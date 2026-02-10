Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Videos »
  • Sangli News All Three Will Work Together For The Development Of The City Mayor Dheeraj Suryavanshi

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आज जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर आणि उपमहापौरांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली.

Updated On: Feb 10, 2026 | 08:25 PM

Follow Us:

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आज महानगरपालिकेच्या सभागृहात पीठासन अधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर आणि उपमहापौरांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये महापौर पदावर भाजपाचे धीरज सूर्यवंशी तर उपमहापौर पदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन मगदूम यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. दरम्यान इथून पुढच्या काळामध्ये तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्व पक्षातील नेते नगरसेवक यांना विश्वासात घेऊन काम करणार असल्याचा विश्वास महापौर धीरज सूर्यवंशी व उपमहापौर गजानन मगदूम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलाय. यावेळी महानगरपालिकेसमोर महापौर आणि उपमहापौरांच्या समर्थकांनी प्रचंड उत्साहात गुलालाची उधळण करत ढोल ताशांच्या गजरात एकच जल्लोष केला. .

Follow Us:

सांगली मिरज आणि कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या निवडणुकीनंतर आज महानगरपालिकेच्या सभागृहात पीठासन अधिकारी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली महापौर आणि उपमहापौरांच्या नावांची घोषणा करण्यात आली. यामध्ये महापौर पदावर भाजपाचे धीरज सूर्यवंशी तर उपमहापौर पदावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गजानन मगदूम यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. दरम्यान इथून पुढच्या काळामध्ये तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्व पक्षातील नेते नगरसेवक यांना विश्वासात घेऊन काम करणार असल्याचा विश्वास महापौर धीरज सूर्यवंशी व उपमहापौर गजानन मगदूम यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना व्यक्त केलाय. यावेळी महानगरपालिकेसमोर महापौर आणि उपमहापौरांच्या समर्थकांनी प्रचंड उत्साहात गुलालाची उधळण करत ढोल ताशांच्या गजरात एकच जल्लोष केला. .

Web Title: Sangli news all three will work together for the development of the city mayor dheeraj suryavanshi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 10, 2026 | 08:25 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम
1

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय
2

माण-खटाव मतदारसंघात प्रभाकर देशमुखांचा जयकुमार गोरेंना धक्का; 5 गटांवर राष्ट्रवादीचा विजय

Satara News : सातारा तालुक्यात राजे गटाचा करिष्मा पण राष्ट्रवादीचे हादरे, पाटखळ व खेड गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी
3

Satara News : सातारा तालुक्यात राजे गटाचा करिष्मा पण राष्ट्रवादीचे हादरे, पाटखळ व खेड गटात राष्ट्रवादीचे उमेदवार विजयी

गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी
4

गोकुळचे माजी अध्यक्ष विश्वास पाटील यांच्या मुलाचा दारुण पराभव; पाडळी खुर्दमधून राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

दीर्घकाळ ॲसिडिटी दुर्लक्षित करू नका… होऊ शकतात गंभीर आजार, डॉक्टरांनी दिला इशारा

Feb 10, 2026 | 08:15 PM
IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

IAS Avinash : अपयशाने खचला नाही… यश त्याच्या कष्टासमोर वाचला नाही! मेहनत असावी तर अशी

Feb 10, 2026 | 08:13 PM
Astro Tips : प्रवासाला निघताना ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष; शास्त्रात सांगितला याचा नेमका अर्थ

Astro Tips : प्रवासाला निघताना ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष; शास्त्रात सांगितला याचा नेमका अर्थ

Feb 10, 2026 | 08:12 PM
Top 5 Bigg Boss Contestant: ओमकारच्या मते टोळी हुशार! घराच्या बाहेर येऊन घेतला आपल्याच मित्रांचा समाचार

Top 5 Bigg Boss Contestant: ओमकारच्या मते टोळी हुशार! घराच्या बाहेर येऊन घेतला आपल्याच मित्रांचा समाचार

Feb 10, 2026 | 08:10 PM
IND vs NAM Head to Head: नामिबियाविरुद्ध टीम इंडियाची दुसरी लढत; हेड-टू-हेड आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?

IND vs NAM Head to Head: नामिबियाविरुद्ध टीम इंडियाची दुसरी लढत; हेड-टू-हेड आकडेवारीत कोणाचे पारडे जड?

Feb 10, 2026 | 08:06 PM
NZ  vs UAE, T-20 World Cup : सेफर्ट आणि फिन ऍलनसमोर UAE धाराशाही! टी-२० विश्वचषकात न्यूझीलंड 10 विकेट्सने सर्वात मोठा विजय 

NZ  vs UAE, T-20 World Cup : सेफर्ट आणि फिन ऍलनसमोर UAE धाराशाही! टी-२० विश्वचषकात न्यूझीलंड 10 विकेट्सने सर्वात मोठा विजय 

Feb 10, 2026 | 07:59 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM
Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Vasai : वसईत ज्ञानाचा जागतिक संगम! IC3ET 2026 आंतरराष्ट्रीय परिषद यशस्वी

Feb 10, 2026 | 03:34 PM
आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

आकाशात अवतरला ‘देवदूत’; मेडिकल विद्यार्थी आर्यन लोलयेकरच्या प्रसंगावधानामुळे वाचला प्रवाशाचा जीव

Feb 10, 2026 | 03:31 PM