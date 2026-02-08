Todays Gold-Silver Price: पुन्हा वाढले सोन्याचे भाव, चांदीही वधारली! तुमच्या शहरातील दर जाणून घ्या सविस्तर

सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज! ८ व्या वेतन आयोगाची अधिकृत वेबसाईट लाँच; आता थेट सरकारला नोंदवता येणार सूचना
भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 15,370 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,089 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 11,527 रुपये होता. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,40,890 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,53,700 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,15,270 रुपये होता. भारतात 7 फेब्रुवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 274.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,74,900 रुपये होता.
मुंबई आणि पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये आहे. केरळ, कोलकाता आणि नागपूर या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,550 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,600 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,450 रुपये आहे.
दिल्ली आणि लखनौ या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,700 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,750 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,600 रुपये आहे. नाशिक शहरामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,580 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,630 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,480 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,600 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,56,650 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,17,500 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,44,200
|₹1,57,310
|₹1,23,500
|बंगळुरु
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|पुणे
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|केरळ
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|कोलकाता
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|मुंबई
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|नागपूर
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|हैद्राबाद
|₹1,43,550
|₹1,56,600
|₹1,17,450
|नाशिक
|₹1,43,580
|₹1,56,630
|₹1,17,480
|सुरत
|₹1,43,600
|₹1,56,650
|₹1,17,500
|दिल्ली
|₹1,43,700
|₹1,56,750
|₹1,17,600
|चंदीगड
|₹1,43,700
|₹1,56,750
|₹1,17,600
|लखनौ
|₹1,43,700
|₹1,56,750
|₹1,17,600
|जयपूर
|₹1,43,700
|₹1,56,750
|₹1,17,600