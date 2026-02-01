पाकिस्तानात गृहयुद्धाला सुरुवात? BLA चा एकाच वेळी १४ शहरात हल्ला, ८० हून अधिकांचा बळी

Operation Herof2: बलुचिस्तानातील 12 शहरांमध्ये युद्धसदृश परिस्थिती; हल्ल्यात 20 पाकिस्तानी सैनिक ठार; अटॅकर हेलिकॉप्टरही दाखल
मिळालेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या १४ शहरांमध्ये ४८ ठिकाणी एकाच वेळी हल्ला करण्यात आला आहे. या हल्ल्यात ८४ जवान सैनिक ठार झाले आहेत. तसेच BLA ने एक निवदन जारी करत या हल्ल्यांची जबाबदारीही स्वाकारली आहे. BLA ने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, त्यांच्या सैनिकांनी पाकिस्तानच्या अनेक भागांवर ताबा मिळवला आहे. यामध्ये क्वेटा, नोशकी, मास्तुंग, दालबंदिन, कलाट, खारान, पंजगुर, ग्वादर, पासनी, तुर्बत, तुम्प, बुलेदा, मंगोचर, लसबेला, केच आणि आवरन या सर्व भागांवर ताबा मिळवला आहे.
या भागांमध्ये पाकिस्तानच्या (Pakistan) सुरक्षा रक्षकांना, सैन्याला आणि सरकारी अधिकाऱ्यांना लक्ष केले आहे. BLA च्या निवेदनानुसार, सरकारी मालमत्तांवरही त्यांनी हल्ला केला आहे. यामध्ये सरकारी बँका, सरकारी कार्यालये, तुरुंग यांचा समावेश आहे. तसेच आतापर्यंत अनेक वाहनांना आग लावण्यात आली आहे. शहरी भागांमध्ये सैन्य आणि पोलिस दलांना माघार घेण्यास सांगितले आहे.
BLA ने सांगितले की, या कारावईदरम्यान त्यांच्या सैन्यातील काही जण शहीद झाले आहे. यामध्ये बीएलएच्या एलिट युनिट, माजिद ब्रिगेड चार फादाईन यांचा समावेश आहे. शत्रूच्या छावणीत घुसखोरी करुन त्यांनी सैन्याला लक्ष तकेले हगोते. यावर पाकिस्तानी लष्कर आणि बलुच लिबरेशन आर्मीमध्ये तीव्र लढाई सुरु झाली आहे. BLA जमिनीवरील हल्ल्यांची संख्या वाढवत आहेत.
पाकिस्तानच्या बलुच लिबरेशन आर्मीने (BLA) पाकिस्तानी लष्कर आणि सरकारविरोधात बंड पुकारला आहे. बलुचिस्तानच्या स्वातंत्र्यासाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून ही अंतर्गत लढाई सुरु आहे. BLA ने यापूर्वी आरोप केला होता की, बलुचिस्तानमधील वाढते हल्ले, आणि समााजिक कार्यकर्त्यांच्या हत्येसाठी लष्कर जबाबदार आहे. लष्कराच्या दहशतवादाला देशात आश्रय देण्यामुळे बलुचिस्तानच्या सामान्य नागरिकांचा बळी जात आहे. सततच्या हल्ल्यांमुळे दैनंदिन जीवन कठीण आहे. हा अंतर्गत वाद गेल्या अनेक महिन्यांपासून पाकिस्तानमध्ये सुरु आहे.
पाकिस्तानात बलुचिस्तानमध्ये पुन्हा एकदा लष्कराला लक्ष्य ; २० सैनिक ठार, BLA ने हल्ला केल्याचा संशय
Ans: पाकिस्तानच्या बलुचिस्तान बिलरेशन आर्मीने (BLA) ऑपरेशन हेरॉफ सुरु केले आहे.
Ans: BLA ने पाकिस्तानमध्ये लष्कर आणि सरकारविरोधात ऑपरेशन हेरॉफ सुरु केले आहे.
Ans: पाकिस्तानमंध्ये BLA च्या हल्ल्यात ८० हून अधिकांचा मृत्यू झाला आहे