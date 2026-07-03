शुक्रवार, 3 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Remove Bat Bms App Govt Orders Google Apple App E Rickshaw Security Marathi News

चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

Updated On: Jul 03, 2026 | 02:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

Remove BAT BMS App : मंत्रालयाने सुरक्षेच्या कारणास्तव BAT-BMS या चिनी मोबाईल ॲप्लिकेशनला गुगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून त्वरित हटवण्याचे निर्देश दिले आहेत. चालत्या ई-रिक्षाचे बॅटरी सिस्टम ब्लूटूथद्वारे कनेक्ट करून Remotely बंद करण्यासाठी या ॲपचा गैरवापरावर सरकारने कारवाई केली आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Remove BAT BMS App :  सध्या सोशल मीडियावर बंद रिक्षा धक्का मारत घेऊन जातानाचे व्हिडीओ चांगलेच व्हायरल होत आहेत. पडताळणी केल्यानंतर कळलं की या ई- रिक्षा आहेत ज्या अचानक रस्त्यात बंद पडताहेत. याचं कारण आहे BAT BMS ॲप. रस्त्यावर धावणाऱ्या ई-रिक्षा दूरस्थपणे बंद करणाऱ्या ‘बॅट बीएमएस’ (BAT BMS) या ॲपला गूगल प्ले आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून काढून टाकण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असल्याचं समोर येत आहेत ही माहिती शुक्रवारी सुत्रांकडून समोर आली आहे.

फ्लॅटधारकांनो लक्ष द्या! सरकारचा मोठा निर्णय…सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरा, नाहीतर 12% दंड; वाचा नवे नियम

ॲप काढून टाकण्याचे निर्देश

माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गूगल आणि ॲपलला गूगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअर या दोन्हीवरून ‘बॅट बीएमएस’ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये लोक ब्लूटूथद्वारे ‘बॅट बीएमएस’ या चिनी ॲपला जोडून दूरस्थपणे ई-रिक्षा बंद करत असल्याचे दिसत आहे. या घटनेमुळे चिंता वाढली असून, सरकारने तातडीने कारवाई केली आहे.

या कारणासाठी सरकारने उचललं हे पाऊल

सुरक्षेचे धोके आणि गैरवापराच्या शक्यतेबद्दलच्या चिंतेमुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.ई-रिक्षांमधील लिथियम-आयन बॅटरीचे निरीक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम (बीएमएस) बसवलेली असते. ही प्रणाली ब्लूटूथद्वारे मोबाईल फोनला जोडली जाते, ज्यामुळे चालकांना बॅटरीची चार्ज पातळी, व्होल्टेज, तापमान, करंट आणि इतर तांत्रिक माहिती पाहता येते.

काही लोकांकडून गैरफायदा

मात्र, बहुतेक कमी किमतीच्या ई-रिक्षांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिनी बीएमएसमध्ये ब्लूटूथ कनेक्शनसाठी पुरेशी सुरक्षा नसते. या त्रुटीचा फायदा घेऊन, काही लोक त्यांच्या मोबाईल फोनवर BAT BMS ॲप डाउनलोड करतात.

जेव्हा ॲप डाउनलोड करणारी व्यक्ती ई-रिक्षाच्या अंदाजे १० ते १५ मीटरच्या आत येते, तेव्हा ते ॲप चालकाच्या परवानगीशिवाय बीएमएसशी कनेक्ट होऊ शकते. त्यानंतर ते ॲप बॅटरीचा डिस्चार्ज स्विच बंद करते, ज्यामुळे मोटरचा वीजपुरवठा खंडित होतो आणि ई-रिक्षा बंद पडते. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थिचा विचार करता सरकारने हा घेतलेला निर्णय योग्य असावा.

परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?

Web Title: Remove bat bms app govt orders google apple app e rickshaw security marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 03, 2026 | 02:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

फ्लॅटधारकांनो लक्ष द्या! सरकारचा मोठा निर्णय…सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरा, नाहीतर 12% दंड; वाचा नवे नियम
1

फ्लॅटधारकांनो लक्ष द्या! सरकारचा मोठा निर्णय…सोसायटीचा मेंटेनन्स वेळेत भरा, नाहीतर 12% दंड; वाचा नवे नियम

परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?
2

परदेशात जाणाऱ्यांनो खुषखबर! Air India ने तिकीट दर घटवले; जाणून घ्या आता किती होणार बचत?

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे देशातील इंधन दरांबाबत सर्वात मोठे विधान
3

Petrol Diesel Price: पेट्रोल-डिझेल स्वस्त होणार का? केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी यांचे देशातील इंधन दरांबाबत सर्वात मोठे विधान

श्रीराम फायनान्सने मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढवले! आता गुंतवणुकीवर मिळणार ७.५०% पर्यंत व्याज; जाणून घ्या नवे दर
4

श्रीराम फायनान्सने मुदत ठेवींचे व्याजदर वाढवले! आता गुंतवणुकीवर मिळणार ७.५०% पर्यंत व्याज; जाणून घ्या नवे दर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

Jul 03, 2026 | 02:47 PM
Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य

Cristiano Ronaldo Retirement:’हा ख्रिस्तियानो रोनाल्डोचा शेवटचा वर्ल्ड कप?’ बहिणीच्या दाव्याने खळबळ; निवृत्तीवर CR7चे मोठे वक्तव्य

Jul 03, 2026 | 02:45 PM
Bilahari Kausikan: ‘अणुबॉम्ब नसता तर तुमची…’ सिंगापूरच्या माजी राजदूतांनी ‘असे’ म्हणून पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळले मीठ

Bilahari Kausikan: ‘अणुबॉम्ब नसता तर तुमची…’ सिंगापूरच्या माजी राजदूतांनी ‘असे’ म्हणून पाकिस्तानच्या जखमेवर चोळले मीठ

Jul 03, 2026 | 02:44 PM
तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

तमिळनाडूत 35 कोटींच्या घोडेबाजाराचा आरोप; विजय सरकार पाडण्याच्या कटाप्रकरणी तिघांना अटक

Jul 03, 2026 | 02:40 PM
Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Amarnath Yatra: ‘बम बम भोले’च्या जयघोषात आजपासून सुरु झाली अमरनाथ यात्रा; जाणून घ्या पौराणिक कथा आणि धार्मिक महत्त्व

Jul 03, 2026 | 02:40 PM
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! ज्येष्ठ गायिका Asha Bhosle यांच्या नावाने ‘जीवन गौरव पुरस्कार’ सुरू; मिळणार १० लाख रुपये

Jul 03, 2026 | 02:39 PM
Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Satara News: माऊलींच्या पालखी स्वागतासाठी सातारा पोलीस सज्ज; महत्त्वाच्या ठिकाणांचा आढावा

Jul 03, 2026 | 02:36 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा