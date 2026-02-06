Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Technology »
  • After Apple Update Users Are Facing Iphone Crash Problems Know In Details Tech News Marathi

Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Apple ने नवीन अपडेट जारी केल्यानंतर यूजर्सना अनेक नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. युजर्सना त्यांच्या आयफोन युनिट्सवर सिस्टम क्रॅश आणि कनेक्टिविटीसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 01:09 PM
Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Follow Us:
Follow Us:
  • अपडेटनंतर iPhone युजर्सचा संयम सुटला
  • iPhone युजर्ससाठी Apple चा अपडेट ठरला त्रासदायक
  • Apple च्या अपडेटनंतर अ‍ॅप्स क्रॅशची समस्या वाढली
Apple ने अलीकडेच आयफोनसाठी iOS 26.2.1 अपडेट जारी केले होते. या अपडेट सोबतच कंपनीने आयफोनमध्ये एक महत्त्वाचे फिचर देखील जोडले होते. आता युजर्सचं असं म्हणणं आहे की, नवीन अपडेट जारी करण्यात आल्यानंतर आयफोनमध्ये काही समस्या निर्माण झाल्या आहेत. नवीन अपडेटमध्ये अनेक बग्स ठीक करण्यासोबतच दुसऱ्या पिढीच्या एअरटॅगसाठी सपोर्ट जोडण्यात आला होता. मात्र आता असे अनेक रिपोर्ट समोर आले आहेत, ज्यामध्ये सांगितलं आहे की, लेटेस्ट सॉफ्टवेअर वर्जनमध्ये अपडेट केल्यानंतर युजर्सना त्यांच्या आयफोन युनिट्सवर सिस्टम क्रॅश आणि कनेक्टिविटीसारख्या समस्यांचा सामना करावा लागत आहे.

iQOO 15 Ultra: तगडा प्रोसेसर आणि दमदार बॅटरी… प्रिमियम सेगमेंटमध्ये नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत वाचून बसेल धक्का

आयफोन 16 प्रोसह अनेक आयफोन मॉडेल्समध्ये समस्या

यूजर्सने सोशल मीडिया पोस्ट शेअर करत संगितलं आहे की, आयफोन 16 प्रोसह अनेक आयफोन मॉडेल्समध्ये काही अ‍ॅप्सचा वापर करण्यात अडचण येत आहे. व्हॉट्सअ‍ॅप कॉलदरम्यान इंस्टाग्रामचा वापर केल्यास कॉल आपोआप डिसकनेक्ट होत आहे. यासोबतच अपडेट जारी केल्यानंतर काही अ‍ॅप्स वारंवार क्रॅश होत आहेत. तथापी, दुसऱ्या बाजूला टेक दिग्गजने आतापर्यंत या प्रकरणावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. हे प्रकरण नक्की काय आहे, याबाबत सविस्तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

iOS 26.2.1 अपडेटनंतर क्रॅश होत आहेत अ‍ॅप्स

अ‍ॅपल कम्युनिटी फोरमवर यूजरने पोस्ट केलेल्या माहितीनुसार, iOS 26.2.1 अपडेट इंस्टॉल केल्यानंतर यूजर्सना सतत अ‍ॅप क्रॅश, सिस्टम फ्रीज आणि कनेक्टिव्हिटी अयशस्वी झाल्याचा अनुभव पाहायला मिळत आहे. आयफोनमध्ये अपडेटनंतर येणाऱ्या समस्यांबाबत सांगताना एका यूजरने म्हटलं आहे की, iOS 26.2.1 ला सुमारे 30GB फ्री स्टोरेजची गरज असते आणि वारंवार अ‍ॅप्स आणि फाइल्स डिलीट केल्यानंतरही ही समस्या कायम राहते. त्यामुळे कंपनीने या समस्येवर लवकरात लवकर उपाय शोधावा, अशी विनंती यूजर्सनी केली आहे.

