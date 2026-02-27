चहासोबत मिळेल परफेक्ट टेस्ट! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा खमंग कुरकुरीत तांदळाची भजी, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात प्रत्येकाला काहींना काही खाण्याची इच्छा होते.कांदापोहे, उपमा, शिरा, इडली, डोसा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप इच्छा होते. चहासोबत बिस्कीट, खारी किंवा टोस्ट कायमच खाल्ले जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये कुरकुरीत तांदळाची भजी बनवण्याची सांगणार आहोत. सकाळच्या वेळी पोटभर नाश्ता केल्यास संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहामध्ये जातो. याशिवाय दुपारच्या वेळी लवकर भूक लागत नाही. बऱ्याचदा संध्याकाळच्या वेळी कामावरून थकून आल्यानंतर चहासोबत काहींना काही कुरकुरीत पदार्थ खाण्याची सगळ्यांचं खूप जास्त इच्छा होते. अशावेळी तांदळाच्या पिठाची भजी अतिशय उत्तम पर्याय आहे. कायमच कांदाभजी, बटाटाभजी, विविध भाज्यांची भजी बनवली जाते. पण तांदळाच्या पिठाची भजी नक्कीच बनवून पहा. चला तर जाणून घेऊया तांदळाच्या पिठाची भजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
