Gold Rate Today: 1 जुलैपासून सोन्याच्या भावात मोठी घट, आतापर्यंत 36000 रुपयांनी झाले स्वस्त; चांदीचे भाव 43% गडगडले

MCX वर सोने किती स्वस्त झाले आहे?
२०२६ च्या पहिल्या दिवशी, MCX वर १० ग्रॅम सोन्याचा भाव १.९२ लाख रुपयांवर पोहोचला. केवळ जून २०२६ च्या सोन्याच्या किमतीच्या आकडेवारीनुसार, अवघ्या एका महिन्यात सोने १९,७०० रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. महिन्याच्या सुरुवातीला १.६० लाख रुपयांना विकले जाणारे सोने, ३० जून रोजी १.४० लाख रुपयांवर पोहोचले.
शहरानुसार सोन्याचा दर
|शहर
|24 कॅरेट सोने
|22 कॅरेट सोने
|18 कॅरेट सोने
|दिल्ली
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|मुंबई
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|कोलकाता
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|चेन्नई
|₹145080
|₹132990
|₹111240
|पटणा
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|लखनऊ
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|मेरठ
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|अयोध्या
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|कानपूर
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गाझियाबाद
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|नोएडा
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गुरुग्राम
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|चंडीगढ
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|जयपूर
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|लुधियाना
|₹140280
|₹128600
|₹105250
|गुवाहाटी
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|इंदूर
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|अहमदाबाद
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|वडोदरा
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|पुणे
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|सुरत
|₹140180
|₹128500
|₹105150
|नागपूर
|₹140130
|₹128450
|₹105100
|नाशिक
|₹140160
|₹128480
|₹105130
|बंगळुरू
|₹140130
|₹128450
|₹105100
Todays Gold-Silver Price: सोनं वधारलं, चांदी घसरली! नव्या किंमती वाचून ग्राहकांना बसला धक्का… वाचा सविस्तर
शहरानुसार चांदीचा दर
|शहर
|10 ग्रॅम चांदीचा भाव
|100 ग्रॅम चांदीचा भाव
|1 किलो चांदीचा भाव
|दिल्ली
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|मुंबई
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|कोलकाता
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|चेन्नई
|₹2,449
|₹24,490
|₹2,44,900
|पटणा
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|लखनऊ
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|मेरठ
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|अयोध्या
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|कानपूर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गाझियाबाद
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नोएडा
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गुरुग्राम
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|चंडीगढ
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|जयपूर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|लुधियाना
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|गुवाहाटी
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|इंदूर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|अहमदाबाद
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|वडोदरा
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|सुरत
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नागपूर
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|पुणे
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|नाशिक
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
|बंगळुरू
|₹2,350
|₹23,500
|₹2,35,000
नेमकी ही कसली भीती? जुने दागिने विकताहेत भारतीय, सोन्याच्या दरांनी वाढवलंय टेन्शन?
सोन्याच्या किमती २० टक्क्यांनी आणि चांदीच्या किमती ४३ टक्क्यांनी घसरल्या
२०२६ च्या पहिल्या सहा महिन्यांत आतापर्यंत सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घसरण झाली आहे. २९ जानेवारीपासून सोन्याच्या किमती सातत्याने घसरत आहेत. सोने त्याच्या विक्रमी उच्चांकावरून जवळपास २० टक्क्यांनी घसरले आहे, तर चांदीच्या किमती ४३ टक्क्यांनी घसरल्या आहेत.
सोन्याच्या किमती सातत्याने का घसरत आहेत?
सोन्याच्या किमतीतील घसरणीचे मुख्य कारण म्हणजे तेलाच्या किमतींमुळे वाढणारी महागाई. वाढत्या महागाईमुळे फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर वाढवण्याची शक्यता वाढली आहे. यूएस फेडरल रिझर्व्हचे नवीन अध्यक्ष, केविन वॉर्श, हे व्याजदरांवर कठोर भूमिका घेणाऱ्यांपैकी एक आहेत. व्याजदर वाढीच्या भीतीमुळे सोन्याच्या किमती सतत घसरत आहेत. दरम्यान, डॉलर मजबूत होत असल्यामुळे गुंतवणूकदार सोन्यापासून दूर जात आहेत. जागतिक वाढ आणि वाढत्या महागाईमुळे शेअर बाजारातील भावना कमकुवत झाली आहे. गुंतवणूकदार सोन्यातून पैसे काढून या नुकसानीची भरपाई करत आहेत.
आता खरेदी करणे योग्य आहे का?
जर तुम्ही दीर्घकालीन गुंतवणूक करण्याचा किंवा लग्नासाठी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर सध्या किमती स्वस्त असल्याने खरेदीसाठी ही एक चांगली वेळ आहे. दीर्घकाळ चाललेल्या तेजीनंतर झालेली घसरण खरेदीदारांना काहीसा दिलासा देत आहे. तथापि, गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील हालचाली आणि किमतींवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे आहे.