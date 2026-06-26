1 जुलैपासून काय बदलणार? लागून होणार नवे नियम, तुमच्या खिशावर काय होणार परिणाम?

New Rules 1 July 2026: प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला काही नवीन नियम लागू होतात. जून महिना आता संपत आला आहे आणि आता जुलै महिना सुरू होणार आहे. भारतात १ जुलै २०२६ पासून अनेक महत्त्वाचे आर्थिक नियम बदलत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम ग्राहक आणि करदात्यांवर होणार आहे. या नवीन नियमांमध्ये UPI द्वारे PF काढण्यापासून ते महागाई भत्त्यातील म्हणजे DA वाढ आणि LPGच्या दरातील बदलांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश असण्याची शक्यता आहे. चला तर मग जाणून घेऊया की १ जुलै २०२६ पासून नेमके कोणते कोणते बदल होणार आहेत.
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पगारदार आणि नॉन-ऑडिटेड करदात्यांसाठी पगारदार आयकर विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख ३१ जुलै आहे. याचा अर्थ असा की, पगारदार कर्मचारी आणि जे भांडवली नफा, घर मालमत्ता किंवा ऑडिटची आवश्यकता नसलेल्या इतर गैर-व्यावसायिक उत्पन्नातून उत्पन्न मिळवतात, त्यांना आयटीआर-१ आणि आयटीआर-२ हे फॉर्म भरावे लागतील.
नवीन आर्थिक वर्षाची दुसरी तिमाही १ जुलैपासून सुरू होत आहे. या निमित्ताने, HDFC बँक आपल्या Regalia Gold आणि Diners Club Privilege च्या नियमांमध्ये काही बदल करत आहे. आधीच लागू केलेल्या काही बदलांव्यतिरिक्त, १ जुलै २०२६ पासून नवीन एअरपोर्ट लाउंज प्रवेशाचे नियम देखील लागू होतील. काही बदल आधीच लागू करण्यात आले आहेत, तर नवीन एअरपोर्ट लाउंज प्रवेशाचे नियम १ जुलै २०२६ पासून लागू होतील.
नवीन नियमांनुसार, १ जुलैपासून, HDFC बँक Regalia Gold क्रेडिट कार्ड वापरकर्त्यांना देशांतर्गत एअरपोर्ट लाउंज प्रवेशासाठी पात्र होण्याकरिता प्रत्येक तिमाहीत खर्चाची एक नवीन मर्यादा पूर्ण करणे आवश्यक असेल. या धोरणांतर्गत, ग्राहकांना पुढील तिमाहीत मोफत देशांतर्गत एअरपोर्ट लाउंज प्रवेशासाठी पात्र होण्याकरिता मागील तिमाहीत किमान ₹६०,००० खर्च करणे आवश्यक असेल.
दर महिन्याच्या पहिल्या दिवसाप्रमाणे, १ जुलै रोजी, तेल विपणन कंपन्या OMCs LPG, CNG आणि PNG सिलिंडरच्या दरांची पडताळणी करतात. या कालावधीत घरगुती आणि व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरांमध्ये बदल अपेक्षित आहेत. पवनचक्की इंधनाचे नवीन दर देखील जाहीर केले जाण्याची शक्यता आहे ज्याचा विमान भाड्याच्या दरांवर लक्षणीय परिणाम होईल.
१ जुलैपासून, UPI द्वारे PF निधी काढणे ATM मधून रोख रक्कम काढण्याइतके सोपे होईल. कर्मचारी भविष्य निधी संघटना (EPFO) जुलैमध्ये आपले नवीन डिजिटल प्लॅटफॉर्म, EPFO 3.0, सुरू करण्याची शक्यता आहे. या सुविधेच्या प्रारंभाने, EPFO सदस्य यूपीआयद्वारे आपला पीएफ निधी काढू शकतील. नवीन प्रणाली लागू झाल्यावर, पीएफ निधी काढण्यासाठी दिवसांऐवजी फक्त काही मिनिटे लागतील.
परराष्ट्र मंत्रालयाने एका दशकाहून अधिक काळानंतर पासपोर्ट शुल्कात लक्षणीय वाढ केली आहे. १ जुलैपासून लागू होणाऱ्या नवीन नियमांनुसार, नवीन किंवा पुनर्जारी केलेल्या ३६-पानांच्या पासपोर्टचे शुल्क ₹१,५०० वरून ₹२,५०० पर्यंत वाढणार आहे, म्हणजेच ₹१,००० ची थेट वाढ होईल. तत्काळ सेवेसाठी आता पूर्वीच्या ₹३,५०० ऐवजी ₹५,००० शुल्क आकारले जाईल. ६०-पानांच्या जंबो पासपोर्टचे शुल्क देखील वाढवून ₹६,००० केले जाईल.
१ जुलैपासून, तिकीटाशिवाय प्रवास केल्यास दुप्पट दंड आकारला जाईल. नवीन नियमांनुसार, दंडाची रक्कम ₹२५० वरून ₹५०० पर्यंत वाढवण्यात येत आहे. याशिवाय, जर एखादा पुरुष महिलांच्या डब्यातून प्रवास करताना आढळला, तर त्याला ₹२,५०० पर्यंत दंड होऊ शकतो.
UIADAI ने १ जुलैपासून पुढील सहा महिन्यांसाठी आधार अपडेट मोफत करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. यापूर्वी, आधारमधील नाव, पत्ता, जन्मतारीख, मोबाईल नंबर आणि ईमेल बदलण्यासाठी ७५ रुपये शुल्क भरावे लागत होते.
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