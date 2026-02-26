Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात घसरण; गुंतवणूकदारांची नफा वसुली

२६ फेब्रुवारीला बाजारात सोने आणि चांदीचे भाव घसरले. एमसीएक्सवर चांदी सुमारे २% घसरून प्रति किलोग्रॅम २,६२,८९२ रुपये झाली. दरम्यान, सोने ०.४% घसरून प्रति १० ग्रॅम १,६०,५१६ रुपये झाले. तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

Updated On: Feb 26, 2026 | 01:18 PM
  • सहा दिवसांच्या तेजी नंतर सोन्यात ब्रेक
  • प्लॅटिनम आणि पॅलेडियममध्येही कमकुवतपणा
  • चांदी सुमारे २% घसरून प्रति किलोग्रॅम २,६२,८९२ रुपये

Todays Gold-Silver Price: आज, गुरुवार, २६ फेब्रुवारीला कमोडिटी बाजारात सोने आणि चांदीचे भाव घसरले आहेत. एमसीएक्सवर चांदी सुमारे २% घसरून प्रति किलोग्रॅम २,६२,८९२ रुपये झाली. या दरम्यान, सोने ०.४% घसरून प्रति १० ग्रॅम १,६०,५१६ रुपये झाले. मागील सत्रात सोने-चांदीच्या दरात विक्रमी वाढ झाली होती, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांनी नफा वसुली केली, ज्यामुळे आज बाजारात दबाव निर्माण झाल्याचे पाहायला मिळाले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात, स्पॉट सिल्व्हर ०.६% घसरून प्रति औंस $८८.८४ वर व्यवहार करत आहे. मागील सत्रात चांदी तीन आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचली होती. दरम्यान, स्पॉट सोन्याचा भाव किंचित वाढून प्रति औंस $५,१८३.८५ वर पोहोचला. अमेरिकन सोन्याचा वायदा भाव ०.५% घसरून प्रति औंस $५,२००.५० वर बंद झाला.

भू-राजकीय तणावाचाही बाजारावर परिणाम झाला आहे. मागील सहा सत्रांमध्ये जवळजवळ ६% वाढलेल्या सोन्याच्या किमती आज घसरल्या. असे असूनही, मध्य पूर्वेतील अमेरिकेच्या लष्करी तैनातींभोवती असलेल्या अनिश्चिततेमुळे मौल्यवान धातूंच्या किमतीत घट मर्यादित झाली. गुंतवणूकदार इराण आणि अमेरिका यांच्यातील दीर्घकाळ चालणाऱ्या अणुवादाचे निराकरण करण्यासाठी आज जिनेव्हा येथे होणाऱ्या चर्चेवरही लक्ष ठेवून आहेत. इतर मौल्यवान धातूंमध्येही कमकुवतपणा दिसून आला. प्लॅटिनम ०.५% घसरून $२,२७४.१६ प्रति औंस झाला, तर पॅलेडियम १.४% घसरून $१,७७०.०५ प्रति औंस झाला. मागील सत्रात दोन्ही धातू तीन आठवड्यांच्या उच्चांकावर पोहोचले होते.

गुंतवणूकदार आजच्या साप्ताहिक बेरोजगारी दाव्यांच्या आकडेवारीवर देखील लक्ष ठेवून आहेत, ज्यामुळे यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या चलनविषयक धोरणाच्या भूमिकेचे संकेत मिळतील. मागील सत्रात, MCX सोन्याचा एप्रिल फ्युचर्स ०.७४% वाढून १,६१,१४५ प्रति १० ग्रॅमवर ​​बंद झाला. दरम्यान, चांदीचा मार्च फ्युचर्स जवळजवळ ३% वाढून ₹२,६८,३१६ प्रति किलोवर बंद झाला. आजचा भारतीय शेअर बाजार देखील हिरव्या रंगात उघडला होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये संमिश्र भावना आहेत. एकीकडे ग्राहकांमध्ये सोने-चांदीचे दर घसरल्याने आनंदाचे वातावरण आहे.

Published On: Feb 26, 2026 | 01:18 PM

