Union Budget 2026: सामान्य माणसाची स्वप्नं भंगली! २०२६ च्या अर्थसंकल्पामुळे सर्वसामान्यांना धक्का; 'या' ५ गोष्टींची होती अपेक्षा 

Union Budget 2026: २०२६ च्या अर्थसंकल्पातून सर्वसामान्यांना लक्षणीय दिलासा मिळण्याची अपेक्षा होती, परंतु सादर झालेल्या घोषणांनी या आशा धुळीस मिळवून दिल्या. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी कदाचित हे बजेट सामान्य माणूस, महिला, शेतकरी आणि तरुणांवर केंद्रित असल्याचे वर्णन केले असेल, परंतु मध्यमवर्गाला या अर्थसंकल्पात कोणताही ठोस दिलासा मिळाला नाही. शिवाय, बाजाराच्या अपेक्षांविरुद्ध घेतलेल्या निर्णयांमुळे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांना मोठा धक्का बसला, ज्यामुळे बाजारात मोठी घसरण झाली.
या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाला थेट दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असलेल्या अनेक मोठ्या घोषणांचा अभाव होता. सरकारने नवीन योजना बोलले, परंतु त्यामध्ये खिशावरील भार कमी करण्यासाठी ठोस निर्णय नव्हते. ज्या प्रमुख घोषणांच्या अनुपस्थितीमुळे सामान्य नागरिक निराश झाले. नक्की कोणत्या घोषणा मध्यमवर्गाला अपेक्षित होत्या याबद्दल जाणून घेऊया..
