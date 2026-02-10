Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

बारावीच्या परीक्षेला आज सुरुवात झाली असून शासनाच्या कॉपीमुक्त अभियाना अंतर्गत सांगली जिल्हा परिषदे चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यातील 52 केंद्रांवरील 1307 वर्गखोल्यांमध्ये 32504 विद्यार्थ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात बसून झूम मीटिंग द्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम असून, हा उपक्रम लाईव्ह रेकॉर्ड केला जात आहे. यामुळे कोणत्या वर्गामध्ये कोणता विद्यार्थी कॉपी करतोय अथवा त्याची चुळबूळ चालू आहे, पर्यवेक्षक व्यवस्थितपणे परीक्षण करतात का? यावरही जिल्हा परिषदेतून लक्ष ठेवले जात आहे. जिल्ह्याच्या शेवटच्या गावांमधील परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गामध्ये याद्वारे नजर ठेवली जात आहे.
बारावीच्या परीक्षेला आज सुरुवात झाली असून शासनाच्या कॉपीमुक्त अभियाना अंतर्गत सांगली जिल्हा परिषदे चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्या संकल्पनेतून सांगली जिल्ह्यातील 52 केंद्रांवरील 1307 वर्गखोल्यांमध्ये 32504 विद्यार्थ्यांवर जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यालयात बसून झूम मीटिंग द्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. हा राज्यातील पहिलाच उपक्रम असून, हा उपक्रम लाईव्ह रेकॉर्ड केला जात आहे. यामुळे कोणत्या वर्गामध्ये कोणता विद्यार्थी कॉपी करतोय अथवा त्याची चुळबूळ चालू आहे, पर्यवेक्षक व्यवस्थितपणे परीक्षण करतात का? यावरही जिल्हा परिषदेतून लक्ष ठेवले जात आहे. जिल्ह्याच्या शेवटच्या गावांमधील परीक्षा केंद्रावरील प्रत्येक वर्गामध्ये याद्वारे नजर ठेवली जात आहे.