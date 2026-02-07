Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

CSMIA Mumbai Update: मुंबई विमानतळावर ‘सेल्फ बॅग ड्रॉप’ सुविधा सुरू; प्रवाशांचा वेळ वाचणार आणि प्रवासाचा वेग वाढणार
भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,441 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,154 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,581 रुपये होता. भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये होता. भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,99,900 रुपये होता.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे.
लखनौ, जयपूर आणि दिल्ली या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,420 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,990 रुपये आहे.
नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,320 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|पुणे
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|केरळ
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|कोलकाता
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|नागपूर
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|हैद्राबाद
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|बंगळुरु
|₹1,40,890
|₹1,53,700
|₹1,15,270
|चेन्नई
|₹1,42,490
|₹1,55,450
|₹1,21,990
|नाशिक
|₹1,40,920
|₹1,53,730
|₹1,15,300
|सुरत
|₹1,40,940
|₹1,53,750
|₹1,15,320
|दिल्ली
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|चंदीगड
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|लखनौ
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420
|जयपूर
|₹1,41,040
|₹1,53,850
|₹1,15,420