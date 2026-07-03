Maharashtra Breaking News Updates Today: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट

03 Jul 2026 10:50 AM (IST)
बारामती शहराची स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम, सुरक्षित आणि आधुनिक करण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या विशेष पाठपुराव्यामुळे बारामती नगरपरिषदेला अत्याधुनिक कंबाईंड सीवर सक्शन, जेटिंग आणि डीवॉटरिंग मशीन उपलब्ध झाले आहे. हे अत्याधुनिक वाहन बारामती नगरपरिषदेच्या प्रांगणात दाखल होत असून, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या आगामी बारामती दौऱ्यात त्याचे लोकार्पण करून ते बारामतीकरांच्या सेवेत समर्पित करण्यात येणार आहे.
03 Jul 2026 10:40 AM (IST)
इंडोनेशियाच्या पापुआ प्रदेशातून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पापुआ प्रदेशात अमेरिकन वैमानिकाची गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली आहे. त्यानंतर विमानालाही आग लावल्याचा दावा केला जात आहे. या घटनेनंतर खळबळ उडाली असून हल्ल्याची जबाबदारी पापुआ प्रदेशासीतल सशस्त्र बंडखोरांनी घेतली आहे. या घटनेुळे पापुआतील दीर्घकाळ सुरु असलेल्या संघर्षाबाबत पुन्हा चिंता निर्माण झाली आहे.
03 Jul 2026 10:30 AM (IST)
मुंबईसह उपनगरांमध्ये सलग तिसऱ्या दिवशी मुसळधार पावसाची हजेरी लागली आहे. या पावसामुळे जनजीवन काही प्रमाणात विस्कळीत झाले असले, तरी अनेक जण पावसाचा मनमुराद आनंद घेत आहेत. याच दरम्यान बॉलिवूड अभिनेता विकी कौशलने पत्नी कतरिना कैफसोबतचा एक रोमँटिक फोटो सोशल मीडियावर शेअर केला असून, त्याच्या कॅप्शनने चाहत्यांचे विशेष लक्ष वेधून घेतले आहे.
03 Jul 2026 10:20 AM (IST)
दुकानातून घेतलेली एक छोटीशी प्लास्टिक पिशवी… काही मिनिटांत उपयोग संपतो आणि ती फेकून दिली जाते. पण हीच साधी वाटणारी पिशवी निसर्गात मात्र शेकडो वर्षे टिकून राहते आणि हळूहळू पर्यावरणात अदृश्य पण कायमस्वरूपी परिणाम सोडते. याच विरोधाभासाची जाणीव करून देण्यासाठी ३ जुलै हा ‘आंतरराष्ट्रीय प्लास्टिक बॅग मुक्त दिन’ म्हणून जगभर साजरा केला जातो.
03 Jul 2026 10:10 AM (IST)
माहिती अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत राज्य सरकारने केलेल्या वादग्रस्त नियमबदलांना अखेर तूर्तास स्थगिती देण्यात आली आहे. समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी या बदलांविरोधात उपोषणाचा इशारा दिल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वतः हस्तक्षेप केला. अण्णा हजारे यांच्याशी चर्चा होईपर्यंत कोणतेही नवे नियम लागू करू नयेत, अशी विनंती मुख्यमंत्र्यांनी राज्य माहिती आयोगाला केली.
03 Jul 2026 10:00 AM (IST)
जागतिक बाजारातील संमिश्र कल पाहता, आज ३ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १५१ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,४१६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
03 Jul 2026 09:50 AM (IST)
मुंबईत गेल्या तीन दिवसांपासून पावसाचा जोर कायम आहे. आज, गुरुवारी देखील मुंबईत पहाटेपासूनच पावसाला सुरुवात झाली असल्याचे पाहायला मिळत आहे. ठाणे, मुंबई, कल्याण, डोंबिवलीसह अनेक भागांत पावसाचा जोर वाढला आहे. तसेच नवी मुंबईत देखील पावसाची बॅटिंग सुरु आहे. याशिवाय, वाढत्या पावसाचा परिणाम रेल्वे वाहतूक आणि रस्ते वाहतुकीवर होत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. पावसामुळे मध्य, पश्चिम आणि हार्बर मार्गावरील वाहतूक उशीराने सुरु आहे. तसेच, सखल भागात पाणी साचण्यास सुरुवात झाल्याने आणि पावसामुळे दृष्टमानता कमी झाल्याने रस्ते वाहतूक देखील मंदावली आहे.
