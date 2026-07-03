Health Tips: डॉक्टरांचा सल्ला न घेता स्वत: हून घेताय ‘ही’ औषधे? जीवावर बेतेल; जाणून घ्या दुष्परिणाम

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डॉक्टरांच्या सल्ल्याशिवाय अँटिबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, पेनकिलर औषधे, झोपेच्या गोळ्या, हार्मोन्सशी संबंधित औषधे आणि मानसिक आरोग्यावर परिणाम करणारी औषधे घेऊ नयेत. या औषधांचा डोस, कालावधी आणि वापर रुग्णाच्या आरोग्यस्थितीनुसार ठरवला जातो.
चुकीचे औषध किंवा चुकीचा डोस घेतल्यास आजाराचे मूळ कारण लपले जाऊ शकते. तसेच औषधांची अॅलर्जी, मळमळ, चक्कर, त्वचेवर पुरळ, यकृत किंवा मूत्रपिंडांवर परिणाम होण्याचा धोका वाढतो. अँटिबायोटिक्सचा अयोग्य वापर केल्यास भविष्यात औषधांचा परिणाम कमी होण्याची शक्यता असते.
प्रत्येक औषधाचा परिणाम व्यक्तीचे वय, वजन, आधीपासून असलेले आजार आणि सुरू असलेल्या इतर औषधांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे एका व्यक्तीसाठी सुरक्षित असलेले औषध दुसऱ्यासाठी धोकादायक ठरू शकते. योग्य निदान आणि आवश्यक तपासणीनंतरच डॉक्टर योग्य औषध व त्याचा डोस निश्चित करतात.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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