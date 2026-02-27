Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

गरमागरम चहासोबत खाण्यासाठी तुम्ही कुरकुरीत तांदळाची भजी बनवू शकता. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. चला तर जाणून घेऊया तांदळाची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.

Updated On: Feb 27, 2026 | 08:00 AM
१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी

१० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी

Follow Us:
Follow Us:

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही खाण्याची इच्छा होते.कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली, डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप इच्छा होते. चहासोबत बिस्कीट, खारी किंवा टोस्ट कायमच खाल्ले जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुरकुरीत तांदळाची भजी बनवण्याची सांगणार आहोत. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. याशिवाय दुपारच्या वेळी लवकर भूक लागत नाही. बऱ्याचदा संध्याकाळच्या वेळी कामावरून थकून आल्यानंतर चहासोबत काहींना काही कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तांदळाच्या पिठाची भजी अतिशय उत्तम पर्याय आहे. कायमच कांदाभजी, बटाटाभजी, विविध भाज्यांची भजी बनवली जाते. पण तांदळाच्या पिठाची भजी नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया तांदळाच्या पिठाची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

साहित्य:

  • भिजवलेले तांदूळ
  • हिरवी मिरची
  • बटाटा
  • कोथिंबीर
  • मीठ
  • तेल
  • जिरं
  • पाणी
ताक पिताना केलेल्या ‘या’ चुका शरीरासाठी ठरतील घातक, जाणून घ्या ताक पिण्याची योग्य पद्धत

कृती:

  • तांदळाचे भजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, मोठ्या टोपात वाटीभर तांदूळ घेऊन रात्रभर पाण्यात भिजत ठेवा. तांदूळ भिजवताना स्वच्छ धुवून घ्यावेत.
  • मिक्सरच्या भांड्यात भिजवलेले तांदूळ टाकून बारीक पेस्ट करून घ्या. तयार केलेल्या पेस्टमध्ये शिजवलेला बटाटा टाका.
  • त्यानंतर त्यात बारीक चिरून घेतलेली हिरवी मिरची, कोथिंबीर, जिरं आणि चवीनुसार मीठ घालून हाताने व्यवस्थित मिक्स करा.
  • कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तेलात चमच्याने तयार केलेल्या पिठाची भजी काढून दोन्ही बाजूने व्यवस्थित तळून घ्या.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली तांदळाची कुरकुरीत भजी.

Web Title: How to make rice bhaji at home simple food recipe breakfast recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 27, 2026 | 08:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल ‘Chocolate Mousse’, चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश
1

चॉकलेट प्रेमींसाठी खास! आता घरीच बनवा बेकरी स्टाईल ‘Chocolate Mousse’, चव अशी लहानांसह मोठेही होतील खुश

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी
2

पारंपरिक चव आणि आरोग्यासाठी फायदेशीर असलेली थंडगार आंबटगोड सोलकढी आता घरीच बनवा, नोट करून घ्या रेसिपी

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट
3

Ramdan Special : इफ्तार पार्टीला घरी बनवा गोड ‘खजुराची खीर’, मेजवानीची चव करेल दुप्पट

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या
4

लो कॅलरी पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात! १० मिनिटांमध्ये नाश्त्यासाठी बनवा ज्वारी मसूर डाळीचा डोसा, नोट करून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

Feb 27, 2026 | 08:00 AM
Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Afghanistan-Pakistan Conflict : पाकिस्तानचा अफगानिस्तानवर पुन्हा हल्ला; काबुलमध्ये तीन मोठे स्फोट

Feb 27, 2026 | 07:10 AM
Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Amalaki Ekadashi 2026: आमलकी एकादशीच्या दिवशी चुकूनही करू नका या गोष्टी, अन्यथा पुण्यऐवजी होईल पाप

Feb 27, 2026 | 07:05 AM
सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

सिंधुदुर्ग जिल्हा बँक लिपिक भरती परीक्षा केंद्रांबाबत अधिकृत खुलासा, परीक्षेसाठी ‘हे’ आहे नवे गणित

Feb 27, 2026 | 06:15 AM
लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

लाभले आम्हांस भाग्य बोलतो मराठी….! मराठी भाषा गौरव दिनाच्या मराठमोळ्या शुभेच्छा, जपूया मायमराठीचा अभिमान

Feb 27, 2026 | 05:30 AM
महेश बाबू स्टारर ‘वाराणसी’मधील महत्त्वाचे सीन कसे झाले शूट? काय म्हणाले एस. एस. राजामौली? जाणून घ्या

महेश बाबू स्टारर ‘वाराणसी’मधील महत्त्वाचे सीन कसे झाले शूट? काय म्हणाले एस. एस. राजामौली? जाणून घ्या

Feb 27, 2026 | 04:15 AM
Cyber Crime: नवीन क्रेडीट कार्डचा बहाणा अन्…; तरूणासोबत घडले तरी काय?

Cyber Crime: नवीन क्रेडीट कार्डचा बहाणा अन्…; तरूणासोबत घडले तरी काय?

Feb 27, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Chiplun : २७ फेब्रुवारीपासून चिपळूणमध्ये काँग्रेसचे निवासी प्रशिक्षण शिबिर

Feb 26, 2026 | 08:04 PM
Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Nagpur : दोन फोन येतात आणि FIR घेत नाहीत? मिटकरींचा गंभीर आरोप

Feb 26, 2026 | 07:55 PM
Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Latur News : हासेगावच्या ‘देवणी’ गायीने वेधले सर्वांचे लक्ष! लातूरच्या यात्रेत पशुधनाचा महाकुंभ

Feb 26, 2026 | 07:51 PM
Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Jalgaon News : रावेर कॉपी प्रकरण: दोन तासांत ‘त्या’ ११ विद्यार्थ्यांची सुटका कशी झाली?

Feb 26, 2026 | 07:40 PM
Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Panvel : पनवेलमध्ये भूमाफियागिरीचा भांडाफोड, ग्रामस्थांचा संताप रस्त्यावर!

Feb 26, 2026 | 03:36 PM
Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Nagpur : मदरशांवर चुकीची माहिती पसरवू नका, फडणवीस सरकारनंतर मोठे बदल – प्यारे खान

Feb 26, 2026 | 03:33 PM
Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Aaditya Thackeray ; एक आठवडा बांधकामाला स्थागिती द्या, वेळापत्रक लावा,आदित्य ठाकरे आक्रमक

Feb 25, 2026 | 03:28 PM