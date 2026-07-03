रेल्वे प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! दुसरी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन तयार; मुंबई–बेंगळुरू मार्ग, कोच आणि सुविधांची माहिती

भारत अर्थ मूव्हर्स लिमिटेड (बीईएमएल) ने चेन्नई येथील इंटिग्रल कोच फॅक्टरी (आयसीएफ) च्या तंत्रज्ञानाचा वापर करून ही ट्रेन तयार केली आहे. ही राखाडी आणि नारंगी रंगाची ट्रेन सर्व आवश्यक परवानग्या मिळाल्यानंतर धावू लागेल. यामुळे महाराष्ट्र आणि कर्नाटक दरम्यानचा प्रवास अधिक वेगवान होईल आणि प्रवाशांना एक उत्तम व आरामदायक पर्याय मिळेल. या स्लीपर सेवेचा हुबळी-धारवाड, बेळगावी आणि पुणे दरम्यान प्रवास करणाऱ्यांना मोठा फायदा होईल. रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मे महिन्यात ही सेवा लवकरच सुरू होईल अशी घोषणा केली होती. तथापि, अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे की, सर्व सुरक्षा चाचण्या पूर्ण झाल्यानंतर आणि आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतरच ही ट्रेन प्रवाशांसाठी खुली केली जाईल.
कांजूरमार्ग रेल्वे स्थानकावर महिलांसाठी ‘प्रीमियम टॉयलेट’; स्वच्छता, सुरक्षितता आणि आधुनिक सुविधांचा संगम
देशातील पहिली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जानेवारी २०२६ मध्ये हावडा आणि कामाख्या दरम्यान सुरू करण्यात आली होती. त्या ट्रेनमुळे दोन्ही शहरांमधील प्रवासाचा वेळ सहा तासांनी लक्षणीयरीत्या कमी झाला. त्याचप्रमाणे, मुंबई आणि बंगळूरु दरम्यानच्या प्रवासाचा वेळ कमी होण्याची अपेक्षा आहे. सध्या, ही ट्रेन अद्याप दक्षिण रेल्वे किंवा भारतीय रेल्वेच्या ताफ्यात सामील झालेली नाही. सर्व चाचण्या यशस्वीरित्या पूर्ण झाल्यानंतरच ती सुपूर्द केली जाईल. सध्या, ही ट्रेन चाचणीच्या उद्देशाने बंगळूरु येथे उभी आहे.
मुंबई-बंगळूरु वंदे भारत स्लीपर ट्रेनमध्ये १६ डबे आहेत. यामध्ये ८२३ प्रवाशांची बसण्याची/झोपण्याची क्षमता आहे. यात अकरा एसी ३-टियर (३एसी) डबे (६११ बर्थ), चार एसी २-टियर (२एसी) डबे (१८८ बर्थ) आणि एक फर्स्ट एसी (१एसी) डबा आहे. ही ट्रेन ताशी १८० किमी वेगाने धावू शकते. हे डबे आरामदायी प्रवासासाठी, विशेषतः रात्रीच्या प्रवासासाठी डिझाइन केलेले आहेत. ते प्रवाशांना त्रास आणि गर्दी कमी करून, त्रासमुक्त प्रवासाचा अनुभव सुनिश्चित करतात. ते सुरक्षेसाठी ‘कवच’ प्रणाली आणि आपत्कालीन परिस्थितीसाठी ‘टॉक-बॅक’ सुविधेने सुसज्ज आहेत.
वंदे भारत स्लीपर ट्रेनचे नवीन एसी डबे सध्या चर्चेचा विषय आहेत. प्रदान केली जाणारी सेवा ही फिरत्या आलिशान हॉटेलसारखी असेल. या डब्यांमध्ये सुधारित स्वच्छतागृहे, डिजिटल प्रवासी माहिती प्रणाली, सीसीटीव्ही कॅमेरे आणि पूर्ण वातानुकूलन असेल. मुंबई-बंगळूरू रेल्वे मार्गावर दररोज हजारो प्रवासी प्रवास करतात. ही ट्रेन व्यावसायिक, कर्मचारी आणि विद्यार्थ्यांसाठी प्रवासाचा एक सुरक्षित, वेगवान आणि आरामदायक पर्याय उपलब्ध करून देईल.
Pune News: पुणे रेल्वे स्थानकावर ‘हमाली’ महागली! जादा पैसे मागितल्यावर कुलींवर होणार कारवाई