‘या’ महिलेच्या प्रेमात वेडा झाला होता Jeffrey Epstein? मृत्यूपूर्वी ५०० कोटींची संपत्ती केली नावावार…

कॅरिना शुल्क ही मूळची बेलारुसची रहिवाशी आहे. ती पेशाने डेंन्टिस्ट असून २००९ मध्ये अमेरिकेत आली होती. यानंतर काही वर्षातच तिचे जेफ्री एपस्टीनचे जवळचे संबंध निर्माण झाले होते. कॅरीना जेफ्री एपस्टीनसोबत जवळपास आठ ते दहा वर्षे नात्यात होती. दावा केला जातो की जेफ्रीची गर्लफ्रेंड म्हणून ओळखली जाणारी घिसलेन मॅक्सवेल हीच्या पेक्षाही कॅरीना जास्त जवळची आणि सर्वात विश्वासू सहकाऱ्यांपैकी एक होती. तसेच जेफ्रीच्या सर्व व्यवहारांवर तिचे लक्ष होते.
खुल्या झालेल्या कागपत्रांनुसार, कॅरिना शुलियाकसाठी जेफ्रीने ५० दशलक्ष डॉलर्स म्हणजेच ५०० कोटी आपल्या मृत्यूपत्रात लिहिले होते. तसेच तिला त्याच्यकडील सर्वात महागडी प्लटिनम बॅगट-कट हिंऱ्यांनी सजवलेली आकर्षक ३३-कॅरेटची हिऱ्यांची अंगठी देखील मिळणार होती. ही अमूल्य भेट जेफ्रीने तिला लग्नासाठी प्रोपोज करण्यासाठी दिली होती. तसेच मृत्यूपत्रात जेफ्रीन शुलियाकला त्याचे व्हर्जिन आयलंडमधील लिटिल सेंट जेम्सही तिच्या नावावर केला होता. याशिवाय पॅरिस आणि पाम बीचमधील अनेक रिअल इस्टेट मालमत्ता देखील यामध्ये प्रस्तावित होती.
अमेरिकेच्या न्याय विभागाने खुल्या केलेल्या कागदपत्रांनुसार, जेफ्रीच्या मृत्यूनंतर संपूर्ण चित्र बदलले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, त्याची पूर्ण संपत्ती एका विशेष ट्रस्टला दान करण्यात आली. याचा निधीचा वापर जेफ्रीच्या गुन्ह्यांमधील पीडितांसाठी भरपाई म्हणून करण्यात आला. तसेच कायदेशीर खर्च आणि कर भरण्यासाठीही याचा वापर झाला. यामुळे नंतर केवळ १२७ दशलक्ष डॉलर्सच शिल्लक राहिले. ज्यामुळे कॅरिना शुलियाकच्या वाट्याला १ पैसाही आला नाही.
कागदपत्रांनुसार, जेफ्रीने कॅरिना शुलियाकला मृत्यूपूर्वी शेवटचा कॉलही केला होता. सध्या जेफ्रीच्या मृत्यूनंतर तिचे नाव पहिल्यांदाच समोर आले असल्याने कॅरिना कोण आहे? कुठे राहते? तिचा पत्ता, जेफ्रीच्या मृत्यूनंतर तिचे काय झाले असे अनेक प्रश्न लोकांना पडले आहेत. परंतु याबाबत सध्या कोणतीही माहिती उपलब्ध नाही.
