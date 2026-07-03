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Gold Rate Alert: हीच का ती वेळ…? आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे की भाव आणखी घसरणार? जाणून घ्या तज्ज्ञांचा सल्ला

Updated On: Jul 03, 2026 | 07:50 PM IST
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सारांश

सध्या सोन्याच्या भावात होत असलेल्या चढ-उतारामुळे 'आजच सोने खरेदी करावे की आणखी काही दिवस वाट पाहावी?' असा प्रश्न तुम्हाला पडणे अगदी स्वाभाविक आहे. जुलै २०२६ च्या सद्यस्थितीनुसार, बाजारातील तज्ज्ञ आणि विश्लेषकांनी सोन्याच्या दराबाबत दिलेला महत्त्वाचा सल्ला दिला आहे.

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार

Gold Rate Alert: जागतिक बाजारामध्ये सुरु असलेली अंदाधुंद परिस्थिती त्यामुळे सोन्याच्या किमतीत दररोज चढ-उतार होत आहे. पण एमसीएक्स गोल्ड ऑगस्ट फ्युचर्स सध्या तेजीच्या ट्रेंडमध्ये व्यवहार करत आहेत. खालच्या पातळीवरून लक्षणीय सुधारणा झाल्यानंतर, सोन्याच्या किमती मजबूत स्थितीत पोहोचल्या आहेत. पण आता सोनं खरेदी करणं योग्य आहे का की सोन्याचे दर आणखी कोसळणार आहे? याबाबत तज्ञांनी माहितील दिली आहे. ३ जुलै रोजी सोने खरेदी करावे की नाही, याबद्दल सल्ला दिला आहे.

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तज्ञ काय म्हणतात?

एलकेपी सिक्युरिटीजच्या कमोडिटी आणि करन्सी विभागाचे उपाध्यक्ष, संशोधन विश्लेषक जतीन त्रिवेदी यांच्या मते, सोन्याच्या किमती सध्या शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग ॲव्हरेज आणि मागील ट्रेडिंग सत्राच्या सपोर्ट लेव्हलच्या वर व्यवहार करत आहेत. RSI ओव्हरबॉट झोनमध्ये पोहोचला असला तरी, हे सूचित करते की बाजारात खरेदीदारांची उपस्थिती मजबूत आहे.

सोने कधी खरेदी करावे

जर तुम्ही आज, ३ जुलै रोजी सोने खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर तज्ज्ञांच्या मते किंमत सुमारे ₹१,४७,४०० पर्यंत पोहोचल्यास खरेदी करण्याचा विचार करावा.  पण, धोका टाळण्यासाठी, ₹१,४६,८०० च्या खाली कठोर स्टॉप-लॉस ठेवा.

टेक्निकल चार्ट्स

टेक्निकल चार्ट्सवर सोन्याची हालचाल मजबूत आहे. किमती सातत्याने उच्चांक आणि नीचांक गाठत आहेत, जे तेजीचा कल दर्शवत आहे. याव्यतिरिक्त, शॉर्ट-टर्म मूव्हिंग एव्हरेजमधील बुलिश क्रॉसओव्हर, एक सकारात्मक MACD सिग्नल आणि मागील ट्रेडिंग दिवसाच्या पिव्होट सपोर्टच्या वर ट्रेडिंग हे दर्शवते की बाजारात खरेदीची भावना मजबूत आहे.

म्हणून, सोन्यात गुंतवणूक करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घ्या आणि एक महत्त्वपूर्ण विचारपूर्वक निर्णय घ्या.

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Web Title: Gold price prediction expert advice buying tips marathi news

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Published On: Jul 03, 2026 | 07:50 PM

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