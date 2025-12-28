Todays Gold-Silver Price: आजचे सोने–चांदीचे दर काय सांगतात? जाणून घ्या शहरातील ताज्या किंमती

Income Tax Update: तुम्हीही आयकर भरता का? वर्ष संपण्यापूर्वी इन्कमटॅक्स विभागातून आले मोठे तपशील, काय झाला बदल
गेल्या 24 तासांता भारतातील सोन्याच्या दरात सुमारे 2 हजार रुपये आणि चांदीच्या दरात सुमारे 11 हजार रुपयांची वाढ झाली असल्याचं पाहायला मिळत आहे. सोन्याच्या आणि चांदीच्या वाढत्या किंमती पाहून सर्वचजण चकित झाले आहेत. मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,920 रुपये आहे. हैद्राबाद आणि नागपूर शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,450 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,220 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,920 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
दिल्लीमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,370 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,06,070 रुपये आहे. नाशिकमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,480 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,250 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,950 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,29,500 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,270 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,970 रुपये आहे.
Budget 2026: रेल्वे की हायवे? निर्मला सीतारमणच्या पेटीतून कोणाला मिळणार जास्त पैसे, सरकारचा पैसा कोणाला
भारतात 27 डिसेंबर रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,003 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 12,836 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,503 रुपये होता. भारतात 27 डिसेंबर रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,28,360 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,030 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,05,030 रुपये होता. भारतात 27 डिसेंबर रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 240.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,40,100 रुपये होता.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|बंगळुरु
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|पुणे
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|केरळ
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|मुंबई
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|कोलकाता
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|हैद्राबाद
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|नागपूर
|₹1,29,450
|₹1,41,220
|₹1,05,920
|जयपूर
|₹1,29,600
|₹1,41,370
|₹1,06,070
|चंदीगड
|₹1,29,600
|₹1,41,370
|₹1,06,070
|लखनौ
|₹1,29,600
|₹1,41,370
|₹1,06,070
|दिल्ली
|₹1,29,600
|₹1,41,370
|₹1,06,070
|नाशिक
|₹1,29,480
|₹1,41,250
|₹1,05,950
|सुरत
|₹1,29,500
|₹1,41,270
|₹1,05,970