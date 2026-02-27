Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात

ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांची फिनटेक कंपनी, ब्लॉक इंक.,ने एआयमुळे त्यांचे सुमारे ४,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. ही कंपनी आधी स्क्वेअर म्हणून ओळखली जात होती.

Updated On: Feb 27, 2026 | 10:49 AM
Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात (फोटो-सोशल मीडिया)

Block Inc. Layoffs: Jack Dorsey यांच्या Block Inc.चा मोठा निर्णय! AI मुळे ४,००० जणांची नोकरी धोक्यात

Block Inc. Layoffs: कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ही नोकरदार वर्गासाठी मोठी समस्या बनताना दिसत आहे. वाढत्या तंत्रज्ञानामुळे अनेकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत. ट्विटरचे माजी सीईओ जॅक डोर्सी यांची फिनटेक कंपनी, ब्लॉक इंक., कंपनीने देखील एआयमुळे त्यांचे कर्मचारी अर्धे केले आहेत. पूर्वी स्क्वेअर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या ब्लॉक इंक. ने घोषणा केली आहे की ते सुमारे ४,००० कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकत आहे. भविष्यात एआय यामध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावेल असे कंपनीचे मत आहे. जॅक डोर्सी यांच्या मते, भविष्यातील आव्हानांसाठी कंपनीला तयार करण्यासाठी आणि ती अधिक वेगवान बनवण्यासाठी हे पाऊल एक धोरणात्मक गुंतवणूक असल्याचे सांगितले.

लेऑफच्या घोषणेनंतर, ब्लॉक इंक.चे शेअर्स आफ्टर-मार्केट ट्रेडिंगमध्ये २७% वाढले. कंपनीने कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी “गूस” नावाचे स्वतःचे एआय टूल विकसित केले आहे. डोर्सी असा युक्तिवाद करतात की ज्या कामांसाठी पूर्वी शेकडो लोकांची आवश्यकता होती ती कामे आता एआय टूल्सने खूपच कमी वेळ आणि खर्चात पूर्ण करता येतात. एआयने आणलेले हे संरचनात्मक बदल अपरिहार्य आहेत. डोर्सी म्हणाले, “मला वाटत नाही की आपण हे पाऊल उचलण्यास खूप घाई करतो, उलट, बहुतेक कंपन्या हा बदल स्वीकारण्यास उशीर करतात.”

या मोठ्या प्रमाणात कपातीमुळे तज्ञांमध्ये नवीन चिंता निर्माण झाल्या आहेत. Amazon आणि Salesforce सारख्या दिग्गज कंपन्यांनी कर्मचारी संख्या कमी करण्याचे कारण म्हणून AI चा उल्लेख केला आहे,  ब्लॉक इंक. ने अद्याप AI टूल्सद्वारे कोणत्या विशिष्ट भूमिका महत्वाच्या असल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये असुरक्षिततेची भावना वाढवत असल्याची कारण स्पष्ट केलेले नाही.

ही बातमी ४,००० कर्मचाऱ्यांसाठी दुःखद असली तरी, शेअर बाजाराने या निर्णयाचे स्वागत केल्याचे दिसून येत आहे. घोषणेनंतर ब्लॉकचे शेअर्स २७% वाढले. गुंतवणूकदारांचा असा विश्वास आहे की कंपनी कर्मचाऱ्यांचा खर्च कमी करून आणि एआयवरील अवलंबित्व वाढवून नफा वाढवू शकते. २०२५ च्या सुरुवातीपासून ब्लॉकचे शेअर्स ४०% घसरले आहेत, तर कंपनीने १०.३६ अब्ज डॉलर्सचा एकूण नफा नोंदवला आहे. कंपनीच्या मुख्य वित्तीय अधिकारी अमृता आहुजा म्हणतात की या “धाडसी आणि निर्णायक” पावलांमुळे कंपनीला तिच्या ग्राहकांसाठी आणखी जलद वाढण्यास मदत होईल.

Published On: Feb 27, 2026 | 10:49 AM

