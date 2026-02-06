Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
8th Pay Commission Update: केंद्र कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार! जानेवारीपासून डीएमध्ये २% वाढ निश्चित?

जानेवारी २०२६ पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता आणि महागाई सवलत मध्ये २% वाढ अपेक्षित आहे. यासंबधित अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झाली नसून कर्मचाऱ्यांचे लक्ष सरकारच्या घोषणेकडे आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 01:21 PM
8th Pay Commission Update: आठव्या वेतन आयोगापूर्वी मोठी बातमी! महागाई भत्त्यात वाढ शक्य; पगार किती वाढणार ते जाणून घ्या.

8th Pay Commission Update: आठव्या वेतन आयोगापूर्वी मोठी बातमी! महागाई भत्त्यात वाढ शक्य; पगार किती वाढणार ते जाणून घ्या. (फोटो-सोशल मीडिया)

  • केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार?
  • ८ व्या वेतन आयोगात महागाई भत्ता वाढणार?
  • कर्मचाऱ्यांना महागाई सवलतीत २% वाढ अपेक्षित
 

8th Pay Commission Update: ७ व्या वेतन आयोगानंतर ८ व्या वेतन आयोगावर सरकारी कर्मचाऱ्यांचे लक्ष आहे. जानेवारी २०२६ पासून केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि पेन्शनधारकांना महागाई भत्ता (DA) आणि महागाई सवलत (DR) मध्ये २% वाढ अपेक्षित आहे. हे कामगार ब्युरोने जारी केलेल्या डिसेंबर २०२५ च्या AICPI-IW डेटामुळे आहे, ज्यामध्ये १२ महिन्यांची सरासरी सुमारे ६०% इतकी वाढ झाली आहे. सध्या, महागाई भत्ता ५८% आहे, म्हणजे थेट २% वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, अंतिम मंजुरी सरकारच्या घोषणेनंतरच दिली जाईल, जी परंपरेनुसार मार्च २०२६ मध्ये अपेक्षित आहे. ही घोषणा करून सरकार कर्मचाऱ्यांना होळीची भेट देऊ शकते.

IDBI Bank Privatization News: IDBI बँक कोणाच्या ताब्यात? फेअरफॅक्स आणि कोटक मैदानात

अखिल भारतीय ग्राहक किंमत निर्देशांकच्या १२ महिन्यांच्या सरासरीच्या आधारे डीएची गणना केली जाते. डिसेंबर २०२५ मध्ये, हा निर्देशांक १४८.२ होता आणि १२ महिन्यांची सरासरी १४५.५४ होती. जेव्हा हे स्थापित सूत्र आणि आधार वर्ष घटक वापरून मोजले गेले तेव्हा डीए अंदाजे ६०.३३ % वर  गृहीत धरले जाते. यापूर्वी, जून २०२५ च्या आकडेवारीनुसार, सरकारने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये डीए ५५% वरून ५८% पर्यंत वाढवला.

सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी संपला असला तरी, ८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू होईपर्यंत, कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना ७ व्या वेतन आयोगाच्या मूळ वेतनावर डीए मिळत राहील. डीए वाढतच राहील आणि त्याचे फायदे थेट पगार आणि पेन्शनमध्ये दिसून येतील. म्हणूनच जानेवारी २०२६ मध्ये डीए वाढ कर्मचाऱ्यांसाठी देखील महत्त्वाची मानली जाते.

RBI Repo Rate Update: RBI चा मोठा निर्णय! रेपो दर ५.२५% वर कायम; कर्जदारांना दिलासा नाही

डीए ५८% वरून ६०% पर्यंत वाढला तर त्याचा पगारांवर थेट परिणाम होईल. उदाहरणार्थ, ज्यांचे मूळ वेतन १० हजार आहे त्यांच्या मासिक उत्पन्नात अंदाजे २०० रुपयांची वाढ होईल. ज्यांचे मूळ वेतन २० हजार आहे त्यांच्या मासिक उत्पन्नात दरमहा ४०० रुपयांची वाढ होईल आणि ज्यांचे मूळ वेतन १ लाख रुपये आहे त्यांच्या मासिक उत्पन्नात अंदाजे २,००० रुपयांची वाढ होईल. एकंदरीत मूळ वेतन जितके जास्त असेल तितका फायदा जास्त असेल. तसेच, सरकारने महागाईच्या या काळात २% महागाई भत्त्यात वाढ जाहीर केली तर कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना थेट दिलासा मिळेल.

Published On: Feb 06, 2026 | 01:21 PM

