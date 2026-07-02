शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

गृहिणींसाठी खास! या आहेत अतिशय कमी भांडवलाच्या २० गृहउद्योग कल्पना! आत्ताच पाहून घ्या

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:54 PM IST
जाहिरात
सारांश

महिलांसाठी घरबसल्या आणि अवघ्या ५०० ते ५,००० रुपयांच्या कमी भांडवलात अन्न, कला, डिजिटल सेवा आणि इतर क्षेत्रांतील २० नफा देणारे गृहउद्योग सुरू करता येतात. सोशल मीडियाचा प्रभावी वापर आणि उत्पादनांचा उत्तम दर्जा राखून गृहिणी या व्यवसायांच्या माध्यमातून स्वतःची ओळख व चांगला नफा मिळवू शकतात.

गृहिणींसाठी खास! या आहेत अतिशय कमी भांडवलाच्या २० गृहउद्योग कल्पना! आत्ताच पाहून घ्या
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

गृहिणींसाठी घरबसल्या आणि अत्यंत कमी भांडवलात सुरू करता येतील अशा २० उत्तम गृहउद्योग कल्पना खालीलप्रमाणे आहेत,

अन्न आणि खाद्यपदार्थ व्यवसाय

१. घरगुती डबा सर्व्हिस: नोकरदार वर्ग किंवा विद्यार्थ्यांसाठी रोजच्या जेवणाचा डबा पुरवणे.

२. मसाले आणि पापड,लोणचे निर्मिती: घरगुती पद्धतीचे शुद्ध मसाले, पापड, लोणची आणि सांडगे बनवून विकणे.

३. बेकिंग आणि केक मेकिंग: वाढदिवस किंवा सणांसाठी घरच्या घरी कस्टमाईज्ड केक आणि पेस्ट्री बनवणे.

४. मोदक आणि लाडू (सणांचे पदार्थ): दिवाळी फराळ, गणपतीत उकडीचे मोदक किंवा उपवासाचे पदार्थ बनवून देणे. (शेवया बनवण्याचा उद्योगही वर्षभर चालण्यासारखा आहे.)

५. सेंद्रिय/घरगुती तूप (लोणी) आणि दळण पीठ: शुद्ध म्हशीचे/गाईचे तूप आणि गिरणीतून दळलेले वेगवेगळे आरोग्यदायी पीठ (उदा. नाचणी, मल्टिग्रेन) पुरवणे. (पिठाची छोटी गिरण घरी आणून, पीठ दळण्याचा व्यवसाय उत्तम आहे.)

महाराष्ट्रातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या

कला आणि हस्तकला

६. शिवणकाम आणि फॅशन डिझायनिंग: ब्लाउज, ड्रेस किंवा लहान मुलांचे कपडे शिवून देणे.

७. हँडमेड ज्वेलरी: मणी, सिल्क थ्रेड किंवा क्ले (माती) पासून ट्रेंडी दागिने तयार करणे.

८. आर्ट अँड क्राफ्ट/गिफ्ट मेकिंग: सणांसाठी डिझायनर दिवे, कंदील, किंवा कस्टमाईज्ड गिफ्ट हॅम्पर्स बनवणे.

९. मेहंदी आणि ब्युटी पार्लर: घरच्या एका खोलीत ब्युटी पार्लर सुरू करणे किंवा फक्त मेहंदी ऑर्डर्स घेणे.

१०. मेणबत्ती आणि साबण निर्मिती: सुवासिक सेंद्रिय साबण आणि डिझायनर मेणबत्त्या घरी बनवणे.

लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

सेवा आणि डिजिटल व्यवसाय (Services & Digital)

११. घरगुती शिकवण्या: लहान मुलांसाठी बालवाडी ते शालेय स्तरावरील क्लासेस घेणे.

१२. योगा किंवा फिटनेस क्लासेस: स्वतः प्रशिक्षण घेऊन महिलांसाठी घरच्या घरी किंवा ऑनलाईन योग वर्ग चालवणे.

