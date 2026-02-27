Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
  • Nz Vs Eng Pakistan Fate In New Zealand Hands Pak Will Have To Join Hands To Survive In The Semi Finals

NZ vs ENG : पाकिस्तानचे नशीब न्यूझीलंडच्या हातात! पाकला सेमीफायनलमध्ये टिकून राहण्यासाठी जोडावे लागतील हात

इंग्लंड विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये आज सामना खेळवला जाणार आहे, आजच्या सामन्यावर पाकिस्तानच्या संघाची देखील नजर असणार आहे. न्यूझीलंडच्या संघाने आजचा सामना जिंकला तर पाकिस्तानचा सेमीफायनलमधून पत्ता कट होणार आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 11:51 AM
फोटो सौजन्य - आयसीसी सोशल मिडिया

सुपर 8 चा सामना आज इंग्लंड विरूद्ध न्यूझीलंड यांच्यामध्ये सामना होणार आहे, जो संघ आज सामन्यामध्ये विजय मिळवेल तो संघ सेमीफायनलचे स्थान पक्के करणार आहे. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकात पाकिस्तानचे भवितव्य शुक्रवारी ठरणार आहे. या सुपर ८ सामन्यात इंग्लंडचा सामना न्यूझीलंडशी होईल. हा सुपर ८ सामना कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जाईल. हा सामना भारतामध्ये भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी ७:०० वाजता सुरू होईल. पाकिस्तान उपांत्य फेरीत पोहोचेल की नाही हे पूर्णपणे न्यूझीलंडच्या पराभवावर अवलंबून आहे. 

जर किवीज संघाने हा सामना जिंकला तर निसर्गाचे नियमही पाकिस्तानला उपयोगी पडणार नाहीत. विजयासह किवीज संघ उपांत्य फेरीत स्थान निश्चित करेल. २०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील दुसऱ्या सुपर ८ गटाबद्दल बोलायचे झाले तर, इंग्लंडने आधीच उपांत्य फेरीत प्रवेश केला आहे. इंग्लंडने दोन सामने खेळले आणि दोन्ही जिंकले. त्यांनी श्रीलंका आणि पाकिस्तानचा पराभव केला आणि त्यांचे चार गुण झाले. दरम्यान, सलग दोन पराभवांनंतर श्रीलंका सुपर ८ गटातून बाहेर पडला आहे.

IND vs ZIM: भारत आणि आफ्रिकेच्या विजयानंतर पॉइंट्स टेबलमध्ये फेरबदल, वेस्ट इंडिजविरुद्धचा सामना बनला ‘क्वार्टर फायनल’

या परिस्थितीत, या गटातून पाकिस्तान किंवा न्यूझीलंड यापैकी एक संघ उपांत्य फेरीत पोहोचू शकतो. जर गुरुवारी होणाऱ्या सामन्यात इंग्लंडने न्यूझीलंडला मोठ्या फरकाने हरवले तर त्यांचे सहा गुण होतील. दुसरीकडे, न्यूझीलंड फक्त तीन गुणांपर्यंत पोहोचू शकेल. शनिवारी सुपर ८ च्या शेवटच्या सामन्यात पाकिस्तानचा सामना श्रीलंकेशी होईल. पाकिस्तानला शेवटचा सामना कोणत्याही परिस्थितीत जिंकावाच लागेल. जर पाकिस्तानने हा सामना मोठ्या फरकाने जिंकला तर त्यांचे ३ गुण होतील. 

जर पाकिस्तानचा नेट रन रेट किवींपेक्षा चांगला असेल तर सलमान अली आगाचा संघ उपांत्य फेरीत पोहोचेल. जर पाकिस्तानचा नेट रन रेट न्यूझीलंडपेक्षा कमी असेल तर त्यांचे उपांत्य फेरीत पोहोचण्याचे स्वप्नही भंग होईल. पाकिस्तानच्या सुपर ८ च्या प्रवासाबद्दल बोलायचे झाले तर, त्यांचा पहिला सामना न्यूझीलंडविरुद्ध होता. पावसामुळे हा सामना रद्द करण्यात आला आणि दोन्ही संघांना प्रत्येकी एक गुण देण्यात आला. त्यानंतर इंग्लंडने पाकिस्तानचा दोन विकेट्सने पराभव करून त्यांच्या अडचणी वाढवल्या.

Published On: Feb 27, 2026 | 11:31 AM

