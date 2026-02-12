Today Gold-Silver Price: डॉलरच्या मजबुतीमुळे सोने-चांदीच्या दरात मोठी घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे भाव 

Today Gold-Silver Price: गुरुवार, १२ फेब्रुवारीला मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया (MCX) वर सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या आहेत. ही घसरण प्रामुख्याने अमेरिकन डॉलरची मजबूती आणि आंतरराष्ट्रीय किमतीतील कमकुवतपणामुळे झाली आहे. सोन्याच्या किमती ०.४७% घसरून प्रति १० ग्रॅम १,५८,००० वर आल्या. सध्या सोने प्रति १० ग्रॅम १,५८,०७९ वर व्यवहार करत होते, म्हणजेच ०.४३% ची घसरण झाली आहे.
सोने १,५७,७०१ रुपयांवर आणि चांदी २,६०,४५३ रुपयांवर घसरली आहे. अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्थरावर सोने-चांदी देखील कमकुवत झाले आहे. या सोने-चांदीच्या घसरत्या दरामुळे गुंतवणूकदार सावध राहून खरेदी-विक्री करत आहेत. आणि व्यापाऱ्यांमध्ये आणि ग्राहकांमध्ये या चढ – उतारामुळे संमिश्र वातावरण आहे.
चांदीचा दर २,६१,३६१ प्रति किलोग्रॅमवर उघडला, जो मागील दर २,६३,०१८ रु. होता. चांदी दिवसभरात २,६०,४५३ च्या नीचांकी पातळीवर पोहोचली. काल चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम २,६१,०६८ वर व्यवहार करत होता, आज पेक्षा ०.७४% कमी आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोने आणि चांदीचे भाव घसरले. जानेवारीच्या आकडेवारीपेक्षा अमेरिकन डॉलर मजबूत झाले, ज्यामुळे सोने आणि चांदीवर दबाव आला. मजबूत डॉलरमुळे परदेशी गुंतवणूकदारांसाठी सोने-चांदी महाग होतात. यामुळे यूएस फेडरल रिझर्व्हने अल्पकालीन व्याजदर कपातीची अपेक्षा कमी झाली.
मागील सत्रात १% पेक्षा जास्त वाढ झाल्यानंतर, स्पॉट गोल्ड ०.४% घसरून $५,०५८.६४ प्रति औंसवर आला. एप्रिल डिलिव्हरीसाठी अमेरिकन सोन्याचे वायदे ०.३% घसरून $५,०८० प्रति औंसवर आले. त्याचप्रमाणे, मागील सत्रात ४% वाढ झाल्यानंतर, स्पॉट सिल्व्हर १.४% घसरून $८२.८७ प्रति औंसवर आला.
तज्ञांचे म्हणणे आहे की, गुंतवणूकदार आता शुक्रवारी येणाऱ्या अमेरिकन चलनवाढीच्या आकडेवारीवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, जे चलनविषयक धोरणाच्या दिशेचे संकेत देतील. जानेवारीतील मजबूत रोजगार आकडेवारी आणि डॉलरच्या तेजीमुळे सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली आहे. आता गुंतवणूकदार कोणती भूमिका घेतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.