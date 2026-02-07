Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Today's Gold Rate: गेल्या 24 तासांत सोन्याच्या दरात सुमारे 2 हजार रुपयांची तर चांदीच्या दरात सुमारे 25 हजार रुपयांची घसरण झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.

Updated On: Feb 07, 2026 | 08:17 AM
  • मुंबईत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये
  • दिल्लीत 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,040 रुपये
  • नाशिकमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,920 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये आहे. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये आहे.

भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,441 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,154 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,581 रुपये होता. भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,54,410 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,810 रुपये होता. भारतात 6 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 299.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,99,900 रुपये होता.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे. केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये आहे.

लखनौ, जयपूर आणि दिल्ली या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,41,040 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,850 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,420 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,42,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,55,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,21,990 रुपये आहे.

नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,920 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,730 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,300 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,940 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,320 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
पुणे ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
केरळ ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
कोलकाता ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
नागपूर ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
हैद्राबाद ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
बंगळुरु ₹1,40,890 ₹1,53,700 ₹1,15,270
चेन्नई ₹1,42,490 ₹1,55,450 ₹1,21,990
नाशिक ₹1,40,920 ₹1,53,730 ₹1,15,300
सुरत ₹1,40,940 ₹1,53,750 ₹1,15,320
दिल्ली ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
चंदीगड ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
लखनौ ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420
जयपूर ₹1,41,040 ₹1,53,850 ₹1,15,420

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 07, 2026 | 08:17 AM