03 Jul 2026 09:40 AM (IST)
गेल्या काही दिवसांपासून वातावरणात कमालीचा बदल जाणवत आहे. देशातील अनेक राज्यांत मुसळधार पाऊस होताना दिसत आहे. त्यातच नैऋत्य मान्सूनने पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश आणि राजस्थानमध्ये तीव्र उष्णतेपासून दिलासा दिला आहे. डोंगराळ भागांमध्ये मात्र हाहा:कार उडाला आहे. जम्मू आणि काश्मीरमध्ये ढगफुटी झाली असून, त्यामुळे पूर आल्याचे पाहिला मिळत आहे. तर उत्तराखंडमधील बद्रीनाथ महामार्ग अनेक तासांपासून बंद आहे. त्यामुळे हजारो यात्रेकरू अडकून पडले.
03 Jul 2026 09:30 AM (IST)
Madhya Pradesh Murder: आयुष्यात सर्व काही सुख-सोयी असूनही केवळ समाधानाच्या अभावामुळे आणि सततच्या अतृप्ततेतून गुन्हेगारी प्रवृत्ती कशी बळावते, याचे एक धक्कादायक आणि विवाहाच्या पवित्र नात्याला कलंकित करणारे प्रकरण समोर आले आहे. येथील एका महिलेने आपल्या चौथ्या लग्नाचा मार्ग मोकळा करण्यासाठी प्रियकराच्या मदतीने तिसऱ्या पतीची निर्घृण हत्या केल्याचा खळबळजनक आरोप आहे. या प्रकरणी स्थानिक पोलिसांनी तात्काळ कारवाई करत संबंधित महिला, तिचा प्रियकर आणि त्यांना मदत करणाऱ्या एका अन्य साथीदाराला अटक केली आहे.
03 Jul 2026 09:25 AM (IST)
नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील वाढते भाव आणि डॉलरच्या तुलनेत कमकुवत होत चाललेल्या रुपयामुळे देशभरात सोन्याच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असून, आज ३ जुलै रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति १० ग्रॅम १,४३,९४० रुपयांवर पोहोचला आहे. याआधीच्या दिवशी दिल्लीच्या सराफा बाजारात ९९.९ टक्के शुद्ध सोन्याच्या दरात तब्बल ३,००० रुपयांची मोठी वाढ होऊन तो प्रति १० ग्रॅमसाठी १,४७,५०० रुपयांवर पोहोचला होता. जागतिक बाजारात 'स्पॉट गोल्ड'चा भाव प्रति औंस ४,१४४.८३ डॉलर्स इतका वाढल्याने स्थानिक बाजारातही सोन्याची मागणी आणि दर कमालीचे वधारले आहेत; मात्र सोन्याच्या या गगनाला भिडणाऱ्या किमतींमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांचे बजेट कोलमडले असून, खरेदीचा प्लॅन पुढे ढकलण्याची चिंता त्यांना सतावत आहे.
03 Jul 2026 09:15 AM (IST)
Ketan Agrawal Murder Case: येथील उद्योजक केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणातील मुख्य संशयित आरोपी सिया गोयल आणि चेतन चौधरी यांची पाच दिवसांची पोलीस कोठडी संपत असल्याने, आज दुपारी अडीच वाजेनंतर त्यांना वडगाव मावळ न्यायालयात हजर केले जाणार आहे. न्यायाधीश ए.एम. विभूते यांच्या समोर ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी पार पडणार असून, गेल्या पाच दिवसांच्या कोठडीत पोलिसांनी केलेल्या कसून तपासात हाती लागलेले महत्त्वाचे धागेदोरे आणि पुरावे न्यायालयात सादर केले जातील.
03 Jul 2026 09:10 AM (IST)
India Share Market Update: जागतिक बाजारातील संमिश्र कल पाहता, आज ३ जुलै रोजी भारतीय शेअर बाजाराचे प्रमुख निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, तेजीसह उघडण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीमधील ट्रेंड्स देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवातीचे संकेत देत आहेत. गिफ्ट निफ्टी, निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील क्लोजपेक्षा जवळपास १५१ पॉइंट्सच्या प्रीमियमवर, २४,४१६ च्या पातळीवर व्यवहार करत होता.
मुंबई: जुलैच्या सुरुवातीलाच राज्यात मान्सूनने जोरदार पुनरागमन केले आहे. कोकण, विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि खानदेशसह राज्यातील बहुतांश भागांत पावसाचा जोर वाढला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, महाराष्ट्रापासून उत्तर केरळच्या किनारपट्टीपर्यंत पसरलेला एक तीव्र कमी दाबाचा पट्टा (ट्रफ) सक्रिय झाला आहे. याच्या प्रभावामुळे, ६ जुलैपर्यंत राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता आहे.