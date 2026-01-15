Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

२०२६ हे वर्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी विशेषतः चांगले राहिले नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून, कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत सुमारे ७ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे बाजार भांडवलात अंदाजे १.४ लाख कोटींची घट झाली आहे.

Updated On: Jan 15, 2026 | 02:00 PM
Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/iStock)

Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम/iStock)

Follow Us:
Follow Us:
  • वर्षाच्या सुरुवातीला रिलायन्स शेअर्स ‘स्लो मोशन’मध्ये
  • शेअर्सच्या किमतीत सुमारे ७ टक्क्यांनी घसरण
  • बाजार भांडवलात अंदाजे १.४ लाख कोटींची घट
 

Reliance Industries Stock Fall: जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, २०२६ हे वर्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी विशेषतः चांगले राहिले नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून, कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत सुमारे ७ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे बाजार भांडवलात अंदाजे १.४ लाख कोटींची घट झाली आहे. रिलायन्सच्या शेअर्सवरील दबावाची मुख्य कारणे रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत वाढलेली चिंता आणि कंपनीच्या किरकोळ व्यवसायातील मंदी असल्याचे मानले जाते. ही घसरण अशा वेळी झाली आहे जेव्हा मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील दिग्गज कंपनीने २०२५ मध्ये अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली होती, निफ्टीवर त्यांचे शेअर्स जवळजवळ २९ टक्क्यांनी वाढले होते.

हेही वाचा: US Supreme Court on Tariff: सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय पुन्हा लांबणीवर! ट्रम्प यांनी लादलेल्या अतिरिक्त शुल्कावर न्यायालयीन पेच

रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे डिसेंबर तिमाहीचे निकाल शुक्रवारी जाहीर होणार आहेत, परंतु गुंतवणूकदार त्यापूर्वीच सावध आहेत. तथापि, बहुतेक ब्रोकरेज कंपन्या कंपनीबद्दल सकारात्मक आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की २०२६ मध्ये विविध क्षेत्रांच्या मिश्रणामुळे रिलायन्सच्या व्यवसायावर परिणाम होईल. ऊर्जा व्यवसायात चांगली कामगिरी होण्याची अपेक्षा असताना, किरकोळ व्यवसायावर दबाव राहू शकतो.  ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, डिसेंबर तिमाहीत रिलायन्सचा EBITDA वर्षानुवर्षे अंदाजे १० टक्क्यांनी वाढू शकतो, जो मुख्यत्वे तेल-ते-रसायन (O2C) व्यवसायात १६ टक्के वाढीमुळे होतो. तथापि, जास्त घसारा आणि व्याज खर्चामुळे कंपनीचा निव्वळ नफा वाढ केवळ १ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा: Digital Payments in Post Offices: पोस्ट ऑफिसमध्ये डिजिटल व्यवहारांची भरारी; पुणे विभागात ३.८८ कोटींचा महसूल जमा 

दरम्यान, किरकोळ व्यवसायाचे चित्र काहीसे कमकुवत दिसते. ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्सने डिसेंबर तिमाहीत रिलायन्स रिटेलच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर अंदाजे १० टक्के घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर सप्टेंबर तिमाहीत २१.३ टक्के वाढ झाली होती. मॉर्गन स्टॅनलीचा असा विश्वास आहे की किरकोळ क्षेत्रातील वाढ ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत घसरू शकते. शिवाय, ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या व्यवसायाचे विलयीकरण किरकोळ व्यवसायाच्या वाढीवर देखील परिणाम करू शकते.

Web Title: Mukesh ambani reliance industries stock fall

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 15, 2026 | 02:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर
1

Stock Market Today: टाटा कंझ्युमर प्रॉडक्ट्स आणि भारती एअरटेलसह आज या स्टॉक्सवर असणार गुंतवणूकदारांचे लक्ष, वाचा सविस्तर

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’
2

Union Budget 2026: अर्थसंकल्प २०२६ आधी शेअर बाजार सावध! १५ वर्षांचा ट्रेंड सांगतो ‘सावध राहा’

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 
3

GMP in IPO: जीएमपी म्हणजे काय? आयपीओमध्ये पैसा टाकण्यापूर्वी सविस्तर जाणून घ्या.. 

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष
4

Stock Market Today: सपाट पातळीवर होणार शेअर बाजाराची सुरुवात, तज्ज्ञांनी वर्तवला अंदाज! ‘या’ स्टॉक्सवर ठेवा तुमचे लक्ष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Social Media: सोशल मीडियापासून राहा दूर! होतील अमाप फायदे, कोणते? जाणून घ्या

Jan 22, 2026 | 04:15 AM
कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

कभी थंडी तो कभी…; Pune शहरात तापमानाची स्वतःशीच स्पर्धा; चढ-उतार कायम

Jan 22, 2026 | 02:35 AM
PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

PUNE NEWS : अमृत ज्येष्ठ नागरिक योजनेला उत्स्फूर्त प्रतिसाद; वर्षभरात ३४ लाख ज्येष्ठांनी केला प्रवास

Jan 21, 2026 | 11:45 PM
IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

IND vs NZ 1st T20I Result: भारताने न्यूझीलंडचा घेतला बदला, 48 धावांनी केली मात; सिरीजमध्ये 1-0 ची आघाडी

Jan 21, 2026 | 11:36 PM
World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

World War 3 : तिसरं महायुद्ध अटळ? नॉर्वेने नागरिकांना पाठवला जप्तीचा आदेश; पोलंडमध्येही सर्वाइव्हल बुक, युरोपमध्ये घबराट!

Jan 21, 2026 | 11:23 PM
ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

ग्राहकांची ‘या’ कारवरून नजरच हटेना! 28 किमी मायलेज, ॲडव्हान्स फीचर्स आणि किंमत 8 लाखांपेक्षा कमी

Jan 21, 2026 | 10:09 PM
‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

‘ही’ ऑटो कंपनी भारतात अजून खोलवर पाय रोवण्याच्या तयारीत, एकापाठोपाठ अशा 4 मॉडर्न कार लाँच करणार

Jan 21, 2026 | 09:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

RAIGAD : खालापुरात महायुतीचे शक्तिप्रदर्शन, आमदार महेंद्र थोरवे यांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल

Jan 21, 2026 | 02:13 PM
Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Ratnagiri : राजापूरमध्ये उद्योगाच्या नावाखाली मोठा घोटाळा; महिलांचा उपोषणाचा इशारा

Jan 21, 2026 | 02:10 PM
Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Sindhudurg : संजय पडते यांनी महायुतीकडून दाखल केला उमेदवारी अर्ज

Jan 21, 2026 | 02:08 PM
Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Mira Bhaindar : मराठी महापौर पदावरून मराठी एकीकरण समिती आक्रमक

Jan 21, 2026 | 01:39 PM
Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Kalyan : माऊली आरंभ इमारतीसमोर जागा मालकाचा हट्ट, नागरिकांचे दैनंदिन जीवन ठप्प

Jan 21, 2026 | 12:17 PM
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM