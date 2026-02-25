Todays Gold-Silver Price: सोन्यात तेजी, चांदीत घसरण! आजच्या किंमती वाचून व्हाल चकित

रिटायरमेंट फंड हवाय मोठा? तर वय आणि काळासह इक्विटी-डेब्ट गुंतवणुकीत ‘असा’ करा बदल; शीतल देशपांडे यांचा मोलाचा सल्ला
भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 16,136 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,791 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,102 रुपये होता. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,47,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,360 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,020 रुपये होता. भारतात 24 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 300.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 3,00,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – AI Created)
अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,910 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,62,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,27,310 रुपये आहे. पटणा शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,380 रुपये आहे. चंदीगड आणि दिल्ली शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,460 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,500 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,48,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,61,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,400 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,48,910
|₹1,62,450
|₹1,27,310
|मुंबई
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|पुणे
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|केरळ
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|कोलकाता
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|हैद्राबाद
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|नागपूर
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|बंगळुरु
|₹1,48,310
|₹1,61,790
|₹1,21,350
|चंदीगड
|₹1,48,460
|₹1,61,940
|₹1,21,500
|लखनौ
|₹1,48,460
|₹1,61,940
|₹1,21,500
|दिल्ली
|₹1,48,460
|₹1,61,940
|₹1,21,500
|जयपूर
|₹1,48,460
|₹1,61,940
|₹1,21,500
|नाशिक
|₹1,48,340
|₹1,61,820
|₹1,21,380
|सुरत
|₹1,48,360
|₹1,61,840
|₹1,21,400