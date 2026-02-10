Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
PAK vs USA T20 World Cup: पाकिस्तानच्या स्पिनर्सचा दबदबा, बॅकफूटवर अमेरिका; शुभमची खेळी व्यर्थ, 32 रन्सने पराभूत

२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील १२ वा सामना पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात खेळला गेला आणि अमेरिकेने नाणेफेक जिंकली असली तरीही पाकिस्तानचे स्पिनर्स त्यांच्यावर भारी पडले असल्याचे दिसून आले

Updated On: Feb 10, 2026 | 10:43 PM
पाकिस्तानच्या गोलंदाजापुढे USA ची टीम गडगडली (फोटो सौजन्य - X.com)

  • पाकिस्तानच्या गोलंदाजांची कमाल
  • युएसएने नाणेफेक जिंकूनही सामना हरला
  • ३२ धावांनी पाकिस्तानने केले पराभूत 
२०२६ च्या टी-२० विश्वचषकातील १२ वा सामना पाकिस्तान आणि अमेरिका यांच्यात खेळला गेला. नाणेफेक जिंकून अमेरिकेच्या संघाचा कर्णधार मोनक पटेलने प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. प्रथम फलंदाजी करताना पाकिस्तानने ९ गडी बाद १९० धावा केल्या. साहिबजादा फरहानने सर्वाधिक ७३ धावा केल्या. बाबर आझमने ४६ धावा केल्या.अमेरिकेचा संघ ३२ धावांनी पराभव झाला. तथापि, त्यांनी शेवटपर्यंत लढा दिला. 

अमेरिकेने चांगली सुरुवात केली, परंतु एकदा सलामीची जोडी तुटली की संघाची फलंदाजी कोसळली आणि मधल्या षटकांमध्ये त्यांनी विकेट गमावल्या. त्यानंतर शुभम आणि मिलिंद यांनी अमेरिकेसाठी भागीदारी रचली. तथापि, धावांचा पाठलाग करताना अमेरिकेची कामगिरी कमी पडली. अमेरिकेने २० षटकांत ८ विकेट गमावून १५८ धावा केल्या. पाकिस्तानकडून उस्मान तारिकने ३ विकेट घेतल्या. पाकिस्तानने सामना ३२ धावांनी जिंकला. या विजयासह पाकिस्तान ग्रुप अ मध्ये अव्वल स्थानावर पोहोचला.

PAK vs USA , T-20 World Cup : फरहानने पाकिस्तानची लाज राखली! USA समोर 191 धावांचे लक्ष्य; शाल्कविकचा विकेट्सचा चौकार

१९१ धावांचे होते लक्ष्य

पहिल्यांदा फलंदाजी करणाऱ्या पाकिस्तानने १९० धावा केल्या आणि अमेरिकेला विजयासाठी १९१ धावांचे लक्ष्य ठेवले. पाकिस्तानकडून साहिबजादा फरहान सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज ठरला, त्याने ४१ चेंडूत ७३ धावा केल्या. बाबर आझमनेही ४६ धावा केल्या, तर शादाबने ३० धावा केल्या. शॅडली व्हॅन शाल्कविकने पुन्हा एकदा चेंडूने कहर केला आणि या सामन्यात चार विकेट घेतल्या.

शाल्कविकने पुन्हा एकदा कहर केला

शाल्कविकसाठी ही स्पर्धा खूप चांगली राहिली आहे. पुन्हा एकदा त्याने एकाच षटकात दोन बळी घेतले. आता, त्याने फहीम अशरफला बाद केले. सौरभ नेत्रावलकरने झेल घेतला. यावेळी, नेत्रावलकरने एक शानदार झेल घेतला. हळूवार चेंडू डावखुऱ्या फलंदाजासमोर तिरका आला. अशरफची बॅट बाहेरील कडाला लागली आणि चेंडू शॉर्ट थर्ड मॅनकडे खाली गेला. नेत्रावलकरने एक चांगला झेल घेतला. शॅडली व्हॅन शाल्कविकची सामन्यातील चौथी विकेट होती. मात्र हीच कामगिरी शुभम रंजने वगळता युएसए संघाला फलंदाजीमध्ये दाखवता आली नाही. तरीही शेवटपर्यंत ही टीम खेळत राहिली आणि आशावाद टिकवून ठेवला होता. 

PAK vs USA , T-20 World Cup 2026 : पाकिस्तानने टॉस गमावला! USA संघाचा प्रथम गोलंदाजीचा निर्णय

दोन्ही संघांचे प्लेइंग इलेव्हन: 

पाकिस्तान प्लेइंग इलेव्हन: सैम अयुब, साहिबजादा फरहान, सलमान आगा (कर्णधार), बाबर आझम, उस्मान खान (यष्टीरक्षक), शादाब खान, मोहम्मद नवाज, फहीम अश्रफ, शाहीन आफ्रिदी, उस्मान तारिक, अबरार अहमद.

युनायटेड स्टेट्स प्लेइंग इलेव्हन: अँड्रिज गॉस (यष्टीरक्षक), शायन जहांगीर, मोनांक पटेल (कर्णधार), मिलिंद कुमार, संजय कृष्णमूर्ती, शुभम रांजणे, हरमीत सिंग, मोहम्मद मोहसीन, शेडली व्हॅन शाल्कविक, एहसान आदिल, सौरभ नेत्रावलकर.

