Liver Cancer : क्रिकेटर रिंकू सिंहच्या वडिलांचे स्टेज-४ कॅन्सरने निधन; समजून घ्या लिव्हर कॅन्सरचा धोका आणि त्याचे टप्पे…

यकृताचा कर्करोग हा एक प्राणघातक आजार मानला जातो, ज्यामध्ये यकृतामध्ये कर्करोगाचा ट्यूमर विकसित होतो. कर्करोगाचा टप्पा जसजसा वाढत जातो तसतसे कर्करोगाच्या पेशी शरीराच्या इतर भागात देखील पसरू लागतात. आरोग्यतज्ज्ञांच्या मते, एकदा कर्करोग वाढला आणि इतर भागात पसरला की त्यावर उपचार करणं आणि रुग्णाचे प्राण वाचवणे कठीण होतं. म्हणूनच सुरुवातीच्या टप्प्यातच हा आजार ओळखला जाणं गरजेचं आहे. तर त्याच्यावर उपचार करता येतात. त्यामुळे रुग्णाचा जीव वाचवता येतो.
यकृताचा कर्करोग हा जागतिक आरोग्यावर एक महत्त्वाचा भार आहे. वर्ल्ड कॅन्सर रिसर्च फाउंडेशनच्या मते, 2022 मध्ये 8,66,600हून अधिक नवीन रुग्ण आढळले आहेत. हा जगभरातील 6 व्या क्रमांकाचा सर्वात सामान्य कर्करोग आहे. महिलांपेक्षा पुरुषांना याचा त्रास होण्याची शक्यता असते. यकृताच्या कर्करोगाचे प्रमाण जास्त आहे (प्रति 100,000 मध्ये 12.7 रुग्ण) तर प्रति 100,000 महिलांमध्ये हे प्रमाण 4.8 इतके रुग्ण आहेत.
यकृताचा कर्करोग तुमच्या यकृताच्या पेशींमध्ये सुरू होतो. कर्करोगाचे अनेक प्रकार होऊ शकतात. सर्वात सामान्य प्रकार म्हणजे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा, जो यकृताच्या मुख्य पेशींमध्ये सुरू होतो. कर्करोग शरीराच्या इतर भागांमध्ये देखील पसरू शकतो, जसे की फुफ्फुसे किंवा स्तन सारख्या इतर भागांमध्ये तो पसरु शकतो. यकृताचा कर्करोग टप्प्याटप्प्याने वाढत जातो. तो टप्पा जितका पुढे जाईल तितका धोका जास्त असतो. यकृताचा कर्करोग प्रामुख्याने चार टप्प्यात होतो.
पहिला टप्पा: यामध्ये यकृतात एक ट्यूमर असतो जो कर्करोगग्रस्त असल्याचं निदान होते. या टप्प्यात, कर्करोग जवळच्या पेशी किंवा रक्तवाहिन्यांमध्ये पसरलेला नसतो.
दुसरा टप्पा: या टप्प्यात, यकृताच्या गाठीचा आकार वाढलेला असू शकतो. कर्करोग जवळच्या रक्तवाहिन्यांमध्ये त्याचा पसार होतो. यकृतामध्ये एकापेक्षा जास्त गाठी असू शकतात. परंतु या टप्प्यात, एकही गाठ साधारणपणे 5 सेंटीमीटरपेक्षा मोठी नसते.
तिसरा टप्पा: स्टेज ३मध्ये यकृताचा कर्करोग पूर्वीपेक्षा थोडा जास्त पसरलेला असतो. 5 सेमीपेक्षा मोठे एकापेक्षा जास्त ट्यूमर तयार होतात. किंवा ट्यूमर जवळच्या रक्तवाहिनीमध्ये त्याचा प्रसार झालेला असतो. अशा परिस्थितीत कोणत्याही आकाराचे एक किंवा अधिक ट्यूमर जवळच्या अवयवांमध्ये पसरले आहेत. यकृताच्या गाठी जवळच्या लिम्फ नोड्सवर देखील परिणाम करू शकतात.
चौथा टप्पा: यकृताचा कर्करोग शरीराच्या इतर भागांमध्ये पसरलेला असतो. जसे की हाडे किंवा फुफ्फुसे यामध्ये त्याचा प्रसार होतो. तो जवळच्या लिम्फ नोड्स किंवा रक्तवाहिन्यांमध्ये देखील आढळू शकतो. यामुळे कर्करोग नियंत्रित करणे अधिक कठीण होते. स्टेज ४ कर्करोग घातक ठरतो.
यकृताच्या कर्करोगाचा धोका झपाट्याने वाढत आहे. मद्यपान हे यकृताच्या आजाराचे एक प्रमुख कारण मानले जाते. तथापि, वैद्यकीय अहवालांवरून असे दिसून येते की जे लोक मद्यपान करत नाहीत त्यांच्यामध्येही फॅटी लिव्हरसारखे आजार वाढत आहेत, ज्यांचे त्वरित उपचार न केल्यास ते लिव्हर सिरोसिस आणि कर्करोगास कारणीभूत ठरू शकतात.