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केंद्राच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यवधी Aadhaar धारकांना मोठा दिलासा! अवघ्या 48 तासांत 2.5 लाख ईमेल बदलले; काय आहे नवीन फिचर?

Updated On: Jul 03, 2026 | 05:55 PM IST
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सारांश

युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडियाने Aadhaar App वर नागरिकांच्या सुविधेसाठी एक नवीन फिचर लाँच केले आहे. या सुविधेला देशभरातून प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून, सुरुवातीच्या अवघ्या दोन दिवसांत २.५ लाखांहून अधिक नागरिकांनी आपले ईमेल आयडी अपडेट केले आहेत, अशी माहिती केंद्र सरकारने दिली आहे.

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार

युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया म्हणजेच UIDAI ने आधार ॲपवर नागरिकांच्या सुविधेसाठी एक नवीन फिचर लाँच केले आहे. या सुविधेमुळे आधारकार्ड धारकांना मोठा फायदा होणार आहे. ही सुविधा लाँच होताच या सुविधेला देशभरातून चांगला प्रतिसाद मिळाला. केंद्र सरकारने शुक्रवारी सांगितले की, १ जुलै रोजी आधार ॲपवर मोफत ईमेल आयडी अद्ययावत करण्याची सुविधा सुरू झाल्यानंतर पहिल्या दोन दिवसांत अडीच लाखांहून अधिक ईमेल अद्ययावत करण्यात आले.

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सोयीसाठी महत्त्वाचं पाऊल

सरकारने सांगितले की, रहिवाशांची सोय वाढवण्याच्या दिशेने आणखी एक पाऊल म्हणून, भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) आता लोकांना आधार केंद्राला भेट देण्याची गरज दूर करून, थेट आधार ॲपद्वारे त्यांचे ईमेल आयडी जोडण्याची किंवा अद्ययावत करण्याची परवानगी दिली आहे.

माहिती अद्यवत करणं सोपं होईल

UIDAI च्या मते, ही सेवा १ जुलै २०२६ पासून सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी केवळ आधार ॲपद्वारे विनामूल्य उपलब्ध आहे. यामुळे रहिवाशांना त्यांची आधार माहिती अद्ययावत ठेवणे पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे होईल. प्रत्यक्ष भेटींची गरज दूर करून, हा उपक्रम ‘डिजिटल इंडिया’ अंतर्गत विकसित भारतासाठी लोकाभिमुख डिजिटल सेवा प्रदान करण्याच्या UIDAI च्या वचनबद्धतेवर जोर देतो.

ॲपचा वापर करुन लोकांना फायदा

सरकारने म्हटले आहे की, जीवन सुलभ करण्यासाठी तयार करण्यात आलेले नवीन आधार ॲप, लोकांना त्यांच्या स्मार्टफोनवरून मोबाईल नंबर आणि पत्ता अद्ययावत करण्यासह अनेक सेवा सहजपणे मिळवण्यास सक्षम करत आहे. आतापर्यंत ४० लाखांहून अधिक लोकांनी नवीन आधार ॲप वापरून त्यांचे मोबाईल नंबर अद्ययावत केले आहेत. जवळपास १० लाख लोकांनी या ॲपचा वापर करून त्यांचे पत्तेही अद्ययावत केले आहेत.

UIDAI ने म्हटले आहे की, कोणीही आपल्या आधारमध्ये आपला ईमेल आयडी जोडण्याची आणि अद्ययावत करण्याची सुविधा घेऊ शकतो. आधार ॲप डाउनलोड करून किंवा अद्ययावत करून हे सहजपणे करता येते.

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Web Title: Aadhaar app new feature 2 lakh email updated in two days see details

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Published On: Jul 03, 2026 | 05:55 PM

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