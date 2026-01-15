Reliance Industries Stock Fall: रिलायन्सच्या शेअर्समध्ये घसरण, तब्बल इतक्या लाख कोटींचा बसला फटका

Reliance Industries Stock Fall: जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात, २०२६ हे वर्ष रिलायन्स इंडस्ट्रीजसाठी विशेषतः चांगले राहिले नाही. नवीन वर्षाच्या सुरुवातीपासून, कंपनीच्या शेअर्सच्या किमतीत सुमारे ७ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे, ज्यामुळे बाजार भांडवलात अंदाजे १.४ लाख कोटींची घट झाली आहे. रिलायन्सच्या शेअर्सवरील दबावाची मुख्य कारणे रशियन कच्च्या तेलाच्या खरेदीबाबत वाढलेली चिंता आणि कंपनीच्या किरकोळ व्यवसायातील मंदी असल्याचे मानले जाते. ही घसरण अशा वेळी झाली आहे जेव्हा मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील दिग्गज कंपनीने २०२५ मध्ये अपवादात्मकपणे चांगली कामगिरी केली होती, निफ्टीवर त्यांचे शेअर्स जवळजवळ २९ टक्क्यांनी वाढले होते.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे डिसेंबर तिमाहीचे निकाल शुक्रवारी जाहीर होणार आहेत, परंतु गुंतवणूकदार त्यापूर्वीच सावध आहेत. तथापि, बहुतेक ब्रोकरेज कंपन्या कंपनीबद्दल सकारात्मक आहेत. त्यांचा असा विश्वास आहे की २०२६ मध्ये विविध क्षेत्रांच्या मिश्रणामुळे रिलायन्सच्या व्यवसायावर परिणाम होईल. ऊर्जा व्यवसायात चांगली कामगिरी होण्याची अपेक्षा असताना, किरकोळ व्यवसायावर दबाव राहू शकतो. ब्रोकरेज फर्म मॉर्गन स्टॅनलीच्या मते, डिसेंबर तिमाहीत रिलायन्सचा EBITDA वर्षानुवर्षे अंदाजे १० टक्क्यांनी वाढू शकतो, जो मुख्यत्वे तेल-ते-रसायन (O2C) व्यवसायात १६ टक्के वाढीमुळे होतो. तथापि, जास्त घसारा आणि व्याज खर्चामुळे कंपनीचा निव्वळ नफा वाढ केवळ १ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित राहण्याची अपेक्षा आहे.
दरम्यान, किरकोळ व्यवसायाचे चित्र काहीसे कमकुवत दिसते. ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्सने डिसेंबर तिमाहीत रिलायन्स रिटेलच्या विक्रीत वार्षिक आधारावर अंदाजे १० टक्के घट होण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे, तर सप्टेंबर तिमाहीत २१.३ टक्के वाढ झाली होती. मॉर्गन स्टॅनलीचा असा विश्वास आहे की किरकोळ क्षेत्रातील वाढ ९ ते १० टक्क्यांपर्यंत घसरू शकते. शिवाय, ग्राहकोपयोगी उत्पादनांच्या व्यवसायाचे विलयीकरण किरकोळ व्यवसायाच्या वाढीवर देखील परिणाम करू शकते.