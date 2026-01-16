Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Todays Gold-Silver Price: सोन्याचे भाव नरमले, चांदीच्या दराने घेतली मोठी झेप! किंमती वाचून तुम्हीही लावाल डोक्याला हात

Today's Gold Rate: भारतात चांदीचे दर पुन्हा वाढले आहेत. गेल्या 24 तासांत 5 हजार रुपयांची वाढ झाली आहे. चांदीच्या वाढत्या किमतीवर वेगवेगळ्या गोष्टींचा परिणाम होत आहे. सोन्याच्या दरात किंचीत घसरण झाली आहे.

Updated On: Jan 16, 2026 | 07:57 AM
  • भारतात प्रति किलोग्रॅम चांदीचा भाव 2,95,100 रुपये
  • 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये
  • 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये
Gold Rate Today: भारतात 16 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,361 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,164 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,771 रुपये आहे. भारतात 16 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये आहे. भारतात 16 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 295.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,95,100 रुपये आहे.

भारतात 15 जानेवारी रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,401 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,201 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,801 रुपये होता. भारतात 15 जानेवारी रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,010 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,010 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,010 रुपये होता. भारतात 15 जानेवारी रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 290.10 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,90,100 रुपये होता. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

मुंबई, पुणे, केरळ आणि कोलकाता या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये आहे. हैद्राबाद, नागपूर आणि बंगळुरु या शहरांमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,640 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,610 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,710 रुपये आहे.

दिल्ली आणि जयपूर या शहरांत आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,790 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,760 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,870 रुपये आहे. तर दिल्ली, जयपूर आणि चंदिगड या शहरांमध्ये काल 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,32,160 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,44,160 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,08,160 रुपये होता.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
चेन्नई ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
बंगळुरु ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
पुणे ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
केरळ ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
कोलकाता ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
मुंबई ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
नागपूर ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
हैद्राबाद ₹1,31,640 ₹1,43,610 ₹1,07,710
नाशिक ₹1,31,670 ₹1,43,640 ₹1,07,740
सुरत ₹1,31,690 ₹1,43,660 ₹1,07,760
जयपूर ₹1,31,790 ₹1,43,760 ₹1,07,860
दिल्ली ₹1,31,790 ₹1,43,760 ₹1,07,860
लखनौ ₹1,31,790 ₹1,43,760 ₹1,07,860
चंदीगड ₹1,31,790 ₹1,43,760 ₹1,07,860

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

