Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या सूचनेनुसार अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनी अहिल्यानगर जिल्हा पोलीस दलाचे वार्षिक निरीक्षण केले.

Updated On: Feb 10, 2026 | 07:12 PM

राज्याच्या पोलीस महासंचालकांच्या सूचनेनुसार अप्पर पोलीस महासंचालक कृष्ण प्रकाश यांनी अहिल्यानगर जिल्हा पोलीस दलाचे वार्षिक निरीक्षण केले. यावेळी आयोजित पोलिस कर्मचारी दरबारात त्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या. मुंबई पाठोपाठ होणारी गुन्हेगारी पाहता जिल्ह्यात 2012 पासून प्रलंबित असलेली मनुष्यबळ वाढीची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. यासंदर्भातील प्रस्तावाचा स्वतः पाठपुरावा करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच शासन निर्णयातील तांत्रिक त्रुटीमुळे 2012 पूर्वीच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या वाढीव पगाराचा प्रश्न मार्गी लावण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले. यावेळी पोलीस दलातील नवीन वाहनांचे पूजन करण्यात आले. तर जिल्ह्यात सध्या गाजत असलेल्या अंमली पदार्थांच्या विक्री, तस्करी प्रकरणावर ही त्यांनी भाष्य केले आणि तरुणांना या विषारी पदार्थापासून दूर राहण्याचे स्वास्थ मजबूत, निरोगी आयुष्याचे मार्गदर्शन केले.

Published On: Feb 10, 2026 | 07:12 PM

