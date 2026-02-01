Baramati Airport plane Crash History: बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात !

Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय
दोन वर्षांपूर्वी बारामती विमानतळावर एक मोठा अपघात आणि एक गंभीर घटना घडली होती. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्हीटी आरबीसी म्हणून नोंदणीकृत टेकनाम पी २००८ जेसी या प्रशिक्षण विमानाचे इंजिन १०० फूट उंचीवर पॉवर लॉस झाले. विमान उजवीकडे वळले, नंतर अचानक डावीकडे वळले, त्यानंतर उंची कमी झाली आणि बारामती विमानतळाच्या कुंपणाबाहेरच अपघात झाला, तीन दिवसांनंतर त्याच फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या त्याच मॉडलच्या दुसऱ्या विमानाचे, ज्याची नोंदणी व्हीटी-आरबीटी म्हणून झाली होती, विमानतळापासून चार नॉटिकल मैल अंतरावर सुमारे ३,००० फूट उंचीवर इंजिन पॉवर लॉस झाले होते.
विमान अपघात तपास ब्यूरोने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम अहवाल सादर केलेले नाहीत.
एएआयबीने एका वर्षाच्या निर्धारित वेळेत आठ अपघात आणि सात गंभीर घटनांमध्ये अंतिम अहवाल सादर केलेले नाही.
एएआयबीने त्यांच्या अंतिम अहवालात असे निरीक्षण नोंदवले की बारामती विमानतळाला डीजीसीएने परवाना दिलेला नाही.
तसेच डीजीसीएने नियमित उड्डाण राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रम विमानतळांना परवाना देण्याचा विचार करावा अशी शिफारस केली.
प्राथमिक अहवालात असे नमूद केले होते की, इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, क्रूने विमानाला सर्वोत्तम ग्लाइड गतीसाठी कमी केली.
जेणेकरून ते शेतात जबरदस्तीने लैंडिंग केले जाऊ शकेल. विमानाचे आपत्कालीन लौंडंग केले.
ज्यामुळे नोज व्हील दगडांवर आदळल्याने विमान कोसळले. या घटनेतही, दोन्ही क्रू सदस्य किरकोळ जखमी होऊन बचावले.