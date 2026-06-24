Tomato Price Hike: टोमॅटोचे भाव 70 रुपयांच्या पार, भाव कमी करण्यासाठी सरकारने घेतला मोठा निर्णय?

Tomato Price Hike: टोमॅटोचे भाव गगनाला भिडत आहेत. या लालेलाल टोमॅटोंमुळे सगळ्यांच्या खिशावर ताण आणला आहे. सर्वसामान्यांच्या खर्चाचं गणितच बदलून टाकलंय. अनेक शहरांमध्ये टोमॅटोचा भाव ७० रुपये प्रति किलोच्या पुढे गेला आहे, तर काही भागांमध्ये किरकोळ दर त्याहूनही जास्त वाढला आहे. त्यामुळे वाढत्या किमतींच्या पार्श्वभूमीवर, केंद्र सरकारने जनतेला दिलासा देण्यासाठी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. काय आहे हा निर्णय ? या निर्णयामुळे कोणाला होणार फायदा?
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टोमॅटोच्या भावातील या वाढीमागे पुरवठ्याची कमतरता हे सर्वात मोठे कारण असल्याचे मानले जाते. अनेक राज्यांमध्ये पाऊस आणि खराब हवामानामुळे पिकांवर परिणाम झाला आहे. शिवाय, बाजारात पुरेसा पुरवठा पोहोचत नाहीये. वाढता वाहतूक खर्च आणि काही भागांतील घटलेल्या उत्पादनाचाही भावांवर परिणाम झाला आहे. यामुळेच गेल्या काही दिवसांत टोमॅटोच्या भावात मोठी वाढ झाली आहे.
किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदानित टोमॅटो विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमांतर्गत, सरकार कमी किमतीत टोमॅटो उपलब्ध करून देऊन सर्वसामान्य जनतेला दिलासा देईल. सरकारी एजन्सींमार्फत मोठ्या प्रमाणावर टोमॅटो खरेदी करून विविध शहरांमध्ये विकले जातील. यामुळे बाजारातील पुरवठा वाढेल आणि किमतींवरील दबाव कमी होईल.
सरकार सुरुवातीला दिल्ली-एनसीआरसह प्रमुख शहरांमध्ये कमी किमतीत टोमॅटो विकू शकते. यासाठी मोबाईल व्हॅन आणि सरकारी आउटलेट्सचा वापर केला जाईल. गेल्या वर्षीही, वाढत्या किमतींच्या काळात सरकारने अशाच प्रकारे अनुदानित टोमॅटो विकून जनतेला काहीसा दिलासा दिला होता.
कधी भाजी म्हणून, तर कधी सॅलडमध्ये, टोमॅटो हा भारतीय जेवणातील एक मुख्य पदार्थ आहे. त्यामुळे, भाववाढीचा थेट परिणाम घरगुती खर्चावर होतो. अनेकांच्या मते, भाज्यांचे भाव आधीच जास्त होते आणि आता टोमॅटोच्या वाढलेल्या किमतींमुळे स्वयंपाकघरातील खर्च आणखी वाढला आहे.
बाजार तज्ज्ञांच्या मते, जर पुरवठा लवकरच सामान्य झाला नाही, तर येत्या काही दिवसांत किमतींमध्ये आणखी चढ-उतार होऊ शकतात. पण सरकारी हस्तक्षेपानंतर काहीसा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. जर नवीन पीक लवकर बाजारात आले, तर किमती हळूहळू कमी होऊ शकतात.
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