IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : उपांत्य फेरीसाठी महासंग्राम! पाकचा TOSS जिंकून गोलंदाजीचा निर्णय; भारत करणार फलंदाजी

IND vs PAK, Under-19 World Cup Live : १९ वर्षांखालील विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत आज क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब, बुलावेयो येथे भारत आणि पाकिस्तान आमनसेसमाने असणार आहेत. या सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर भारतीय संघ प्रथम फलंदाजी करताना दिसणार आहे. आजचा सामना जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतो. त्यामुळे भारतीय संघ कोणत्याही परिस्थितीत पाकिस्तानला हरवण्याचा निर्धार करेल.
पाच वेळा विश्वविजेता भारत आज आयसीसी पुरुषांच्या १९ वर्षांखालील विश्वचषकातील सुपर सिक्स सामन्यात कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्धच्या आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात झालेल्या अपमानास्पद पराभवाचा बदला घेण्यासाठी प्रयत्नशील असणार आहे. भारताला गेल्या वर्षी २१ डिसेंबर रोजी दुबई येथे झालेल्या अंडर-१९ आशिया कपच्या अंतिम सामन्यात पाकिस्तानकडून १९१ धावांनी पराभव पत्करावा लागला होता.
भारतीय संघाने चालू स्पर्धेत आपले सर्व सामने जिंकून आपला दबदबा राखलहे. तर दुसरीकडे, पाकिस्तानने इंग्लंडविरुद्धचा सामना गमावला. भारताने विश्वचषकात अपवादात्मक कामगिरी केली आहे. संघाने आपल्या मोहिमेची सुरुवात अमेरिकेवर ६ गडी राखून विजय मिळवून केली आणि नंतर बांगलादेश आणि न्यूझीलंडचा पराभव केला. पहिल्या सुपर सिक्स सामन्यात त्यांनी यजमान झिम्बाब्वेचा २०४ धावांनी पराभव केला. तर पाकिस्तान संघ सुपर सिक्समध्ये आतापर्यंत २ विजय मिळवले असून एका सामन्यात पराभव पत्करला होता. तरी पाकिस्तान कर्णधार फरहान युसफ आशिया कपच्या अंतिम सामन्यातील कामगिरी लक्षात ठेवून भारताला नमवण्याचा प्रयत्न करेल.
पाकिस्तान U19 प्लेइंग इलेव्हन: हमजा जहूर (w), समीर मिन्हास, उस्मान खान, अहमद हुसैन, फरहान युसफ (c), हुजैफा अहसान, अली हसन बलोच, अब्दुल सुभान, मोमीन कमर, मोहम्मद सय्यम, अली रझा
भारत अंडर 19 प्लेइंग इलेव्हन: आरोन जॉर्ज, वैभव सूर्यवंशी, आयुष म्हात्रे (क), विहान मल्होत्रा, अभिज्ञान कुंडू (डब्ल्यू), वेदांत त्रिवेदी, आरएस अंबरिश, कनिष्क चौहान, खिलन पटेल, हेनिल पटेल, दीपेश देवेंद्रन