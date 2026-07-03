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Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अली खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी

Updated On: Jul 03, 2026 | 07:24 PM IST
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सारांश

Ayatollah Ali Khamenei Funeral : ३ जुलै रोजी, सुमारे चार महिन्यांपूर्वी झालेल्या त्यांच्या निधनानंतर प्रथमच अली खामेनी यांचे पार्थिव सार्वजनिकरित्या दर्शनासाठी ठेवण्यात आले. यासोबतच त्यांच्या सात दिवसांच्या अंत्यविधीला सुरुवात झाली.

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Khamenei Funeral: युद्धानंतर इराणचे सर्वात मोठे राजनैतिक शक्तीप्रदर्शन; अयातुल्ला खामेनी यांच्या अंत्ययात्रेत भारतासह 100 देश सहभागी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • ४ महिन्यांनंतर मोठे शक्तीप्रदर्शन
  • भारतासह १०० देशांची उपस्थिती
  • २ कोटी लोक रस्त्यावर उतरणार

Ayatollah Ali Khamenei funeral Tehran 2026 : पश्चिम आशियातील भीषण युद्ध आणि वाढत्या आंतरराष्ट्रीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर इराणमधून एक अत्यंत मोठी आणि जागतिक राजकारणाला कलाटणी देणारी घडामोड समोर येत आहे. इराणचे माजी सर्वोच्च नेते सय्यद अयातुल्ला अली खामेनी (Ayatollah Ali Khamenei) यांच्या निधनानंतर तब्बल चार महिन्यांनी, ३ जुलै रोजी त्यांचे पार्थिव पहिल्यांदाच सार्वजनिक दर्शनासाठी खुले करण्यात आले आहे. यासोबतच इराणमध्ये अत्यंत भव्य अशा सात दिवसीय ऐतिहासिक अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली आहे. मात्र, राजकीय आणि सामरिक तज्ज्ञांच्या मते, हा केवळ एक अंत्यविधी नसून अमेरिका, इस्रायल आणि पाश्चिमात्य देशांना आपल्या राजनैतिक ताकदीची आणि देशांतर्गत एकजुटीची जाणीव करून देण्यासाठी इराणने आखलेले हे एक पूर्वनियोजित ‘शक्तीप्रदर्शन’ आहे.

इराण आणि इस्रायल यांच्यात नुकत्याच झालेल्या थेट लष्करी संघर्षानंतर इराण जागतिक स्तरावर एकटा पडला आहे, असा दावा पाश्चिमात्य माध्यमांकडून केला जात होता. मात्र, तेहरानने या अंत्यविधीच्या निमित्ताने संपूर्ण चित्र उलटवून दाखवले आहे. इराणच्या दाव्यानुसार, या ऐतिहासिक अंत्ययात्रेत भारतासह जगातील सुमारे १०० देशांचे उच्चस्तरीय प्रतिनिधी अधिकृतपणे सहभागी होत आहेत. यामध्ये रशिया, चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेश यांसारख्या आशियातील प्रमुख देशांचा समावेश असल्याने आंतरराष्ट्रीय वर्तुळात इराणचा दबदबा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे.

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भारताची महत्त्वाची उपस्थिती आणि राजनैतिक समीकरणे

या ऐतिहासिक आणि संवेदनशील प्रसंगी भारताने आपले राजनैतिक संबंध अबाधित राखत उच्चस्तरीय शिष्टमंडळ इराणला पाठवले आहे. भारताच्या वतीने बिहारचे राज्यपाल (निवृत्त लेफ्टनंत जनरल) सय्यद अता हसनैन आणि परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री पवित्र मार्गेरिटा हे तेहरानमध्ये दाखल झाले आहेत. भारताची ही उपस्थिती जागतिक पातळीवर अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे, कारण भारत एकाच वेळी अमेरिका, इस्रायल आणि इराण या तिन्ही देशांशी अत्यंत समतोल आणि स्वतंत्र परराष्ट्र धोरण राखून आहे.

भारताव्यतिरिक्त शेजारील देश पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ, चीनच्या नॅशनल पीपल्स काँग्रेसच्या स्थायी समितीचे उपाध्यक्ष हे वेई आणि बांगलादेशचे संसद अध्यक्ष हाफिज उद्दीन अहमद हे देखील या अंत्यविधीला उपस्थित राहणार आहेत. तसेच पॅलेस्टाईन, रशिया, कझाकस्तान, किर्गिझस्तान, इराक, उझबेकिस्तान, अफगाणिस्तान, बल्गेरिया आणि कुर्दिस्तान या देशांचे प्रतिनिधी आधीच तेहरानमध्ये पोहोचले आहेत. १०० देशांची ही मांदियाळी हे दर्शवते की, अमेरिकेच्या निर्बंधांनंतरही इराणचे राजनैतिक संबंध अजूनही मजबूत आहेत.

credit – social media and Twitter

३,००० किलोमीटरचा प्रवास आणि २ कोटी जनतेचा पाठिंबा

अयातुल्ला खामेनी यांचा हा अंतिम प्रवास इराण आणि शेजारील देश इराक मधील पाच प्रमुख शहरांमधून जाणार असून, हा मार्ग सुमारे ३,००० किलोमीटरचा असणार आहे. या प्रवासाची सांगता इराणमधील पवित्र शहर मशहद (Mashhad) येथे होईल, जिथे त्यांच्यावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार केले जातील. इराण सरकारच्या अंतर्गत सूत्रांनी दावा केला आहे की, या सात दिवसांच्या प्रवासात संपूर्ण देशभरातून २० दशलक्ष म्हणजेच २ कोटींपेक्षा जास्त नागरिक रस्त्यावर उतरून आपल्या लाडक्या नेत्याला श्रद्धांजली वाहतील.

कोम (Qom) शहराचे मुख्य इमाम अयातुल्ला मोहम्मद सैदी यांनी शुक्रवारच्या नमाजादरम्यान एका मोठ्या विधानात म्हटले की, “ही अंत्ययात्रा इराणसाठी ‘दुसरे सार्वमत’ (Second Referendum) ठरेल.” याचा अर्थ असा की, रस्त्यांवर उतरणारी कोट्यवधींची गर्दी जगाला हा संदेश देईल की, इराणमधील जनता कोणत्याही बाह्य दबावाला किंवा युद्धाला न घाबरता आपल्या इस्लामिक नेतृत्वाशी आणि सत्तेशी पूर्णपणे एकनिष्ठ आहे.

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युद्धानंतर अंतर्गत एकतेचा मोठा संदेश

इराणच्या अधिकाऱ्यांच्या आणि समर्थकांच्या मते, अलीकडील युद्धामुळे देशात कोणत्याही प्रकारची अस्थिरता निर्माण झालेली नाही. उलट, बाह्य शत्रूच्या हल्ल्यांनंतर इराणमधील जनता आपल्या देशाच्या संरक्षणासाठी आणि व्यवस्थेसाठी अधिक दृढ झाली आहे. इराणचे सरकार रस्त्यांवरील या अथांग लोकसागराला ‘हौतात्म्याचा आदर’ आणि ‘राष्ट्रीय एकात्मतेचे जिवंत प्रतीक’ म्हणून जागतिक माध्यमांसमोर सादर करत आहे. या माध्यमातून तेहरानने अमेरिका आणि इस्रायलला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, इराणला लष्करी किंवा राजनैतिक दृष्ट्या कमकुवत समजण्याची चूक कोणीही करू नये.

Web Title: Ayatollah ali khamenei funeral tehran iran diplomatic strength india 100 countries attendance national unity

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Published On: Jul 03, 2026 | 07:24 PM

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