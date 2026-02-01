Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Lakhpati Didi Yojna : महिलांसाठी खूशखबर! ‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद, महिलांना काय मिळणार फायदे? जाणून घ्या

Budget 2026 Lakhpati Didi Yojna : यंदाच्या अर्थसंकल्पात 'लखपती दीदी' योजनेत महिलांसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. महिलांना याचा कसा फायदा मिळणार ते जाणून घ्या...

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:35 PM
महिलांसाठी खूशखबर! 'लखपती दीदी' योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद

महिलांसाठी खूशखबर! 'लखपती दीदी' योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद

Follow Us:
Follow Us:

Budget 2026 Lakhpati Didi Yojna News In Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या 9 वे अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या दरम्यान, त्यांनी लखपती दीदी योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सरकारने महत्त्वाकांक्षी लखपती दीदी योजनेचा आणखी विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्याचा देशभरातील लाखो महिलांना थेट फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे आहे.

अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे की, लखपती दीदी कार्यक्रमाअंतर्गत, महिलांना केवळ प्रशिक्षित केले जाणार नाही तर त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी देशभरात अधिक किरकोळ दुकाने देखील उघडली जातील. यामुळे महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल. या सरकारी उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

लखपती दीदी योजनेचा विस्तार

लखपती दीदी योजनेच्या यशामुळे, केंद्र सरकारने महिलांसाठी ही योजना वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, महिलांना उपजीविकेच्या पलीकडे जाऊन व्यावसायिक महिला बनण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, त्यांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले जातील. महिलांसाठी सी-मार्ट योजना सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.

गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात आली होती आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सी-मार्ट योजनेच्या लाँचसह या उपक्रमाचा विस्तार केला जाईल. ज्यामुळे महिलांना त्यांचे व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल.

लखपती दीदी योजना म्हणजे काय?

लखपती दीदी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे आहे.

या योजनेअंतर्गत, बचत गटांशी संबंधित महिलांना ₹५ लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जात आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत कर्जांवर व्याज अनुदान देते, जेणेकरून लाभार्थ्यांवर प्रत्यक्ष व्याजाचा भार पडू नये.

ही योजना विशेषतः ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगार, लघु व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना शेती, दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, शिवणकाम, हस्तकला, ​​कापड आणि किरकोळ विक्री यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते.

लखपती दीदी योजनेसाठी कोण अर्ज करू शकते?

बचत गटांशी संबंधित महिला (SHGs)
१८ ते ५० वयोगटातील महिला लाभ घेऊ शकतात
मर्यादित उत्पन्न असलेल्या आणि स्वयंरोजगार होऊ इच्छिणाऱ्या
लघु व्यवसाय किंवा व्यवसायात आधीच गुंतलेल्या महिला

लखपती दीदी योजनेसाठी अर्ज कसा करावा?

लाभ घेण्यासाठी, महिला ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. लाभ मिळविण्यासाठी, महिलांना स्थानिक स्वयंसेवा गट कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, बँकेत फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करून ऑफलाइन अर्ज करण्याचा पर्याय देखील आहे.

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या

Web Title: Budget 2026 nirmala sitharaman announces big update in lakhpati didi yojna news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 01, 2026 | 12:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार
1

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती
2

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त
3

Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त

Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
4

Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Lakhpati Didi Yojna : महिलांसाठी खूशखबर! ‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद, महिलांना काय मिळणार फायदे? जाणून घ्या

Lakhpati Didi Yojna : महिलांसाठी खूशखबर! ‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद, महिलांना काय मिळणार फायदे? जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 12:35 PM
IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : उपांत्य फेरीसाठी महासंग्राम! पाकचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; भारत करणार फलंदाजी

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : उपांत्य फेरीसाठी महासंग्राम! पाकचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; भारत करणार फलंदाजी

Feb 01, 2026 | 12:34 PM
Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!

Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!

Feb 01, 2026 | 12:32 PM
February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

Feb 01, 2026 | 12:30 PM
पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

Feb 01, 2026 | 12:30 PM
संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

Feb 01, 2026 | 12:17 PM
Karjat News : निवडणूक प्रचाराचा गैरफायदा घेत अनधिकृत बांधकामधारकांचा सुळसुळाट; नेमकं प्रकरण काय ?

Karjat News : निवडणूक प्रचाराचा गैरफायदा घेत अनधिकृत बांधकामधारकांचा सुळसुळाट; नेमकं प्रकरण काय ?

Feb 01, 2026 | 12:13 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Chiplun : “मतदार कोसुंब मतदारसंघातील घराणेशाही मोडीत काढतील” -प्रमोद अधटराव

Jan 31, 2026 | 08:14 PM
Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Mumbai News : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 07:58 PM
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

अजित पवारांनी महायुतीच्या आमदारांनाच समोर बसऊन सुनावले, मेघना बोर्डीकरांनी सांगितला ‘तो’ किस्सा

Jan 31, 2026 | 04:36 PM
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM