भाजप आणि RSS चे अनोखे नाते! नक्की कोणाला कोणामुळे आले अच्छे दिने, सरसंघचालक स्पष्टच म्हणाले

शेजारी मला म्हणाला, “निशाणेबाज, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत यांनी स्पष्टपणे सांगितले की भाजपचे चांगले दिवस आरएसएसमुळे आले. असे समजू नका की आरएसएसचे चांगले दिवस भाजपमुळे आले.”
यावर मी म्हणालो, “भागवतांना हे स्पष्ट करण्याची गरज का भासली? सर्वांना माहिती आहे की आरएसएस हा खरा वटवृक्ष आहे आणि भाजप त्या झाडाची फक्त एक फांदी आहे. आरएसएस स्वयंसेवकांची संघटनात्मक ताकद हीच खरी शक्ती आहे. आरएसएसने प्रथम १९५१ मध्ये जनसंघाची स्थापना केली, ज्याचे अध्यक्ष डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी होते. १९७७ मध्ये, आरएसएसने समाजवादी आणि माजी काँग्रेस नेत्यांशी समन्वय साधून जनता पक्षाची स्थापना केली. दुहेरी सदस्यत्वाच्या मुद्द्यावरून जेव्हा समाजवादी नेते मधु लिमये आणि राज नारायण यांच्याशी संघर्ष झाला तेव्हा वाजपेयी आणि अडवाणी सारख्या नेत्यांनी आरएसएसवरील त्यांच्या खोल निष्ठेमुळे १९८० मध्ये भाजपची स्थापना केली.”
शेजारी म्हणाला, “निशाणेबाज, आपण चांगल्या दिवसांबद्दल बोलत आहोत. भागवत म्हणतात की राम मंदिर चळवळीतील स्वयंसेवकांच्या मेहनतीमुळे चांगले दिवस आले.”
यावर मी म्हणालो, “चांगले दिवस कोणाला आवडत नाहीत? २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत लालकृष्ण अडवाणी यांनी “अच्छे दिन आयेंगे” (अच्छे दिन येतील) आणि “भारत चमकत आहे” अशी घोषणा दिली. सध्या, मोदी सरकार ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड, युएई, युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबतच्या व्यापार करारांना “अच्छे दिन” म्हणून विचारात घेत आहे. सरासरी व्यक्ती वर्तमानपत्रात त्यांची कुंडली वाचून दिवस चांगला आहे की नाही हे ठरवते. एका स्तोत्राचे बोल म्हणतात, “सब दिन होता ना एक समान.” परदेशातील लोक चांगल्या दिवसांच्या आशेने एकमेकांना “अच्छे दिन” च्या शुभेच्छा देतात.
हिवाळ्यात दिवस लहान असतात आणि उन्हाळ्यात मोठे असतात! उत्तर ध्रुवावर, सहा महिने दिवसाचा प्रकाश आणि सहा महिने रात्रीचा प्रकाश असतो. चित्रपटांच्या शीर्षकांमध्ये देखील “दिवस” हा शब्द असतो, जसे की “आये दिन बहार के,” “नया दिन नयी रात.” “द गाईड” चित्रपटातील गाणे होते, “दिन ढल जाये है रात ना जाये, तू तो ना आये तेरी याद सताये.” जर एखादी व्यक्ती आनंदी आणि आशावादी राहिली तर प्रत्येक दिवस त्यांच्यासाठी चांगला असू शकतो. निवडणुकीतील मोफत भेटवस्तू गरीब मतदारांना चांगले भाग्य आणतात.
लेख : चंद्रमोहन द्विवेदी
