Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या दराने घेतली नवी झेप, आता 1 तोळा खरेदीसाठी खर्च करावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: मुंबईत मंगळवारी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,760 रुपये होता. मात्र आज बुधवारी मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये झाला आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 08:04 AM
  • मुंबईत पुन्हा वाढले सोन्याचे दर
  • भारतात चांदीचा भाव घसरला
  • पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 11 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,879 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,556 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,910 रुपये आहे. भारतात 11 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. भारतात 11 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 289.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,89,900 रुपये आहे.

SBI Share Market Cap: बँकिंग क्षेत्रात ‘SBI’ ठरली किंग; आयसीआयसीआयला देखील टाकले मागे

भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,792 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,476 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,845 रुपये होता. भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,760 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,920 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,18,450 रुपये होता. भारतात 10 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 300.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,00,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,59,050 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,25,310 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,610 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,150 रुपये आहे.

EPF Withdrawal via UPI: पीएफ काढणं होणार आणखी सोपं; EPFO चे UPI-सक्षम ‘हे’ ॲप एप्रिलमध्ये येणार

केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,560 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,100 रुपये आहे. चंदीगड आणि दिल्ली या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,710 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,250 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,45,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,58,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,19,130 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
पुणे ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
केरळ ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
कोलकाता ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
नागपूर ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
हैद्राबाद ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
बंगळुरु ₹1,45,560 ₹1,58,790 ₹1,19,100
चेन्नई ₹1,45,790 ₹1,59,050 ₹1,25,310
चंदीगड ₹1,45,710 ₹1,58,940 ₹1,19,250
जयपूर ₹1,45,710 ₹1,58,940 ₹1,19,250
दिल्ली ₹1,45,710 ₹1,58,940 ₹1,19,250
लखनौ ₹1,45,710 ₹1,58,940 ₹1,19,250
नाशिक ₹1,45,590 ₹1,58,820 ₹1,19,130
सुरत ₹1,45,610 ₹1,58,840 ₹1,19,150

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

