पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज आसाम दौऱ्यावर; उत्तराखंड विधानसभा निवडणुकीसाठी भाजपची बैठक

नवी दिल्ली : महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका पार पडल्या आहेत. मात्र, काही ठिकाणी येत्या दिवसांत सार्वत्रिक निवडणुका होणार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून तयारी केली जातआहे. त्यातच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी शनिवारी आसामला भेट देणार आहेत. तर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) सरसंघचालक मोहन भागवत गोरखपूरच्या तीन दिवसांच्या दौऱ्यावर असणार आहेत.
पंतप्रधान मोदी शनिवारी आसामच्या एक दिवसाच्या दौऱ्याला सुरुवात करतील. ते दिब्रुगड जिल्ह्यातील मोरन बायपासवर आपत्कालीन लँडिंग सुविधेचे (ईएलएफ) उद्घाटन करतील. मोरननंतर, ते गुवाहाटी विमानतळावर पोहोचतील, जिथे ते दुपारी १ वाजता गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी पुलाचे उद्घाटन आणि पाहणी करतील. तर मोहन भागवत शनिवारपासून तीन दिवसांच्या गोरखपूर दौऱ्यावर आहेत. या काळात ते स्वयंसेवकांसोबत बैठका घेणार आहेत, सामाजिक सद्भावना चर्चासत्रात सहभागी होतील. त्यानंतर जाहीरसभेतही त्यांची हजेरी असणार आहे.
भाजपच्या कोअर कमिटीची बैठक १४ फेब्रुवारी रोजी डेहराडून येथे होणार आहे. ही बैठक विधानसभा निवडणुकीसाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाची आहे. कोअर कमिटी राज्याशी संबंधित प्रमुख राजकीय बाबींवर चर्चा करते. या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय आरोग्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा शनिवारी हिमाचल प्रदेशच्या दोन दिवसांच्या दौऱ्यावर असतील. ते दुपारी ४:३० वाजता विमानाने बिलासपूर येथील लुह्नू हेलिपॅडवर पोहोचतील. त्यानंतर ते त्यांच्या मूळ गावी विजयपूरला रवाना होतील.
अमित शहा तामिळनाडू, पुडुचेरीच्या दौऱ्यावर
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तामिळनाडू आणि पुडुचेरीच्या दोन दिवसांच्या निवडणूक दौऱ्यावर आहेत. या दौऱ्यादरम्यान, ते शनिवारी कराईकलला भेट देतील, जिथे ते एका जाहीरसभेला संबोधित करतील.
