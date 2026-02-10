Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महाड : "भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य"- विकास गोगावले

महाडमध्ये महायुती मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने खडा टाकला त्याचा फटका भाजपला बसला त्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील.

Feb 10, 2026 | 06:48 PM

महाडमध्ये महायुती मध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने खडा टाकला त्याचा फटका भाजपला बसला त्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस घेतील. भाजप व शिवसेना एकत्र आली तर सत्ता परिवर्तन होऊ शकते संघर्ष सुनील तटकरे यांनी सुरू केला आहे. महाडमधील प्रतिष्ठेचे उमेदवार नेमके कोणामुळे पडले याचे आत्मचिंतन भारतीय जनता पार्टीने करावे असा मार्मिक सल्ला जिल्हा परिषद सदस्य विकास गोगावले यांनी देत खासदार सुनील तटकरे यांच्यावर निशाणा साधला त्यांच्याशी बातचीत केली आहे.

Published On: Feb 10, 2026 | 06:48 PM

