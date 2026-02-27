Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Tata Sierra EV पुन्हा एकदा झाली टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट! कधी होणार लाँच? कोणती माहिती मिळाली? जाणून घ्या

टाटा सिएराला मिळालेल्या भरघोस प्रतिसादानंतर या कारचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन देखील भारतात लाँच होणार आहे. नुकतेच ही इलेक्ट्रिक कार टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट झाली आहे.

Updated On: Feb 27, 2026 | 05:44 PM
फोटो सौजन्य: Pinterest

फोटो सौजन्य: Pinterest

  • टाटा सिएराला ग्राहकांचा उदंड प्रतिसाद
  • नुकतेच Tata Sierra EV झाली स्पॉट
  • जाणून घ्या फिचर्स
नोव्हेंबर 2026 मध्ये Tata Motors ने त्यांची नवीन एसयूव्ही Tata Sierra लाँच केली होती. ही कार लाँच होताच तिची इतकी क्रेझ झाली की पुढे बुकिंगच्या पहिल्याच दिवशी या कारला 70000 पेक्षा ग्राहकांनी बुक केले. आता कंपनी टाटा सिएराचे इलेक्ट्रिक व्हर्जन देखील आणायच्या तयारीत आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार Tata Sierra EV लवकरच लाँच केली जाऊ शकते. नुकतीच ही कार टेस्टिंग दरम्यान स्पॉट झाली आहे. चला जाणून घेऊयात, या कारबद्दलची कोणती माहिती मिळाली आहे.

कोणती माहिती मिळाली ?

अहवालांनुसार, Tata Sierra EV पुन्हा टेस्टिंग दरम्यान दिसली आहे. यावेळी ती पूर्णपणे लपलेली होती. मात्र, काही माहिती समोर आले आहेत. यात फ्लश डोअर हँडल, 360-डिग्री कॅमेरा, रूफ रेल, मागील स्पॉयलर आणि शार्क फिन अँटेना देखील असेल. त्याची मूलभूत रचना आयसीई-सेगमेंट सिएरासारखीच असण्याची अपेक्षा आहे, बंपरमध्ये किरकोळ बदल केले आहेत.

Mercedes पासून Skoda पर्यंत, मार्च 2026 मध्ये होऊ शकतात ‘या’ धमाकेदार Cars लाँच

फीचर्स

Tata Motors कडून या एसयूव्हीच्या ICE (पेट्रोल/डिझेल) व्हर्जनला काही काळापूर्वीच भारतीय बाजारात लाँच करण्यात आले आहे. त्या मॉडेलमध्ये अनेक आधुनिक फीचर्स देण्यात आले आहेत. याच फीचर्सपैकी बहुतेक फीचर्स Tata Sierra EV च्या इलेक्ट्रिक व्हर्जनमध्येही दिले जाण्याची शक्यता आहे.

या एसयूव्हीमध्ये LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, कनेक्टेड LED टेललाइट्स, फ्लश डोअर हँडल्स, कॉर्नरिंग फॉग लॅम्प्स, ट्रिपल स्क्रीन सेटअप, वायरलेस Android Auto आणि Apple CarPlay, 360 डिग्री कॅमेरा, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम, Hypr HUD, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल असे फीचर्स मिळू शकतात.

किती असेल रेंज?

टाटा मोटर्सकडून Tata Sierra EV दोन वेगवेगळ्या बॅटरी पॅकसह सादर केली जाऊ शकते. यात 55 kWh आणि 65 kWh क्षमतेचे बॅटरी पर्याय मिळू शकतात. कंपनीच्या दाव्यानुसार ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही सिंगल चार्जमध्ये सुमारे 500 ते 550 किमी पर्यंतची रेंज देऊ शकते. यासोबतच दमदार इलेक्ट्रिक मोटर आणि चांगली ऑफ-रोड क्षमता देखील दिली जाऊ शकते.

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

कधी होणार लाँच?

कंपनीकडून अद्याप या एसयूव्हीच्या लाँचबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. मात्र अंदाजानुसार पुढील चार ते पाच महिन्यांत ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही भारतीय बाजारात लाँच केली जाऊ शकते.

किती असू शकते किंमत

या एसयूव्हीची अधिकृत किंमत लॉन्चच्या वेळीच जाहीर केली जाईल. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार Tata Sierra EV ची संभाव्य एक्स-शोरूम किंमत 20 ते 25 लाख रुपये दरम्यान असू शकते.

Published On: Feb 27, 2026 | 05:44 PM

