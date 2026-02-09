Todays Gold-Silver Price: सोनं स्वस्त झालं, चांदीचा दरही घसरला! 24 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके रुपये

RBI Loan Recovery Rules: मनमानी कर्जवसुलीला लागणार लगाम! आरबीआयने लावले बँका व एनबीएफसींवर कडक नियम
भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,660 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,355 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,745 रुपये होता. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये होता. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,190 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,57,300 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,23,490 रुपये आहे. नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,540 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,590 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,440 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,570 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,620 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,470 रुपये आहे.
सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,490 रुपये आहे. दिल्ली आणि चंदीगड या शरहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,690 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,740 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,590 रुपये आहे. पाटणा शहरात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,590 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,640 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,490 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|पुणे
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|नागपूर
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|केरळ
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|कोलकाता
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|हैद्राबाद
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|बंगळुरु
|₹1,43,540
|₹1,56,590
|₹1,17,440
|चेन्नई
|₹1,44,190
|₹1,57,300
|₹1,23,490
|नाशिक
|₹1,43,570
|₹1,56,620
|₹1,17,470
|सुरत
|₹1,43,590
|₹1,56,640
|₹1,17,490
|दिल्ली
|₹1,43,690
|₹1,56,740
|₹1,17,590
|चंदीगड
|₹1,43,690
|₹1,56,740
|₹1,17,590
|जयपूर
|₹1,43,690
|₹1,56,740
|₹1,17,590
|लखनौ
|₹1,43,690
|₹1,56,740
|₹1,17,590