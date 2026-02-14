Todays Gold-Silver Price: आनंदवार्ता! सोन्या – चांदीचे दर नरमले, काय आहेत आजच्या किंमती? जाणून घ्या

Arihant Academy ची मोठी झेप! तिसऱ्या तिमाहीत नफ्यात ६० टक्क्यांची वाढ; महसुलानेही गाठला टप्पा
भारतात 13 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,839 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,519 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,879 रुपये होता. भारतात 13 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,390 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,790 रुपये होता. भारतात 13 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे. चेन्नई शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,990 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,080 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,990 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,820 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,800 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,860 रुपये आहे.
AI Impact Summit New Delhi: दिल्लीतील AI Impact Summit होणार! एआयमुळे नोकऱ्या जातील की वाढतील? जागतिक नेत्यांची चर्चा
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,880 रुपये आहे. दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,980 रुपये आहे. नागपूर आणि हैद्राबाद या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,770 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,16,830 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|पुणे
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|केरळ
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|कोलकाता
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|नागपूर
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|हैद्राबाद
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|बंगळुरु
|₹1,42,790
|₹1,55,770
|₹1,16,830
|चेन्नई
|₹1,43,990
|₹1,57,080
|₹1,23,990
|नाशिक
|₹1,42,820
|₹1,55,800
|₹1,16,860
|सुरत
|₹1,42,840
|₹1,55,820
|₹1,16,880
|दिल्ली
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|चंदीगड
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|जयपूर
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980
|लखनौ
|₹1,42,940
|₹1,55,920
|₹1,16,980