अ ऐवजी भाग ब वर अधिक लक्ष केंद्रित करतील.

पूर्वी, अर्थसंकल्पीय भाषणाच्या भाग अ मध्ये देशाची आर्थिक परिस्थिती, राजकोषीय तूट, कर आणि प्रमुख धोरणात्मक घोषणांचे तपशीलवार वर्णन समाविष्ट होते, तर भाग ब तुलनेने लहान आणि मर्यादित व्याप्तीमध्ये राहिला. तथापि, २०२६ च्या अर्थसंकल्पात हे स्वरूप बदलण्याची शक्यता आहे.

भविष्यातील अर्थव्यवस्थेवर एक नजर

सूत्रांनुसार, भाग ब ला यावेळी अधिक वेळ आणि तपशील देण्यात येईल. याद्वारे, देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक संरचित आणि भविष्यकालीन धोरण सादर करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ते केवळ सध्याची परिस्थितीच नाही तर येणाऱ्या वर्षांसाठी दिशा आणि प्राधान्यक्रम देखील स्पष्टपणे मांडेल.

Union Budget 2026 : केंद्रीय अर्थसंकल्पात होणार रेल्वे सुधारणा संबंधित 5 मोठे बदल; प्रवाशांना मिळणार दिलासा

अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर भर

भाग ब अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर लक्ष केंद्रित करेल. त्यात सरकार तात्काळ आर्थिक वाढ, वित्तीय शिस्त आणि सामाजिक कल्याण कसे संतुलित करेल, तसेच आवश्यक दीर्घकालीन संरचनात्मक सुधारणांना देखील पुढे नेईल याची रूपरेषा असेल. २१ व्या शतकाच्या दुसऱ्या तिमाहीत प्रवेश करत असताना भारताचे आर्थिक दृष्टिकोन आणि शाश्वतता हा भाग प्रतिबिंबित करेल.

भविष्यातील विकासाच्या शक्यतांसाठी रोडमॅप

याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा भाग जागतिक संदर्भात भारताच्या ताकदीवर प्रकाश टाकेल. त्यात भारताची सध्याची आर्थिक क्षमता, विविध क्षेत्रांची ताकद आणि भविष्यातील वाढीच्या शक्यतांचा आराखडा असेल. सरकारचे लक्ष भारताला एक स्पर्धात्मक आणि मजबूत अर्थव्यवस्था म्हणून स्थापित करण्यावर असेल, ज्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळी आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये त्याची भूमिका आणखी मजबूत करता येईल.

जागतिक तज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकदेखील बारकाईने लक्ष ठेवतील

सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे की भाग ब च्या वाढत्या महत्त्वामुळे, या अर्थसंकल्पावर केवळ राष्ट्रीय तज्ज्ञच नव्हे तर जागतिक तज्ज्ञ आणि धोरण विश्लेषकदेखील बारकाईने लक्ष ठेवतील. अर्थसंकल्पीय भाषणाचा हा भाग सरकारच्या मध्यम आणि दीर्घकालीन आर्थिक प्राधान्यक्रम आणि सुधारणांची दिशा स्पष्टपणे दर्शवेल असे मानले जाते. या बदलामुळे अनेक गोष्टी विस्तारपूर्वक सांगण्यात येतील असाही दृष्टीकोन आहे. 

Union Budget 2026: अर्थसंकल्पाआधीच महागाईचा धक्का! व्यावसायिक गॅस ५० रुपयांनी महागले