१३. डे केअर/बेबी सिटिंग: नोकरदार महिलांच्या लहान मुलांची काही तासांसाठी घरीच काळजी घेणे.

१४. रीसेलिंग बिझनेस: व्हॉट्सॲप किंवा इन्स्टाग्रामच्या माध्यमातून कपडे, साड्या किंवा घरगुती वस्तूंचे रीसेलिंग करणे.

१५. कन्टेन्ट रायटिंग/ब्लॉगिंग: लिहिण्याची आवड असल्यास घरबसल्या कंपन्यांसाठी लेख किंवा ब्लॉग लिहिणे.

इतर नाविन्यपूर्ण कल्पना

१६. रोपवाटिका: घराच्या गॅलरीत किंवा छतावर शोभेची आणि औषधी झाडे तयार करून विकणे.

१७. इमिटेशन ज्वेलरी भाड्याने देणे: लग्नसराईत जड दागिने विकत घेण्याऐवजी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय.

१८. पॅकिंग आणि क्युरेशन सेवा: स्थानिक व्यापाऱ्यांसाठी सुकामेवा, चॉकलेट्स किंवा किराणा मालाचे लहान पॅकेट्स बनवून देणे.

१९. लॉन्ड्री आणि इस्त्री सेवा: आजूबाजूच्या परिसरातील कपड्यांना इस्त्री किंवा ड्रायक्लीनिंगची सेवा देणे.

२०. हर्बल हेअर ऑइल आणि ब्युटी प्रॉडक्ट्स: घरगुती वनस्पती वापरून केसांचे तेल किंवा उटणे बनवून विकणे.

हे सर्व व्यवसाय अगदी रु. ५०० ते ५,००० च्या भांडवलात आणि सोशल मीडियाचा  वापर करून सहज सुरू करता येतात. सुरुवातीला दर्जावर लक्ष केंद्रित केल्यास माऊथ पब्लिसिटीद्वारे ग्राहकांची संख्या झपाट्याने वाढते.

Web Title: Business startups for indian housewives lifestyle

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 09:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sankashti Chaturthi 2026: जीवनातील संकटांचा विनाश करण्यासाठी नियमित वाचन करा प्रभावी गणेश स्तोत्र! गणपतीची राहील कायमच कृपा
1

Sankashti Chaturthi 2026: जीवनातील संकटांचा विनाश करण्यासाठी नियमित वाचन करा प्रभावी गणेश स्तोत्र! गणपतीची राहील कायमच कृपा

महाराष्ट्रातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या
2

महाराष्ट्रातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या

भारतातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या
3

भारतातील हे १० पारंपारिक साडी प्रकार तुम्हाला माहित आहेत का? एका क्लिकवर पाहून घ्या

लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!
4

लग्नानंतर नवरदेव जातो सासरी! मुले आईचे आडनाव लावतात! मेघालयात इथे चालते मातृसत्ताक पद्धत!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी

Out Of Syllabus Movie: प्रदर्शनाआधीच ‘आऊट ऑफ सिलॅबस’ची हवा! भव्य प्रीमियरला मान्यवरांची मांदियाळी

Jul 03, 2026 | 02:49 PM
बिश्नोई गँगकडून काँग्रेस आमदाराला पुन्हा धमकी, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पोलिसांकडून तपास सुरू

बिश्नोई गँगकडून काँग्रेस आमदाराला पुन्हा धमकी, सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर; पोलिसांकडून तपास सुरू

Jul 03, 2026 | 02:49 PM
रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

Jul 03, 2026 | 02:48 PM
चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

Jul 03, 2026 | 02:47 PM
Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य

Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य

Jul 03, 2026 | 02:45 PM
Bilahari Kausikan: ‘अणुबॉम्ब नसता तर तुमची…’ सिंगापूरच्या माजी राजदूतांनी ‘असे’ म्हणून पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळले मीठ

Bilahari Kausikan: ‘अणुबॉम्ब नसता तर तुमची…’ सिंगापूरच्या माजी राजदूतांनी ‘असे’ म्हणून पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळले मीठ

Jul 03, 2026 | 02:44 PM
तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

Jul 03, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा