Lakhpati Didi Yojna : महिलांसाठी खूशखबर! ‘लखपती दीदी’ योजनेत अर्थसंकल्पात मोठी तरतूद, महिलांना काय मिळणार फायदे? जाणून घ्या

Budget 2026 Lakhpati Didi Yojna News In Marathi: अर्थमंत्री निर्मला सितारामण या 9 वे अर्थसंकल्प सादर करत आहेत. या दरम्यान, त्यांनी लखपती दीदी योजनेबाबत एक मोठी घोषणा केली. आजच्या अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणाबाबत एक मोठी घोषणा केली. सरकारने महत्त्वाकांक्षी लखपती दीदी योजनेचा आणखी विस्तार करण्याची घोषणा केली. ज्याचा देशभरातील लाखो महिलांना थेट फायदा होईल. या योजनेचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना सक्षम करणे आणि त्यांचे वार्षिक उत्पन्न वाढवणे आहे.
अर्थसंकल्पात स्पष्ट केले आहे की, लखपती दीदी कार्यक्रमाअंतर्गत, महिलांना केवळ प्रशिक्षित केले जाणार नाही तर त्यांची उत्पादने विकण्यासाठी देशभरात अधिक किरकोळ दुकाने देखील उघडली जातील. यामुळे महिलांना बाजारपेठेशी जोडण्यास, शाश्वत उत्पन्नाचे स्रोत निर्माण करण्यास आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्यास मदत होईल. या सरकारी उपक्रमामुळे ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागातील महिलांसाठी नवीन संधी उपलब्ध होतील.
लखपती दीदी योजनेच्या यशामुळे, केंद्र सरकारने महिलांसाठी ही योजना वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेअंतर्गत, महिलांना उपजीविकेच्या पलीकडे जाऊन व्यावसायिक महिला बनण्यास प्रोत्साहित केले जाईल. हे साध्य करण्यासाठी, त्यांना उद्योजक बनण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी विविध उपक्रम सुरू केले जातील. महिलांसाठी सी-मार्ट योजना सुरू करण्याची मोठी घोषणा केली आहे.
गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात महिलांसाठी लखपती दीदी योजना सुरू करण्यात आली होती आणि या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात सी-मार्ट योजनेच्या लाँचसह या उपक्रमाचा विस्तार केला जाईल. ज्यामुळे महिलांना त्यांचे व्यवसाय स्थापन करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळेल आणि त्यांना कमी व्याजदराने कर्ज मिळू शकेल.
लखपती दीदी योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे, ज्याचा उद्देश बचत गटांशी (SHG) संबंधित महिलांना आर्थिकदृष्ट्या स्वतंत्र होण्यासाठी सक्षम करणे आहे.
या योजनेअंतर्गत, बचत गटांशी संबंधित महिलांना ₹५ लाखांपर्यंतचे व्याजमुक्त कर्ज दिले जात आहे. सरकार या योजनेअंतर्गत कर्जांवर व्याज अनुदान देते, जेणेकरून लाभार्थ्यांवर प्रत्यक्ष व्याजाचा भार पडू नये.
ही योजना विशेषतः ग्रामीण महिलांना स्वयंरोजगार, लघु व्यवसाय आणि उद्योजकतेच्या संधी उपलब्ध करून देण्यावर लक्ष केंद्रित करते. ही योजना शेती, दुग्धव्यवसाय, अन्न प्रक्रिया, शिवणकाम, हस्तकला, कापड आणि किरकोळ विक्री यासारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करते.
बचत गटांशी संबंधित महिला (SHGs)
१८ ते ५० वयोगटातील महिला लाभ घेऊ शकतात
मर्यादित उत्पन्न असलेल्या आणि स्वयंरोजगार होऊ इच्छिणाऱ्या
लघु व्यवसाय किंवा व्यवसायात आधीच गुंतलेल्या महिला
लाभ घेण्यासाठी, महिला ग्रामीण विकास मंत्रालयाच्या वेबसाइटला भेट देऊन या योजनेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. लाभ मिळविण्यासाठी, महिलांना स्थानिक स्वयंसेवा गट कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग, बँकेत फॉर्म आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करून ऑफलाइन अर्ज करण्याचा पर्याय देखील आहे.