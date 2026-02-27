Tata Sierra EV पुन्हा एकदा झाली टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट! कधी होणार लाँच? कोणती माहिती मिळाली? जाणून घ्या

अहवालांनुसार, Tata Sierra EV पुन्हा टेस्टिंग दरम्यान दिसली आहे. यावेळी ती पूर्णपणे लपलेली होती. मात्र, काही माहिती समोर आले आहेत. यात फ्लश डोअर हँडल, 360-डिग्री कॅमेरा, रूफ रेल, मागील स्पॉयलर आणि शार्क फिन अँटेना देखील असेल. त्याची मूलभूत रचना आयसीई-सेगमेंट सिएरासारखीच असण्याची अपेक्षा आहे, बंपरमध्ये किरकोळ बदल केले आहेत.
Tata Motors कडून या एसयूव्हीच्या ICE (पेट्रोल/डिझेल) व्हर्जनला काही काळापूर्वीच भारतीय बाजारात लाँच करण्यात आले आहे. त्या मॉडेलमध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. याच फीचर्सपैकी बहुतेक फीचर्स Tata Sierra EV च्या इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्येही दिले जाण्याची शक्यता आहे.
या एसयूव्हीमध्ये LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, फ्लश डोअर हँडल्स, कॉर्नरिंग फॉग लॅम्प्स, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल असे फीचर्स मिळू शकतात.
टाटा मोटर्सकडून Tata Sierra EV दोन वेगवेगळ्या बॅटरी पॅकसह सादर केली जाऊ शकते. यात 55 kWh आणि 65 kWh क्षमतेचे बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सिंगल चार्जमध्ये सुमारे 500 ते 550 किमी पर्यंतची रेंज देऊ शकते. यासोबतच दमदार इलेक्ट्रिक मोटर आणि चांगली ऑफ-रोड क्षमता देखील दिली जाऊ शकते.
कंपनीकडून अद्याप या एसयूव्हीच्या लाँचबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र अंदाजानुसार पुढील चार ते पाच महिन्यांत ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतीय बाजारात लाँच केली जाऊ शकते.
या एसयूव्हीची अधिकृत किंमत लॉन्चच्या वेळीच जाहीर केली जाईल. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार Tata Sierra EV ची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत 20 ते 25 लाख रुपये दरम्यान असू शकते.