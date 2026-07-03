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Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदीचा विचार करताय? आता 22 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Updated On: Jul 03, 2026 | 09:18 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 3 जुलैसाठी देशभरातील प्रमुख शहरांमध्ये 22, 24 आणि 18 कॅरेट सोन्याचे तसेच चांदीचे नवे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदीचा विचार करताय? आता 22 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोनं खरेदीचा विचार करताय? आता 22 कॅरेटसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

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विस्तार
  • आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,43,790 रुपये प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेटचा दर 1,31,810 रुपये आहे.
  • चांदीचा भाव आज 2,45,100 रुपये प्रति किलो असून प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर अपडेट झाले आहेत.
  • मुंबई, पुणे, दिल्ली, नाशिक, ठाणे, सुरत आणि चेन्नईसह विविध शहरांतील सोन्याचे ताजे भाव जाहीर करण्यात आले आहेत.
Gold Rate Today:  भारतात 3 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,379 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,181 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,785 रुपये आहे. भारतात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. भारतात आज चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 245.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,45,100 रुपये आहे.

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दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,960 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,940 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,000 रुपये आहे. मुंबईत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created) 

ठाणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,840 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,820 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,880 रुपये आहे.

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पुणे शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,810 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,790 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,850 रुपये आहे. सुरत शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,860 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,840 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,900 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,34,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,46,190 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,11,610 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
पुणे ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
केरळ ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
कोलकाता ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
नागपूर ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
हैद्राबाद ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
बंगळुरु ₹1,31,810 ₹1,43,790 ₹1,07,850
जयपूर ₹1,31,960 ₹1,43,940 ₹1,08,000
दिल्ली ₹1,31,960 ₹1,43,940 ₹1,08,000
चंदीगड ₹1,31,960 ₹1,43,940 ₹1,08,000
लखनौ ₹1,31,960 ₹1,43,940 ₹1,08,000
नाशिक ₹1,31,840 ₹1,43,820 ₹1,07,880
सुरत ₹1,31,860 ₹1,43,840 ₹1,07,900
चेन्नई ₹1,34,010 ₹1,46,190 ₹1,11,610

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in india at 3 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 03, 2026 | 09:18 AM

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