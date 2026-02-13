AI Impact Summit New Delhi: दिल्लीतील AI Impact Summit होणार!  एआयमुळे नोकऱ्या जातील की वाढतील? जागतिक नेत्यांची चर्चा

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
१६ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे एक भव्य "एआय इम्पॅक्ट समिट" आयोजित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी आणि सॅम ऑल्टमन सारखे आघाडीचे नेते भविष्यातील रणनीतींवर चर्चा करतील.

Updated On: Feb 13, 2026 | 05:04 PM
AI Impact Summit New Delhi: १६ फेब्रुवारी रोजी नवी दिल्ली येथे एक भव्य “एआय इम्पॅक्ट समिट” आयोजित करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान मोदी आणि सॅम ऑल्टमन सारखे आघाडीचे नेते भविष्यातील रणनीतींवर चर्चा करतील. जागतिक कार्यबलावर एआयचा प्रभाव समजून घेणे आजची एक निकडीची गरज बनली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे धोक्याऐवजी संधीमध्ये रूपांतर कसे करायचे हे या शिखर परिषदेत निश्चित केले जाईल. ‘एआय इम्पॅक्ट समिट’ १६ फेब्रुवारी रोजी राजधानी दिल्लीत सुरू होणार आहे. पंतप्रधान मोदी, इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि सुंदर पिचाई सारखे नेते सहभागी होतील. या शिखर परिषदेत भविष्यातील प्रमुख आर्थिक आणि रोजगार समस्या म्हणून एआयची भूमिका अधोरेखित केली जाईल.

अनेकदा अशी भीती असते की एआयमुळे नोकऱ्या कमी होतील. तथापि, कथेची दुसरी बाजू अशी आहे की एआय मानवी क्षमता वाढवते. ज्याप्रमाणे एटीएमने बँक टेलरची जागा घेतली, त्याचप्रमाणे एआय जुन्या नोकऱ्यांची जागा घेईल. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमनुसार, २०२५ पर्यंत ८५ दशलक्ष नोकऱ्या जाऊ शकतात. परंतु याच काळात, अंदाजे ९७ दशलक्ष नवीन भूमिका आणि संधी देखील निर्माण होतील. याचा अर्थ असा की नोकरीत बदल नक्कीच होतील, परंतु नवीन संधी देखील लक्षणीयरीत्या वाढतील. एआय स्वतःहून कार्य करत नाही; ते चालवण्यासाठी मानवांना नेहमीच आवश्यक असेल. त्यात मानवांसारखे विचार करण्याची, अनुभवण्याची आणि नैतिक निर्णय घेण्याची क्षमता नाही. भविष्य ‘मानव विरुद्ध एआय’ बद्दल नाही तर ‘मानव आणि एआय’ च्या एकत्रीकरणाबद्दल आहे.

पीडब्ल्यूसीच्या अहवालानुसार, एआय २०३० पर्यंत लक्षणीय आर्थिक वाढ घडवून आणण्यास सज्ज आहे. एआय जागतिक अर्थव्यवस्थेत १५.७ ट्रिलियन डॉलर्सची भर घालू शकते. जर मानव आणि यंत्रे प्रभावीपणे एकत्र काम करतील तरच हे शक्य आहे. एआय युगात यशस्वी होण्यासाठी नवीन कौशल्ये शिकणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. येत्या काही वर्षांत, अर्ध्याहून अधिक कामगारांना पुनर्कौशल्य आणि कौशल्यवृद्धी करावी लागेल. सरकारे आणि मोठ्या कंपन्यांना यासाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू करण्याची आवश्यकता आहे.

आपल्या शाळा आणि महाविद्यालयांना देखील डिजिटल कौशल्यांवर अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागेल. एआय साधनांच्या मदतीने, डॉक्टर अचूक निदान देऊ शकतात आणि शेतकरी चांगले पीक घेऊ शकतात. जे बदल स्वीकारतात आणि स्वतःला अपग्रेड करतात त्यांचे भविष्य उज्ज्वल असेल.

जर योग्य धोरणे आणि नैतिक नियम स्थापित केले गेले तर एआय कधीही धोका बनणार नाही. हे एक शक्तिशाली साधन आहे जे केवळ कामाची गती आणि गुणवत्ता वाढवते. एआयच्या मदतीने लहान व्यवसाय देखील त्यांच्या ग्राहकांना उत्कृष्ट सेवा देऊ शकतील. दिल्लीमध्ये आयोजित या कार्यक्रमात जगभरातील तंत्रज्ञान क्षेत्रातील दिग्गज एकत्र येत आहेत. बिल गेट्स आणि जेन्सेन हुआंग सारखी नावे देखील चर्चेत सक्रियपणे सहभागी होतील.

Published On: Feb 13, 2026 | 05:04 PM

