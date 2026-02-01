Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात!

विमान अपघात तपास ब्यूरोने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम अहवाल सादर केलेले नाहीत. एएआयबीने एका वर्षाच्या निर्धारित वेळेत आठ अपघात आणि सात गंभीर घटनांमध्ये अंतिम अहवाल सादर केलेले नाही.

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:43 PM
Baramati Airport plane Crash History

बारामती विमानतळ अपघातांचा भयावह इतिहास; आधीचे प्लेन क्रॅश अहवाल गुलदस्त्यात !

  • बारामती  विमानतळावर गेल्या तीन वर्षांत दोन अपघात
  • १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी बारामती विमानतळाच्या कुंपणाबाहेरच विमानाचा अपघात
  • विमान अपघात तपास ब्यूरोने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम अहवाल सादर केलेले नाहीत.
Baramati Airport plane Crash History: बारामती येथील अनियंत्रित विमानतळावर विमान अपघातांच्या दस्तऐवजीकरण इतिहासानंतर नव्याने तपासणी सुरू आहे. प्रामुख्याने वैमानिक प्रशिक्षण केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या विमानतळावर गेल्या तीन वर्षांत दोन अपघात आणि एक गंभीर घटना घडल्या आहेत. त्यामुळे चिंता वाढली आहे. महत्वाचे म्हणजे विमान अपघात तपास ब्युरोने (एएआयबी) एका वर्षात झालेले आठ अपघात आणि सात गंभीर घटनांमध्ये अंतिम अहवाल सादर केलेला नाही. विमानांचे सक्रिय पृथक्करण व्यवस्थापित करण्यासाठी समर्पित एअर ट्रैफिक कंट्रोल (एटीसी) टॉवर नसलेल्या या एअरफील्डमध्ये सामान्य रेडिओ फ्रिक्वेन्सीद्वारे हालचालींचे समन्वय साधण्यासाठी वैमानिकांवर अवलंबून आहे. या एअरफील्डचा वापर प्रामुख्याने दोन फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशनद्वारे केला जातो.

Maharashtra ZP Election 2026: देवेंद्र फडणवीसांच्या पुढील सर्व सभा रद्द; जिल्हा परिषदांच्या तोंडावर मोठा निर्णय

विमानतळावर दोन वर्षांपूर्वी एक मोठा अपघात

दोन वर्षांपूर्वी बारामती विमानतळावर एक मोठा अपघात आणि एक गंभीर घटना घडली होती. १९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी व्हीटी आरबीसी म्हणून नोंदणीकृत टेकनाम पी २००८ जेसी या प्रशिक्षण विमानाचे इंजिन १०० फूट उंचीवर पॉवर लॉस झाले. विमान उजवीकडे वळले, नंतर अचानक डावीकडे वळले, त्यानंतर उंची कमी झाली आणि बारामती विमानतळाच्या कुंपणाबाहेरच अपघात झाला, तीन दिवसांनंतर त्याच फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशनद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या त्याच मॉडलच्या दुसऱ्या विमानाचे, ज्याची नोंदणी व्हीटी-आरबीटी म्हणून झाली होती, विमानतळापासून चार नॉटिकल मैल अंतरावर सुमारे ३,००० फूट उंचीवर इंजिन पॉवर लॉस झाले होते.

दोन्ही प्रकरणांमध्ये अंतिम अहवाल प्रतीक्षेत

विमान अपघात तपास ब्यूरोने या दोन्ही प्रकरणांमध्ये अद्याप अंतिम अहवाल सादर केलेले नाहीत.
एएआयबीने एका वर्षाच्या निर्धारित वेळेत आठ अपघात आणि सात गंभीर घटनांमध्ये अंतिम अहवाल सादर केलेले नाही.
एएआयबीने त्यांच्या अंतिम अहवालात असे निरीक्षण नोंदवले की बारामती विमानतळाला डीजीसीएने परवाना दिलेला नाही.
तसेच डीजीसीएने नियमित उड्डाण राबविल्या जाणाऱ्या उपक्रम विमानतळांना परवाना देण्याचा विचार करावा अशी शिफारस केली.

Sunil Tatkare on Both NCP Merger: दोन्ही राष्ट्रवादीच्या विलीनीकरणाबाबत बारामतीत

प्राथमिक अहवालात काय नमूद ?

प्राथमिक अहवालात असे नमूद केले होते की, इंजिन पुन्हा सुरू करण्यात अयशस्वी झाल्यानंतर, क्रूने विमानाला सर्वोत्तम ग्लाइड गतीसाठी कमी केली.
जेणेकरून ते शेतात जबरदस्तीने लैंडिंग केले जाऊ शकेल. विमानाचे आपत्कालीन लौंडंग केले.
ज्यामुळे नोज व्हील दगडांवर आदळल्याने विमान कोसळले. या घटनेतही, दोन्ही क्रू सदस्य किरकोळ जखमी होऊन बचावले.

Published On: Feb 01, 2026 | 12:32 PM

