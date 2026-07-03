Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदीचा विचार करताय? आता 22 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,000 रुपये आहे. मुंबईत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,880 रुपये आहे.
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पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,900 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,610 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|पुणे
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|केरळ
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|कोलकाता
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|नागपूर
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|हैद्राबाद
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|बंगळुरु
|₹1,31,810
|₹1,43,790
|₹1,07,850
|जयपूर
|₹1,31,960
|₹1,43,940
|₹1,08,000
|दिल्ली
|₹1,31,960
|₹1,43,940
|₹1,08,000
|चंदीगड
|₹1,31,960
|₹1,43,940
|₹1,08,000
|लखनौ
|₹1,31,960
|₹1,43,940
|₹1,08,000
|नाशिक
|₹1,31,840
|₹1,43,820
|₹1,07,880
|सुरत
|₹1,31,860
|₹1,43,840
|₹1,07,900
|चेन्नई
|₹1,34,010
|₹1,46,190
|₹1,11,610