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

यूजर्सनी अ‍ॅपलला केली विनंती

यूजर्सचे सुमारे सर्वच अ‍ॅप्स क्रॅश होत आहे, फ्रीज होत आहेत आणि काहीवेळेस पूर्णपणे बंद होत आहेत. पोस्टमध्ये सांगण्यात आलं आहे की, आयफोन रीबूट करणे हा एकमेव उपाय आहे, परंतु 10 मिनिटांत तीच समस्या परत येते. त्यामुळे यूजर्स प्रचंड वैतागले आहेत. दुसऱ्या एका यूजरने कम्युनिटी फोरमवर लिहिले आहे की, iOS 26.2.1 कार्यक्षमता आणि वापरण्यायोग्यता लक्षणीयरीत्या कमी करते. त्यांनी अ‍ॅपलला ही समस्या सोडवण्याची विनंती देखील केली. कंपनी आता या समस्येवर प्रतिक्रिया देणार का, या समस्येवरील उपाय कधी येणार, याची प्रतिक्षा आता यूजर्सना लागली आहे.

Web Title: After apple update users are facing iphone crash problems know in details tech news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 01:09 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’
1

आता Translator ची गरज नाही! थेट तुमच्या भाषेत पाहू शकता YouTube वरील व्हिडिओ, यूजर्ससाठी फायद्याचं ठरतंय ‘ऑटो डबिंग फीचर’

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स…
2

Free Fire Max: गेममध्ये झाली नव्या Ring ईव्हेंंटची एंट्री! स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार एक्झक्लूसिव रिवॉर्ड्स…

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!
3

WhatsApp वर येणाऱ्या अनोळखी कॉल्सनी हैराण आहात? ‘ही’ एक सेटिंग ऑन करा आणि सायबर ठगांपासून राहा सुरक्षित!

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स
4

आज नाही तर कधीच नाही! ‘या’ प्लॅटफॉर्मवर सुरू आहे Samsung Galaxy Days सेल; पहा बेस्ट ऑफर्स

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Apple Update Alert: एक अपडेट… आणि लाखो युजर्स अडचणीत! iPhone मध्ये क्रॅश झाले अ‍ॅप्स, नक्की काय आहे प्रकरण? वाचा सविस्तर

Feb 06, 2026 | 01:09 PM
मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट; खारगे समितीला आणखी आठवड्याची मुदतवाढ

मुंढवा जमीन गैरव्यवहार प्रकरणी मोठी अपडेट; खारगे समितीला आणखी आठवड्याची मुदतवाढ

Feb 06, 2026 | 01:02 PM
War Alert: ‘करार मोडला तर सैन्य पाठवू,’ डोनाल्ड ट्रम्प ब्रिटनवर कडाडले; ‘Diego Garcia’वरून हिंद महासागरात रणकंदन

War Alert: ‘करार मोडला तर सैन्य पाठवू,’ डोनाल्ड ट्रम्प ब्रिटनवर कडाडले; ‘Diego Garcia’वरून हिंद महासागरात रणकंदन

Feb 06, 2026 | 01:00 PM
Mira Bhayandar Leopard: धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याचा मृत्यू; नेमकं काय आहे कारण?

Mira Bhayandar Leopard: धुमाकूळ घालणाऱ्या बिबट्याचा मृत्यू; नेमकं काय आहे कारण?

Feb 06, 2026 | 12:58 PM
Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Raigad Zilla Parishad: रायगडच्या राजकारणात खळबळ: काँग्रेसच्या माजी उपसरपंचाचा शिंदे गटात प्रवेश

Feb 06, 2026 | 12:56 PM
नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी हिमगौरी आडके तर उपमहापौरपदी विलास शिंदे बिनविरोध

नाशिक महापालिकेच्या महापौरपदी हिमगौरी आडके तर उपमहापौरपदी विलास शिंदे बिनविरोध

Feb 06, 2026 | 12:56 PM
पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; पिस्तुल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना ठोकल्या बेड्या

पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची मोठी कारवाई; पिस्तुल बाळगणाऱ्या सराईत गुन्हेगारांना ठोकल्या बेड्या

Feb 06, 2026 | 12:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM