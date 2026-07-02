गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Business »
  • Gold Rate Biggest Fall On 1st July Price Update Silver Rate Falls 43 Percent

Gold Rate Today: 1 जुलैपासून सोन्याच्या भावात मोठी घट, आतापर्यंत 36000 रुपयांनी झाले स्वस्त; चांदीचे भाव 43% गडगडले

Updated On: Jul 02, 2026 | 10:46 AM IST
जाहिरात
सारांश

सोन्याच्या दरात सुधारणा होत नाहीये. किमती सतत घसरत आहेत. सोने त्याच्या आतापर्यंतच्या उच्चांकावरून २० टक्क्यांनी घसरले आहे, तर चांदीच्या दरात आतापर्यंत ४३ टक्क्यांची घट झाली आहे.

आजचा सोन्याचांदीचा दर (फोटो सौजन्य - iStock)

आजचा सोन्याचांदीचा दर (फोटो सौजन्य - iStock)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • सोन्याच्या दरात कमालीची घसरण 
  • चांदीचा भावही ४३ टक्के घटला 
  • बाजारात आजचा सोन्याचांदीचा दर नक्की किती?
सोन्याच्या किमतीतील घसरण सुरूच आहे. सोन्याच्या किमतीत गेल्या १८ वर्षांतील सर्वात मोठी मासिक घसरण नोंदवली गेली आहे. ऑक्टोबर २००८ नंतर प्रथमच अशी मोठी घसरण दिसून आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात COMEX सोन्याच्या किमतीत १ जुलै रोजी पुन्हा घसरण झाली. सोने पुन्हा स्वस्त झाले आहे. आज जागतिक बाजारात सोन्याची किंमत २२ डॉलरपेक्षा जास्त घसरून प्रति औंस ३,९८५ डॉलरवर पोहोचली. यापूर्वी, सोन्याचा भाव प्रति औंस ४,००५.६९ डॉलरवर उघडला होता, परंतु त्यानंतरही घसरण सुरूच राहिली. सोन्याची किंमत ४,००० डॉलरच्या खाली घसरली आहे.

MCX वर सोने किती स्वस्त झाले आहे?

२०२६ च्या पहिल्या दिवशी, MCX वर १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १.९२ लाख रुपयांवर पोहोचला. केवळ जून २०२६ च्या सोन्याच्या किमतीच्या आकडेवारीनुसार, अवघ्या एका महिन्यात सोने १९,७०० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला १.६० लाख रुपयांना विकले जाणारे सोने, ३० जून रोजी १.४० लाख रुपयांवर पोहोचले.

शहरानुसार सोन्याचा दर 

शहर 24 कॅरेट सोने 22 कॅरेट सोने 18 कॅरेट सोने
दिल्ली ₹140280 ₹128600 ₹105250
मुंबई ₹140130 ₹128450 ₹105100
कोलकाता ₹140130 ₹128450 ₹105100
चेन्नई ₹145080 ₹132990 ₹111240
पटणा ₹140180 ₹128500 ₹105150
लखनऊ ₹140280 ₹128600 ₹105250
मेरठ ₹140280 ₹128600 ₹105250
अयोध्या ₹140280 ₹128600 ₹105250
कानपूर ₹140280 ₹128600 ₹105250
गाझियाबाद ₹140280 ₹128600 ₹105250
नोएडा ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुरुग्राम ₹140280 ₹128600 ₹105250
चंडीगढ ₹140280 ₹128600 ₹105250
जयपूर ₹140280 ₹128600 ₹105250
लुधियाना ₹140280 ₹128600 ₹105250
गुवाहाटी ₹140130 ₹128450 ₹105100
इंदूर ₹140180 ₹128500 ₹105150
अहमदाबाद ₹140180 ₹128500 ₹105150
वडोदरा ₹140180 ₹128500 ₹105150
पुणे ₹140130 ₹128450 ₹105100
सुरत ₹140180 ₹128500 ₹105150
नागपूर ₹140130 ₹128450 ₹105100
नाशिक ₹140160 ₹128480 ₹105130
बंगळुरू ₹140130 ₹128450 ₹105100

Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का… वाचा सविस्तर

शहरानुसार चांदीचा दर  

शहर 10 ग्रॅम चांदीचा भाव 100 ग्रॅम चांदीचा भाव 1 किलो चांदीचा भाव
दिल्ली ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मुंबई ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कोलकाता ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चेन्नई ₹2,449 ₹24,490 ₹2,44,900
पटणा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लखनऊ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
मेरठ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अयोध्या ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
कानपूर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गाझियाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नोएडा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुरुग्राम ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
चंडीगढ ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
जयपूर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
लुधियाना ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
गुवाहाटी ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
इंदूर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
अहमदाबाद ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
वडोदरा ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
सुरत ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नागपूर ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
पुणे ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
नाशिक ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000
बंगळुरू ₹2,350 ₹23,500 ₹2,35,000

नेमकी ही कसली भीती? जुने दागिने विकताहेत भारतीय, सोन्याच्या दरांनी वाढवलंय टेन्शन?

सोन्याच्या किमती २० टक्क्यांनी आणि चांदीच्या किमती ४३ टक्क्यांनी घसरल्या

२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. २९ जानेवारीपासून सोन्याच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत. सोने त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून जवळपास २० टक्क्यांनी घसरले आहे, तर चांदीच्या किमती ४३ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.

सोन्याच्या किमती सातत्याने का घसरत आहेत?

सोन्याच्या किमतीतील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे तेलाच्या किमतींमुळे वाढणारी महागाई. वाढत्या महागाईमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वाढली आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हचे नवीन अध्यक्ष, केविन वॉर्श, हे व्याजदरांवर कठोर भूमिका घेणाऱ्यांपैकी एक आहेत. व्याजदर वाढीच्या भीतीमुळे सोन्याच्या किमती सतत घसरत आहेत. दरम्यान, डॉलर मजबूत होत असल्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यापासून दूर जात आहेत. जागतिक वाढ आणि वाढत्या महागाईमुळे शेअर बाजारातील भावना कमकुवत झाली आहे. गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून या नुकसानीची भरपाई करत आहेत.

आता खरेदी करणे योग्य आहे का?

जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा किंवा लग्नासाठी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्या किमती स्वस्त असल्याने खरेदीसाठी ही एक चांगली वेळ आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या तेजीनंतर झालेली घसरण खरेदीदारांना काहीसा दिलासा देत आहे. तथापि, गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील हालचाली आणि किमतींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Gold rate biggest fall on 1st july price update silver rate falls 43 percent

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 10:46 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल
1

RNT Associates: मोठी बातमी! रतन टाटांचे विश्वासू मेहली मिस्त्रीने दिला बोर्डाचा राजीनामा, कंपनीत होणार मोठा फेरबदल

Russian Oil Imports: जग पाहतच राहिलं आणि भारताने खेळली जबरदस्त खेळी; जूनमध्ये कच्च्या तेलाची रेकॉर्डतोड आयात
2

Russian Oil Imports: जग पाहतच राहिलं आणि भारताने खेळली जबरदस्त खेळी; जूनमध्ये कच्च्या तेलाची रेकॉर्डतोड आयात

Magicbricks चा धमाका! 80 लाख युनिक व्हिजिटर्ससह रिअल इस्टेट क्षेत्रात अव्वल; पाहा 99acres आणि Housing.com ची काय स्थिती?
3

Magicbricks चा धमाका! 80 लाख युनिक व्हिजिटर्ससह रिअल इस्टेट क्षेत्रात अव्वल; पाहा 99acres आणि Housing.com ची काय स्थिती?

OYO ची पेरेंट कंपनी Prism आणणार 6650 कोटींचा IPO; कंपनीने तयार केला ‘हा’ मोठा गेमप्लॅन
4

OYO ची पेरेंट कंपनी Prism आणणार 6650 कोटींचा IPO; कंपनीने तयार केला ‘हा’ मोठा गेमप्लॅन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold Rate Today: 1 जुलैपासून सोन्याच्या भावात मोठी घट, आतापर्यंत 36000 रुपयांनी झाले स्वस्त; चांदीचे भाव 43% गडगडले

Gold Rate Today: 1 जुलैपासून सोन्याच्या भावात मोठी घट, आतापर्यंत 36000 रुपयांनी झाले स्वस्त; चांदीचे भाव 43% गडगडले

Jul 02, 2026 | 10:46 AM
फळांचा राजा आंबा तर मग फळांची राणी कोण? जाणून घ्या थायलंड देशाच्या राष्ट्रीय फळाबद्दल सविस्तर माहिती

फळांचा राजा आंबा तर मग फळांची राणी कोण? जाणून घ्या थायलंड देशाच्या राष्ट्रीय फळाबद्दल सविस्तर माहिती

Jul 02, 2026 | 10:41 AM
VIRAL : असा कसा श्रीमंतीचा थाट! खासदाराच्या घरात चक्क सापडली सोन्याची ब्रा अन् रत्नजडित बिकनी?

VIRAL : असा कसा श्रीमंतीचा थाट! खासदाराच्या घरात चक्क सापडली सोन्याची ब्रा अन् रत्नजडित बिकनी?

Jul 02, 2026 | 10:37 AM
World UFO Day: उडत्या तबकड्यांचे न सुटलेले रहस्य! ‘या’ खास दिनानिमित्त जाणून घ्या अमेरिकेतील त्या ‘रॉसवेल’ घटनेचे धक्कादायक सत्य

World UFO Day: उडत्या तबकड्यांचे न सुटलेले रहस्य! ‘या’ खास दिनानिमित्त जाणून घ्या अमेरिकेतील त्या ‘रॉसवेल’ घटनेचे धक्कादायक सत्य

Jul 02, 2026 | 10:30 AM
Young Innovators India: COP26 गाजवणारी १५ वर्षांची विनिषा उमाशंकर कोण आहे? तिच्या ‘सोलर इस्त्री गाडी’ने जगाला कसं थक्क केलं?

Young Innovators India: COP26 गाजवणारी १५ वर्षांची विनिषा उमाशंकर कोण आहे? तिच्या ‘सोलर इस्त्री गाडी’ने जगाला कसं थक्क केलं?

Jul 02, 2026 | 10:26 AM
WhatsApp Username Feature: ‘यूजरनेम’ फीचरवर केंद्राची मेटाला नोटीस, 3 दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले

WhatsApp Username Feature: ‘यूजरनेम’ फीचरवर केंद्राची मेटाला नोटीस, 3 दिवसांत स्पष्टीकरण मागितले

Jul 02, 2026 | 10:20 AM
Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Amol Kolhe News: सत्ताधाऱ्यांकडून सोबत येण्याची ऑफर आली का? अमोल कोल्हेंनी स्पष्टच सांगितलं

Jul 02, 2026 | 10:14 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा