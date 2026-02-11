Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दराने घेतली नवी झेप, आता 1 तोळा खरेदीसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे
भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,792 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,476 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,845 रुपये होता. भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,450 रुपये होता. भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 300.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,00,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,310 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,150 रुपये आहे.
केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. चंदीगड आणि दिल्ली या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,250 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,130 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|पुणे
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|केरळ
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|कोलकाता
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|नागपूर
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|हैद्राबाद
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|बंगळुरु
|₹1,45,560
|₹1,58,790
|₹1,19,100
|चेन्नई
|₹1,45,790
|₹1,59,050
|₹1,25,310
|चंदीगड
|₹1,45,710
|₹1,58,940
|₹1,19,250
|जयपूर
|₹1,45,710
|₹1,58,940
|₹1,19,250
|दिल्ली
|₹1,45,710
|₹1,58,940
|₹1,19,250
|लखनौ
|₹1,45,710
|₹1,58,940
|₹1,19,250
|नाशिक
|₹1,45,590
|₹1,58,820
|₹1,19,130
|सुरत
|₹1,45,610
|₹1,58,840
|₹1,19,150