धक्कादायक ! लग्नाचे आमिष दाखवून तरुणीवर वारंवार अत्याचार; फेसबुकवरून झालेली ओळखच ठरली कारणीभूत

आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. सध्या २३ वर्षाची झालेल्या तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून विवाहाबाबत वारंवार विचारणा होत होती. त्यामुळे तिने आरोपीकडे लग्नाबाबत चर्चा केली.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:01 AM
नागपूर : गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय वाढत आहेत. असे असताना आता लग्नाचे आश्वासन देत आठ वर्षे प्रेमसंबंध ठेवून तरुणीवर वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा आरोप तरुणावर करण्यात आला आहे. याप्रकरणी पोलिसांत गुन्हाही दाखल करण्यात आला आहे.

आरोपी तरुणाने लग्नाचे आमिष दाखवून पीडित तरुणीसोबत वेळोवेळी शारीरिक संबंध प्रस्थापित केले. मात्र, लग्नाची वेळ आल्यावर संबंधित तरुणाने दुसऱ्या युवतीशी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे पीडित तरुणीने कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी आरोपी प्रियकर आशुतोष दार्लिंगे याच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदविला आहे. पीडित तरुणी माध्यमिक शाळेत शिक्षण घेत असताना फेसबुकवर आरोपी आशुतोष याच्याशी ओळख झाली. त्यानंतर दोघांमध्ये मैत्री वाढत जाऊन भेटीगाठी सुरू झाल्या. पुढे दोघांमध्ये प्रेमसंबंध प्रस्थापित झाले.

दरम्यान, महाविद्यालयीन शिक्षणादरम्यान दोघांनीही कुटुंबीयांना नात्याची माहिती दिली होती. कुटुंबीयांनी लग्नास संमती दर्शविल्याचेही सांगितले जाते. आरोपीने लग्नाचे आश्वासन देत तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवले. सध्या २३ वर्षाची झालेल्या तरुणीच्या कुटुंबीयांकडून विवाहाबाबत वारंवार विचारणा होत होती. त्यामुळे तिने आरोपीकडे लग्नाबाबत चर्चा केली. मात्र, नातेवाईक असलेल्या अन्य युवतीशी विवाह करणार असल्याचे सांगितल्याने तिला धक्का बसला.

लग्नाला नकार; थेट पोलिसांत तक्रार

यानंतर तरुणीने आई-वडिलांशी चर्चा करून आरोपी व कुटुंबीयांशी संपर्क साधला. परंतु, तो विवाहास तयार नसल्याने अखेर कोतवाली पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. आता याप्रकरणाचा पोलिसांकडून तपास केला जात आहे.

महिला डॉक्टरवर अत्याचार

दुसऱ्या एका घटनेत, महिला डॉक्टरवर अत्याचार करण्यात आला. पीडितेची आणि आरोपी अमरनाथसोबत इन्स्टाग्रामवर ओळख झाली होती. काही दिवसांतच दोघांमध्ये संपर्क वाढला. त्यातून मैत्रीचे नाते घट्ट होत असताना आरोपीने तिचा गैरफायदा घेतला. शहरातील रेल्वेस्थानक परिसरातील एका हॉटेलमध्ये बोलावून त्याने तिच्या इच्छेविरुद्ध शारीरिक संबंध ठेवले आणि त्याचे फोटो-व्हिडिओ मोबाईलमध्ये रेकॉर्ड केले.

Web Title: Girl repeatedly abused on the pretext of marriage incident in nagpur

Published On: Feb 27, 2026 | 08:01 AM

