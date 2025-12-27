Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Income Tax Update: तुम्हीही आयकर भरता का? वर्ष संपण्यापूर्वी इन्कमटॅक्स विभागातून आले मोठे तपशील, काय झाला बदल

जर तुम्ही तुमचे आयकर रिटर्न भरत असाल तर तुम्हाला आयकर विभागाच्या या नवीन अपडेटची माहिती असली पाहिजे. आयकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये केलेले बदल पाहूया.

Updated On: Dec 27, 2025 | 05:13 PM
ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये एक नवीन सुविधा (फोटो सौजन्य - iStock)

  • वर्ष संपण्यापूर्वी आयकर विभागात महत्त्वाचे बदल 
  • ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये अजून एक फिचर
  • काय झालाय मोठा बदल घ्या जाणून 
करदात्यांना मोठा दिलासा देण्यासाठी, प्राप्तिकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलवर एक नवीन सुविधा सुरू केली आहे. या नवीन सुविधामुळे करदात्यांना काही विशिष्ट प्राप्तिकर आदेशांविरुद्ध दुरुस्तीसाठी थेट ऑनलाइन अर्ज करता येईल. पूर्वी, ही प्रक्रिया लांबलचक आणि किचकट होती, त्यासाठी मॅन्युअल अर्ज किंवा मूल्यांकन अधिकारी (AO) मार्फत विनंती करावी लागत असे.

आयकर विभागाने त्यांच्या ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये एक नवीन सुविधा जोडली आहे. याचा थेट फायदा करदात्यांना होईल. चला या नवीन सुविधा आणि त्याचा वापर कसा करायचा ते पाहूया.

ई-फायलिंग पोर्टलमध्ये कोणते वैशिष्ट्य जोडले गेले?

करदाते आता ई-फायलिंग पोर्टलवर काही विशिष्ट प्राप्तिकर आदेशांविरुद्ध दुरुस्तीसाठी अर्ज करू शकतात. हे वैशिष्ट्य सुरू होण्यापूर्वी ही प्रक्रिया बरीच लांब आणि गुंतागुंतीची होती. शिवाय, दुरुस्तीसाठी अर्ज मॅन्युअली सादर करावे लागत होते.

आयकर विभागाने हे वैशिष्ट्य जोडताना म्हटले आहे की आता टीपी (ट्रान्सफर प्राइसिंग), डीआरपी (डिस्प्यूट रिझोल्यूशन पॅनेल) आणि रिव्हिजन ऑर्डरशी संबंधित दुरुस्ती अर्जांसाठी कर निर्धारण अधिकाऱ्याकडे (एओ) जावे लागणार नाही. करदाते ई-फायलिंग पोर्टलद्वारे थेट अर्ज करू शकतील.

अर्ज कसा करायचा

  • प्रथम, करदात्यांनी ई-फायलिंग पोर्टलला भेट द्यावी.
  • नंतर सेवा टॅबवर क्लिक करा
  • आता तुम्हाला सुधारणा टॅब दिसेल
  • त्यानंतर, तुम्ही दुरुस्ती शोधणाऱ्या AO च्या विनंती पर्यायावर क्लिक करून अर्ज करू शकता
करदात्यांच्या चिंता दूर करण्यासाठी आयकर विभागाने हे वैशिष्ट्य जोडले आहे. या नवीन डिजिटल सुविधेमुळे दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. आयकर विभागाचे हे पाऊल डिजिटल इंडियाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते. यामुळे करदात्यांना आणि आयकर विभागाला बराच वेळ वाचेल

दुरुस्ती प्रक्रिया आता ऑनलाइन होईल

चार्टर्ड अकाउंटंट सुरेश सुराणा यांच्या मते, करदात्यांसाठी हा अपडेट एक मोठा बदल आहे. त्यांना आता स्पष्ट चुका दुरुस्त करण्यासाठी वारंवार कार्यालयात जावे लागणार नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की दुरुस्ती अर्ज आता थेट संबंधित कर अधिकाऱ्यांकडे पाठवता येतात, ज्यामुळे मूळ आदेशात आवश्यक सुधारणा करता येतात. यामुळे केवळ वेळ वाचणार नाही तर संपूर्ण प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सोपी होईल.

Income Tax Refund: आयकर परतावा रखडला! लाखो करदाते अजूनही प्रतीक्षेत; रिफंड विलंबाचे मुख्य कारण जाणून घेऊया

सुधारणा आदेश म्हणजे काय?

वरिष्ठ आयकर अधिकाऱ्यांकडून सुधारणा आदेश जारी केले जातात. जर एखाद्या कर निर्धारण अधिकाऱ्याने दिलेला आदेश चुकीचा किंवा विभागाच्या हिताच्या विरुद्ध असल्याचे आढळले तर तो सुधारित, बदलला किंवा रद्द केला जाऊ शकतो.

  • कलम २६३ अंतर्गत, प्रधान आयुक्त किंवा आयुक्त विभागासाठी हानिकारक असलेल्या आदेशात सुधारणा करू शकतात
  • कलम २६४ अंतर्गत, जर एखादा आदेश करदात्यासाठी हानिकारक ठरत असेल तर आयुक्तांना करदात्याला दिलासा देण्याचा अधिकार आहे
करदात्यांना दिलासा मिळेल

या नवीन डिजिटल सुविधेमुळे दुरुस्ती प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन झाली आहे. यामुळे केवळ भौतिक कागदपत्रांची गरज कमी होणार नाही तर करदाते आणि विभाग दोघांसाठीही कामकाज अधिक कार्यक्षम आणि जलद होईल. एकंदरीत, प्राप्तिकर विभागाचे हे पाऊल डिजिटल इंडियाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जाते आणि त्यामुळे करदात्यांना लक्षणीय दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

Income Tax Return: तुमचा आयटीआर परतावा अद्याप आला नाही का? नसेल आला तर जाणून घ्या प्रक्रिया

Published On: Dec 27, 2025 | 05:13 PM

Topics:  

