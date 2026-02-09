Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Business »
  • Gold And Silver Rate At 9 February 2026 Gold And Silver Rate News In Marathi

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Today's Gold Rate: मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,440 रुपये आहे.

Updated On: Feb 09, 2026 | 08:29 AM
Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Follow Us:
Follow Us:
  • किंचित घसरले सोन्या-चांदीचे दर!
  • सोनं-चांदी खरेदीची संधी!
  • आजचे ताजे भाव जाणून घ्या
Gold Rate Today:  भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,659 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,354 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,744 रुपये आहे. भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,440 रुपये आहे. भारतात 9 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 284.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,84,900 रुपये आहे.

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम

भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,660 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,355 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,745 रुपये होता. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये होता. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,440 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,470 रुपये आहे.

8th Pay Commission Update: सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मोठी बातमी; सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नांवर वेतन आयोगाची स्पष्ट भूमिका

सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,490 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शरहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे. पाटणा शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,490 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
पुणे ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
नागपूर ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
केरळ ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
कोलकाता ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
हैद्राबाद ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
बंगळुरु ₹1,43,540 ₹1,56,590 ₹1,17,440
चेन्नई ₹1,44,190 ₹1,57,300 ₹1,23,490
नाशिक ₹1,43,570 ₹1,56,620 ₹1,17,470
सुरत ₹1,43,590 ₹1,56,640 ₹1,17,490
दिल्ली ₹1,43,690 ₹1,56,740 ₹1,17,590
चंदीगड ₹1,43,690 ₹1,56,740 ₹1,17,590
जयपूर ₹1,43,690 ₹1,56,740 ₹1,17,590
लखनौ ₹1,43,690 ₹1,56,740 ₹1,17,590

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate at 9 february 2026 gold and silver rate news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 09, 2026 | 08:29 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर
1

Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी
2

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव गडगडले! स्वस्तात दागिने खरेदी करण्याची हीच खरी संधी

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या सविस्तर
3

Todays Gold-Silver Price: सोन्याच्या किंमती वाढल्या की घसरल्या? खरेदी करण्यापूर्वी जाणून घ्या सविस्तर

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 
4

Today Gold-Silver Price: सोनं-चांदीच्या किमतींची घसरण; जाणून घ्या तुमच्या शहरातील आजचे दर 

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

Feb 09, 2026 | 08:29 AM
T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होईल का? आयसीसीने पाकिस्तानसोबत घेतली बैठक, बांगलादेशचे अध्यक्षही उपस्थित

T20 World Cup 2026 मध्ये IND vs PAK सामना होईल का? आयसीसीने पाकिस्तानसोबत घेतली बैठक, बांगलादेशचे अध्यक्षही उपस्थित

Feb 09, 2026 | 08:27 AM
Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

Chhatrapati Sambhajinagar: बेकायदेशीर पिस्तूल हातात… ट्रिगर दाबताच सुटली गोळी; क्षणभराची मस्ती ठरली जीवघेणी!

Feb 09, 2026 | 08:27 AM
कुठे आहे ती जागा जिथे श्रीकृष्णाने आपले प्राण सोडले, काय होते त्यांचे अंतिम बोल? फार रंजक आहे कथा….

कुठे आहे ती जागा जिथे श्रीकृष्णाने आपले प्राण सोडले, काय होते त्यांचे अंतिम बोल? फार रंजक आहे कथा….

Feb 09, 2026 | 08:25 AM
Numberlogy: मासिक कृष्णाष्टमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात होईल फायदा

Numberlogy: मासिक कृष्णाष्टमीच्या दिवशी या मूलांकांच्या लोकांना व्यवसायात होईल फायदा

Feb 09, 2026 | 08:20 AM
Maharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

LIVEMaharashtra Breaking News Updates Today: सोन्या – चांदीच्या दरात चढउतार सुरुच! भारतात किंचीत घसरले दर

Feb 09, 2026 | 08:06 AM
‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

‘ही’ खास ट्रिक वापरून घरीच बनवा स्ट्रीट-स्टाईल चिकन नूडल्स, सकाळच्या नाश्त्यात करा चविष्ट बेत

Feb 09, 2026 | 08:00 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

NALASOPARA : आचोळे पोलीस ठाण्यावर तक्रारदारांचे गंभीर आरोप; तक्रार नोंदवून न घेतल्याचा दावा

Feb 08, 2026 | 03:37 PM
SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

SINDHUDURG : आंगणेवाडी भराडी देवी यात्रेसाठी चोख पोलीस बंदोबस्त, प्रशासन सज्ज

Feb 08, 2026 | 03:34 PM
THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

THANE : डिजिटल पासच्या रांगेत ज्येष्ठ नागरिकांचे हाल, उन्हात तासन्‌तास प्रतीक्षा

Feb 08, 2026 | 03:31 PM
AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

AHILYANAGAR : भारत – अमेरिका करार म्हणजे पराभव झाकण्याचा प्रयत्न; डॉ. अजित नवलेंची टीका

Feb 08, 2026 | 03:28 PM
११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

११ व्या संस्कृती आर्ट फेस्टिव्हलचा उत्साहात शुभारंभ, ‘कला संगमाची विठ्ठलवारी’ संकल्पनेवर आधारित

Feb 08, 2026 | 03:25 PM
Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Ahilyanagar : अहिल्यानगरच्या विकासांसाठी विखे-जगताप जोडीचा नवा संकल्प

Feb 07, 2026 | 01:58 PM
Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Virar ; नायगाव १ हजार कोटींच्या कथित जमीन घोटाळ्यावर पोलिसांचे म्हणणे काय?

Feb 07, 2026 | 01:53 PM