Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

Today's Gold Rate: सोन्याच्या दरात काल झालेल्या घसरणीनंतर आज पुन्हा एकदा वाढ झाली आहे. तर चांदीच्या दरात गेल्या 24 तासांत 10 हजार रुपयांची वाढ झली आहे. सोन्याच्या आणि चांदीच्या वाढत्या दरांमुळे ग्राहक चिंतेत आहेत.

Updated On: Feb 08, 2026 | 09:39 AM
  • मुंबई आणि पुण्यात 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये
  • दिल्ली आणि चंदीगमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,700 रुपये
  • चेन्नईमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,200 रुपये
Gold Rate Todayभारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,660 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,355 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,745 रुपये आहे. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये आहे. भारतात 8 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 285 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,85,000 रुपये आहे.

भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये होता. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये होता. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.

मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये आहे. केरळ, कोलकाता आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये आहे.

दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,600 रुपये आहे. नाशिक शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,580 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,480 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,500 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,44,200 ₹1,57,310 ₹1,23,500
बंगळुरु ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
पुणे ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
केरळ ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
कोलकाता ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
मुंबई ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
नागपूर ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
हैद्राबाद ₹1,43,550 ₹1,56,600 ₹1,17,450
नाशिक ₹1,43,580 ₹1,56,630 ₹1,17,480
सुरत ₹1,43,600 ₹1,56,650 ₹1,17,500
दिल्ली ₹1,43,700 ₹1,56,750 ₹1,17,600
चंदीगड ₹1,43,700 ₹1,56,750 ₹1,17,600
लखनौ ₹1,43,700 ₹1,56,750 ₹1,17,600
जयपूर ₹1,43,700 ₹1,56,750 ₹1,17,600

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Published On: Feb 08, 2026 | 09:39 AM

