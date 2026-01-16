Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव नरमले, चांदीच्या दराने घेतली मोठी झेप! किंमती वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Income Tax Budget 2026: अमेरिका-जर्मनीसारखी करप्रणाली भारतात? संयुक्त कर प्रणालीचा कोणाला होणार फायदा
भारतात 15 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,401 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,201 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,801 रुपये होता. भारतात 15 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये होता. भारतात 15 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये आहे. हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये आहे.
दिल्ली आणि जयपूर या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,870 रुपये आहे. तर दिल्ली, जयपूर आणि चंदिगड या शहरांमध्ये काल 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये होता.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|चेन्नई
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|बंगळुरु
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|पुणे
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|केरळ
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|कोलकाता
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|मुंबई
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|नागपूर
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|हैद्राबाद
|₹1,31,640
|₹1,43,610
|₹1,07,710
|नाशिक
|₹1,31,670
|₹1,43,640
|₹1,07,740
|सुरत
|₹1,31,690
|₹1,43,660
|₹1,07,760
|जयपूर
|₹1,31,790
|₹1,43,760
|₹1,07,860
|दिल्ली
|₹1,31,790
|₹1,43,760
|₹1,07,860
|लखनौ
|₹1,31,790
|₹1,43,760
|₹1,07,860
|चंदीगड
|₹1,31,790
|₹1,43,760
|₹1,07,860