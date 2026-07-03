चालती E-Riksha रिमोटने होतेय बंद! केंद्र सरकारकडून मोठी कारवाई; ॲपवर गुगल आणि ॲपल स्टोअरवरून हटवण्याचे निर्देश

Remove BAT BMS App : सध्या सोशल मीडियावर बंद रिक्षा धक्का मारत घेऊन जातानाचे व्हिडीओ चांगलेच व्हायरल होत आहेत. पडताळणी केल्यानंतर कळलं की या ई- रिक्षा आहेत ज्या अचानक रस्त्यात बंद पडताहेत. याचं कारण आहे BAT BMS ॲप. रस्त्यावर धावणाऱ्या ई-रिक्षा दूरस्थपणे बंद करणाऱ्या ‘बॅट बीएमएस’ (BAT BMS) या ॲपला गूगल प्ले आणि ॲपल ॲप स्टोअरवरून काढून टाकण्याचे निर्देश केंद्र सरकारने दिले असल्याचं समोर येत आहेत ही माहिती शुक्रवारी सुत्रांकडून समोर आली आहे.
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माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने गूगल आणि ॲपलला गूगल प्ले स्टोअर आणि ॲपल ॲप स्टोअर या दोन्हीवरून ‘बॅट बीएमएस’ काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत. सूत्रांनी सांगितले की, सोशल मीडियावर अनेक व्हिडिओ व्हायरल झाले आहेत, ज्यामध्ये लोक ब्लूटूथद्वारे ‘बॅट बीएमएस’ या चिनी ॲपला जोडून दूरस्थपणे ई-रिक्षा बंद करत असल्याचे दिसत आहे. या घटनेमुळे चिंता वाढली असून, सरकारने तातडीने कारवाई केली आहे.
सुरक्षेचे धोके आणि गैरवापराच्या शक्यतेबद्दलच्या चिंतेमुळे सरकारने हे पाऊल उचलले आहे.ई-रिक्षांमधील लिथियम-आयन बॅटरीचे निरीक्षण आणि संरक्षण करण्यासाठी बॅटरी मॅनेजमेंट सिस्टीम (बीएमएस) बसवलेली असते. ही प्रणाली ब्लूटूथद्वारे मोबाईल फोनला जोडली जाते, ज्यामुळे चालकांना बॅटरीची चार्ज पातळी, व्होल्टेज, तापमान, करंट आणि इतर तांत्रिक माहिती पाहता येते.
मात्र, बहुतेक कमी किमतीच्या ई-रिक्षांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या चिनी बीएमएसमध्ये ब्लूटूथ कनेक्शनसाठी पुरेशी सुरक्षा नसते. या त्रुटीचा फायदा घेऊन, काही लोक त्यांच्या मोबाईल फोनवर BAT BMS ॲप डाउनलोड करतात.
जेव्हा ॲप डाउनलोड करणारी व्यक्ती ई-रिक्षाच्या अंदाजे १० ते १५ मीटरच्या आत येते, तेव्हा ते ॲप चालकाच्या परवानगीशिवाय बीएमएसशी कनेक्ट होऊ शकते. त्यानंतर ते ॲप बॅटरीचा डिस्चार्ज स्विच बंद करते, ज्यामुळे मोटरचा वीजपुरवठा खंडित होतो आणि ई-रिक्षा बंद पडते. त्यामुळे या सगळ्या परिस्थिचा विचार करता सरकारने हा घेतलेला निर्णय योग्य असावा.
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