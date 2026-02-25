Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्यात तेजी, चांदीत घसरण! आजच्या किंमती वाचून व्हाल चकित

Today's Gold Rate: भारतात सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा वाढ झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. आज मुंबई, पुणे, केरळ, कोलकाता इत्यादी शहरांमध्ये 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,790 रुपये आहे.

Updated On: Feb 25, 2026 | 08:15 AM
Gold Rate Todayभारतात 25 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,179 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,831 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,135 रुपये आहे. भारतात 25 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,310 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,350 रुपये आहे. भारतात 25 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,136 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,791 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,102 रुपये होता. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,020 रुपये होता. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 300.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,00,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)

अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,310 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,380 रुपये आहे. चंदीगड आणि दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,500 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,48,910 ₹1,62,450 ₹1,27,310
मुंबई ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
पुणे ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
केरळ ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
कोलकाता ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
हैद्राबाद ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
नागपूर ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
बंगळुरु ₹1,48,310 ₹1,61,790 ₹1,21,350
चंदीगड ₹1,48,460 ₹1,61,940 ₹1,21,500
लखनौ ₹1,48,460 ₹1,61,940 ₹1,21,500
दिल्ली ₹1,48,460 ₹1,61,940 ₹1,21,500
जयपूर ₹1,48,460 ₹1,61,940 ₹1,21,500
नाशिक ₹1,48,340 ₹1,61,820 ₹1,21,380
सुरत ₹1,48,360 ₹1,61,840 ₹1,21,400

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Feb 25, 2026 | 08:15 AM

