भाईंदर पूर्वेतील तलाव रोड या वर्दळीच्या भागात १९ डिसेंबर रोजी सकाळी बिबट्याचे दर्शन झाले होते. त्यानंतर बिबट्याने एका इमारतीत शिरून सात नागरिकांवर हल्ला केला होता. या घटनेत अनेक जण गंभीर जखमी झाले होते. सुमारे सात तास चाललेल्या प्रयत्नांनंतर वन विभागाच्या पथकाने बिबट्याला जेरबंद केले होते. या घटनेमुळे परिसरात मोठी खळबळ उडाली होती.
वन विभागाने वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर २५ डिसेंबर रोजी बिबट्याला त्याच्या नैसर्गिक अधिवासात, म्हणजेच येऊर वनपरिक्षेत्रातील नागला भागात सोडण्यात आले होते. त्याच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यासाठी सॅटेलाइट ट्रॅकिंग कॉलर बसवण्यात आला होता. सुरुवातीच्या काळात तो नियमितपणे शिकार करत असून सुदृढ असल्याचे निरीक्षणात आले होते.
२ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळी सॅटेलाइट कॉलरद्वारे बिबट्याची प्रकृती चिंताजनक असल्याचा संदेश वन विभागाला मिळाला. त्यानंतर पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन पाहणी केली असता बिबट्या मृतावस्थेत आढळून आला. तपासणीदरम्यान बिबट्याची नखे, दात तसेच इतर महत्त्वाचे अवयव सुरक्षित असल्याचे आढळून आले आहे. मंगळवारी शवविच्छेदन करण्यात आले असून वैद्यकीय नमुने प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे नेमके कारण स्पष्ट होईल, अशी माहिती संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या अधिकाऱ्यांनी गुरुवारी दिली.
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बिबट्याच्या मृत्यूचे कारण कळण्यासाठी त्याचे अहवाल वनविभागाने वैद्यकीय विभागाकडे पाठवले आहेत. वैद्यकीय विभागाचे अहवाल आल्यानंतरच त्याच्या मृत्येचे कारण कळू शकले. बिबट्याचा शवविच्छेदन अहवाल प्राप्त झाल्यानंतरच मृत्यूचे खरे कारण समोर येईल.
प्राथमिक तपासणीमध्ये बिबट्याचे दात, नखे आणि इतर महत्त्वाचे अवयव सुरक्षित असल्याचे आढळून आले आहे. मंगळवारी बिबट्याचे शवविच्छेदन पूर्ण करण्यात आले असून, शरीरातील विविध भागांचे नमुने पुढील रासायनिक परीक्षणासाठी प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले आहेत. हा अहवाल येण्यासाठी किमान ८ ते १० दिवसांचा कालावधी लागण्याची शक्यता वनविभागाने वर्तवली आहे.
प्रयोगशाळेचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर, त्यावर आणखी काही प्रगत चाचण्या किंवा पुढील परीक्षण करण्याची गरज आहे का, यासंदर्भात पुढचा निर्णय घेतला जाईल. सध्या वनविभागाचे अधिकारी या प्रकरणाचा सखोल तपास करत आहेत.